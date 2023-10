Starlink już niedługo będzie dostępny na smartfonach z LTE

SpaceX zapowiedział obsługę smartfonów w swojej sieci Starlink już kilka miesięcy temu, kiedy to ogłosił współpracę na tym polu z T-Mobile. Wygląda na to, że usługa już niedługo ruszy, w lista partnerów cały czas rośnie.

Starlink Direct to Cell

Na oficjalnej stronie Starlinka pojawiła się nowa usługa - Direct To Cell, czyli bezpośrednia komunikacja satelitarna dostępna na każdym smartfonie wyposażonym w modem LTE. O tej usłudze po raz pierwszy usłyszeliśmy już niemal rok temu. Najpierw Apple zapowiedziało, że iPhone zostanie wyposażony w możliwość wysyłania wiadomości tekstowych z dowolnego miejsca na Ziemi dzięki satelitom, a wkrótce potem SpaceX wspólnie z siecią T-Mobile w USA poinformował, że wprowadzi taką usługę dla każdego smartfona. Zanim to jednak nastąpi na orbicie musi pojawić się odpowiednia liczba satelitów wyposażonych w nowe nadajniki.

Jak możemy przeczytać na nowej stronie, usługa przesyłania wiadomości tekstowych zostanie uruchomiona już w 2024 roku. Nie podano dokładnej daty, ale skoro ruszyła kampania informacyjna to wygląda na to, że nie będziemy musieli długo czekać. Wygląda na to, że nowe anteny posiadają najnowsze satelity systemu Starlink - V2 Mini, których sukcesywnie przybywa na orbicie. Docelowo możliwość komunikacji satelitarnej będzie dostępna niemal na całej planecie, zapewne poza biegunami. Wystarczy, że wyjdziemy na otwartą przestrzeń aby nasz telefon "widział" niebo. SpaceX obiecuje, że jego usługa będzie działała z każdym smartfonem wyposażonym w modem LTE, bez konieczności jakichkolwiek modyfikacji.

Nie wiadomo jednak na jakiej zasadzie usługa będzie udostępniana klientom i czy będzie częścią standardowego abonamentu czy może operator pobierze dodatkową opłatę. Wiemy natomiast, że współprace ze SpaceX poza T-Mobile nawiązały już takie sieci jak Rogers w Kanadzie, KDDI w Japonii, Optus w Australii, ONE NZ w Nowej Zelandii oraz Salt w Szwajcarii. W 2024 roku pojawi się możliwość przesyłania wiadomości tekstowych, a od 2025 roku przepustowość systemu wzrośnie na tyle, że pojawi się usługa przesyłania danych oraz dzwonienia. Z łączności satelitarnej poza telefonami od 2025 roku będą również mogły korzystać urządzenia IoT.