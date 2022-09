Europejski Tydzień Mobilności trwa od 16 września do 22 września, i zakończy się Europejskim Dniem bez Samochodu. 22 września od 00:00 do 23:59 korzystanie ze wszystkich pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego oraz z parkingów P+R będzie bezpłatne.

Jednak stolica nie zamierza poprzestać tylko na tym jednym dniu zachęty do korzystania z transportu publicznego, chciałaby aby kierowcy masowo wybierali ten rodzaj przemieszczania się po mieście, w miejsce wyboru własnego samochodu.

W tym celu udostępnione zostało narzędzie/kalkulator o wdzięcznej nazwie Dojazdolator. Dzięki niemu, możemy wyliczyć dzienny i miesięczny koszt korzystania z samochodu w porównaniu z kosztem, jaki poniesiemy przy wyborze w to miejsce komunikacji miejskiej.

Dojazdolator – to interaktywne narzędzie, które pomaga określić koszty dojazdów do pracy samochodem. Można sprawdzić, co się bardziej opłaca – podróże autem czy Warszawskim Transportem Publicznym. Na stronie internetowej dojazdolator.wtp.waw.pl jest narzędzie, dzięki któremu każdy kierowca dojeżdżający do pracy samochodem może wyliczyć, ile go to kosztuje.