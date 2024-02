Ile kosztuje produkcja Apple Vision Pro? Te kwota szokuje

Apple Vision Pro na rynku zadebiutowały 2 lutego i od kilku tygodni wzbudzają wiele zainteresowania – nie tylko ze względu na możliwości gogli, ale także dzięki faktowi, że wielu zdecydowało się na ich zwrot w ciągu 14 dni od zakupu. Powód? Głównym jest ergonomia. Urządzenie ma być zwyczajnie niewygodne w użytkowaniu. Jednak nie da się ukryć, że jest to sprzęt naszpikowany nowoczesnymi technologiami, które nie należą do najtańszych. Stąd też tak wysoka cena.

Jak czytamy w raporcie przygotowanym przez firmę Omdia, koszt produkcji jednego egzemplarza Apple Vision Pro wynosi około 1500 dolarów, z czego 35% tej kwoty przypada na same ekrany, w które wyposażone są gogle. Pojedynczy, 1,41-calowy ekran Micro‑OLED o rozdzielczości 3648 x 3144 i zagęszczeniu pikseli na poziomie 3400 pikseli na cal według szacunków kosztować ma ok. 228 dolarów, a zewnętrzny wyświetlacz OLED ma kosztować "zaledwie" 70 dolarów. Układy M2 i R1, które napędzają urządzenie kosztują ok. 240 dolarów.

1500 dolarów samej produkcji to naprawdę dużo, ale przy cenie urządzenia na poziomie 3499 pokazuje jasno, że Apple bardzo chce zarobić na tym sprzęcie i to przy dość niskim zainteresowaniu ze strony użytkowników. Tak duża kwota to spory wydatek, nawet w Stanach Zjednoczonych. A trzeba przypomnieć, że Apple Vision Pro nie są oficjalnie dostępne poza USA. I choć na początku roku pojawiły się plotki, że gogle trafią do sprzedaży na innych rynkach tej wiosny, do tej pory nie mieliśmy jeszcze żadnego potwierdzenia tych doniesień.

Czy urządzenie trafi do Polski? Jeśli tak, to będzie kosztowało kosmiczne pieniądze i nie sądzę, by cieszyło się popularnością wśród zwykłych użytkowników. Co prawda sprzęt ten ma być dedykowany profesjonalistom, ale jego możliwości konsumpcji treści są uniwersalne i bez problemu może być używany przez zwykłych użytkowników. Pytanie tylko, ile osób będzie chętnych do zapłacenia ponad 15 tys. zł za ciekawostkę o niepewnej przyszłości.

Uwaga na pękające gogle Apple. Naprawa kosztuje ponad 3 tysiące złotych!

Tym bardziej pojawiają się komentarze, że Apple Vision mają wadę fabryczną w postaci pękającego szkła ekranu zewnętrznego. W sieci pojawia się wiele wpisów pokazujących podłużne pęknięcie w niemal centralnym punkcie gogli, które pojawia się nagle i bez wyraźnej przyczyny. Problem jest o tyle ciekawy, że wszystkie udostępniane zdjęcia pokazują niemal ten sam kształt pęknięcia, a opisy wskazują, że powstało ono nagle i bez zewnętrznych czynników.

Na ten moment Apple nie wypowiedziało się publicznie na temat tych zgłoszeń, a naprawy szkła nie są objęte gwarancją, ani pakietem Apple Care. Koszt naprawy? W Stanach Zjednoczonych to kwota w wysokości 800 dolarów (lub 300 w przypadku Apple Care). Dużo, zdecydowanie za dużo. Pytanie też czy firma uzna, że mamy do czynienia z wadą fabryczną i wadliwą partią produktów. Jeśli tak się stanie, będzie można ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów i darmową naprawę.