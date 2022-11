Szalejące ceny paliw w ostatnim roku sprawiły, iż wolę uzupełniać bak niż tankować od zera. Wiem, że to nieco irracjonalne, bo finalnie wychodzi na to samo, niemniej z tym większą ciekawością zapoznałem się dzisiaj z raportem "Jak tankują Polacy i gdzie wydają najwięcej na paliwo? Raport 2022", przygotowanym przez giełdę transportową Wyślij Busem.

Badanie to przeprowadzono w największych miastach w Polsce i skupiono się w nim na sprawdzeniu, ile miesięcznie wydają ich mieszkańcy na paliwo, jak często tankują oraz pokonywane na nim dystanse w skali jednego miesiąca.

Uśredniając wyniki badania, nieco ponad połowa Polaków - 54% wydaje mniej niż 500 zł miesięcznie na paliwo. Z kolei kwoty powyżej 1000 zł wydatkowane na paliwo deklaruje tylko 16,2%. Środkowy zakres, pomiędzy 500 zł a 1000 zł to 29,3% badanych.

W rozbiciu na poszczególne miasta, najmniej na paliwo wydają mieszkańcy Katowic i Wrocławia oraz Łodzi - około 60% poniżej 500 zł. W przypadku Wrocławia zaskakujące są te dane, a w kontekście dość szerokiego narzekania w tym mieście na stan i przemieszczanie się komunikacją miejską.

Natomiast największe wydatki na paliwo w miesiącu deklarują mieszkańcy Szczecina, wśród których aż co piąty kierowca wydaje na nie więcej niż 1000 zł. Podobny odsetek mamy w stolicy, a nieco mniejszy w Poznaniu i Bydgoszczy. Wydatki rzędu 500 do 1000 zł ponosi najwięcej mieszkańców w Gdańsku, Białymstoku i ponownie w Szczecinie.

Odpowiedź na kolejne pytanie nie będzie zaskoczeniem, zdaniem niemal wszystkich kierowców, we wszystkich większych miastach Polskie paliwo jest za drogie - 95,8%. Największy odsetek kierowców, którzy podzielają tę opinie pochodzi z Poznania, Krakowa i Bydgoszczy, a najmniejszy z Warszawy, Gdańska i Wrocławia.

Jak często tankujemy? Prawie 60% ankietowanych odwiedza stację paliw raz w tygodniu, pozostali raz na dwa tygodnie lub rzadziej - do tej grupy i ja się zapisuje, gdyż będąc w mieście zdecydowanie częściej przemieszczam się komunikacją miejską, samochód wykorzystywany jest najczęściej przy dalszych wypadach poza miasto.

Niemniej, to właśnie mieszkańcy stolicy najczęściej tankują swoje auta, na dalszych miejscach jest Szczecin i Gdańsk, najrzadziej natomiast mieszkańcy Wrocławia, Krakowa i Białegostoku.

Jeśli chodzi o moc paliwa, mniejszość kierowców inwestuje w paliwa o większej liczbie oktanów - 44%. Jednak w dwóch miastach stanowią oni większość, w Białymstoku - 52,4% i we Wrocławiu - 51,8%. Najmniej kierowców tankujących mocniejsze paliwa jest w Krakowie, Warszawie oraz Bydgoszczy.

Co z pokonywanymi kilometrami w miesiącu? Co trzeci kierowca w Polsce wykręca w miesiącu poniżej 1000 km, nieco ponad 44% pokonuje dystans pomiędzy 1000 a 2000 km, a 15% znajduje się w przedziale 2000 - 3000 km. Najwięcej kilometrów w miesiącu robią kierowcy w Białymstoku, Szczecinie i Warszawie, a najmniej w Krakowie, Bydgoszczy i Katowicach.

Na koniec zerknijmy jeszcze na to jakimi autami poruszamy się po największych miastach w Polsce. Posiadanie aut o wartości do 20 tys. zł deklaruje blisko 70% badanych, głównie są to kierowcy ze Szczecina, Warszawy i Białegostoku, z kolei najdroższe auta - powyżej 20 tys. zł najczęściej spotkamy na ulicach Poznania, Łodzi i Krakowa.

Co do silnika pod maską, najwięcej wskazań jest po stronie benzyny - 57,1%, posiadanie silnika diesla deklaruje 42% badanych, a hybrydy 0,9%.

--

Dane zostały zebrane metodą CAWI (badania ankietowe online) na próbie 1381 respondentów w 10 największych wybranych miastach Polski. Raport został opublikowany w dniu 29 listopada 2022 roku. Badania przeprowadzono w Q2/Q3 2022 roku.

Źródło: Wyślij Busem

Stock Image from Depositphotos.