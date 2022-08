Kierowcy zwolnili na drogach, przez wyższe mandaty czy... drogie paliwo?

Komenda Główna Policji opublikowała dane na temat wypadków drogowych w pierwszym miesiącu wakacji i okazało się, że był on znacznie bezpieczniejszy niż analogiczny okres w roku 2021. Zastanówmy się, jaki wpływ na to mają wyższe mandaty, a jaki... droższe paliwo.

Na drogach jest bezpieczniej

Dane z roku 2021 i 2022 można w miarę bezpiecznie porównać, bo nie są już tak zachwiane jak te z 2020 roku, kiedy to ruch na drogach był znacznie mniejszy. Dlatego tym bardziej cieszy fakt, że w lipcu 2022 roku mieliśmy o 16% mniej wypadków niż rok wcześniej, w których zginęło o 18% mniej ludzi. To bardzo obiecujące statystyki, które miejmy nadzieje znajdą potwierdzenie w kolejnych miesiącach. Dokładne liczby za lipiec 2022 i 2021 wyglądają tak jak poniżej:

Lipiec 2022:

kierujący po spożyciu alkoholu — 10 645;

wypadki drogowe — 2095;

zabici w wypadkach — 154;

ranni w wypadkach — 2424.

Lipiec 2021:

kierujący po spożyciu alkoholu — 8565;

wypadki drogowe — 2491;

zabici w wypadkach — 189;

ranni w wypadkach — 2880.

Jedyną wartością jaka wzrosła jest liczba zatrzymanych kierowców po spożyciu alkoholu, ale to najprawdopodobniej ma związek z faktem wykonywania większej liczby kontroli trzeźwości. W czasie pandemii liczba takich kontroli drastycznie spadła, przez to również zmniejszyła się liczba wykrytych przypadków. Teraz wszystko powoli wraca do normy i niestety okazuje się, że problem z jazdą na "podwójnym gazie" nie zniknął, a wciąż jest bardzo poważny. To jednak rozważania na inny artykuł.

Fot. Śląska Policja

Mniej wypadków to zasługa wyższych mandatów?

Jest jeszcze za szybko aby ocenić wpływ wyższych mandatów za przekroczenie prędkości na bezpieczeństwo w ruchu. Jednak biorąc pod uwagę, że większość wypadków wynika z niedostosowania prędkości do warunków na drodze i swoich umiejętności, wyższe mandaty mogą mieć spory wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Kierowcy jeżdżą wolniej, bo przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 30 km/h wiąże się już z całkiem sporym wydatkiem (1500 złotych) i wszyscy znacznie bardziej się pilnują. To wszystko bez wątpienia przekłada się na bezpieczeństwo ruchu.

Jest jednak jeszcze jeden czynnik, który należałoby wziąć pod uwagę. Tutaj niestety nadal brakuje nam statystyk, ale wygląda na to, że kierowcy zwolnili również przez ceny paliwa. Sam widzę po sobie i swoich znajomych, że gdy nagle koszt baku paliwa zwiększył się o 30% to staram się przejechać na nim jak największy dystans. Nagle wielu kierowców na autostradach i drogach ekspresowych przestało się już tak śpieszyć, a częściej można spotkać samochody jadące wyraźnie poniżej maksymalnego limitu prędkości. Podobnie jest na zwykłych drogach i to bez wątpienia ma swój wpływ na bezpieczeństwo.

Autokult przytacza też ciekawe dane opublikowane przez ITD. W pierwszym półroczu 2022 roku system fotoradarów zarejestrował nieco ponad 501 tys. wykroczeń, podczas gdy w analogicznym okresie rok temu było ich 873 tys. Różnica to ponad 40% więc z pewnością nie jest to błąd statystyczny. Tutaj wyraźnie widać już wpływ wyższych mandatów, bo liczba przekroczeń prędkości o ponad 30 km/h spadła drastycznie, ze 165 tys. w pierwszej połowie 2021 rok do 65 tys. w 2022 roku. Znacząca większość (57%) zanotowanych wykroczeń dotyczy przekroczenia prędkości o 11-20 km/h. Wygląda więc na to, że faktycznie zwolniliśmy i ma to swoje przełożenie na bezpieczeństwo na drogach. Oby tak dalej.

źródło: Autokult