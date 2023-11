Ile korzystamy z naszych smartfonów? Te dane nie pozostawiają złudzeń

Statystyki sprzedaży urządzeń są bezwzględne - z roku na rok producenci sprzedają coraz mniej urządzeń i coraz trudniej przekonać jest klientów do tego, by wymienić swój smartfon na nowy. Oczywiście - powodów tego jest co najmniej kilka. Zaczynając od kondycji ekonomicznej wielu osób spowodowanej inflacją/pandemią oraz efektami tego, co się dzieje na świecie, przez fakt, że kolejne generacje sprzętów wcale nie są przełomowe i nie oferują aż tak dużych zmian, a na prostym fakcie, że dziś używamy naszych telefonów dłużej kończąc.

To ostatnie jest z resztą tematem często poddawanym pod dyskusje. Z jednej strony słyszymy, że przecież dzisiejsze telefony są już na tyle zaawansowane, że nawet kilkuletnie średniaki mogą bez problemu działać szybko i sprawnie radzą sobie ze wszystkim aplikacjami. Z drugiej jednak strony, wciąż masa urządzeń sprzedawana jest przez operatorów, co oznacza wymianę (często niepotrzebną) urządzenia co dwa lata. Jak to jednak ma się do praktyki?

Coraz rzadziej wymieniamy smartfony. To fakt

Dane pochodzą ze strony GSMArena, która przeprowadziła wśród swoich użytkowników badanie, które pokazało, jak długo używają oni swoich sprzętów. Zapytani o to, ile lat miał ich ostatni telefon, kiedy go zmienili, 13 proc. odpowiedziało, że rok, 21 proc. - dwa lata, 25 proc. - trzy, 20,5 proc. - 4, a 20 proc. - pięć i więcej lat. Już samo to pokazuje, że większość nie wymienia smartfona po dwóch latach, a te służą im dużo dłużej.

Jednak znacznie ciekawiej robi się, kiedy te odpowiedzi zestawimy z drugim pytaniem. W nim bowiem użytkownicy zostali zapytani, ile lat będzie miał ich obecny smartfon, zanim go wymienią. I tutaj odpowiedzi bardzo mocno pokazują tendencję i kierunek, w którym zmierza rynek. Jeden rok zaznaczyło bowiem tylko 9.6 proc. osób, dwa lata- 15,4 proc, trzy lata - 22,5 proc., 4 lata - 23,4 proc, a 5 lat - aż 29,1 proc.

I o ile tych danych oczywiście nie można uogólnić na populację, z pewnością pozwalają one wysnuć kilka ciekawych wniosków. Nie bez powodu bowiem odpowiedzi odnośnie 1,2 i 3 lat użytkowania straciły sporo punktów procentowych, podczas gdy najmocniej urosła kategoria "5 lat i więcej". W drugiej statystyce udział odpowiedzi "powyżej trzech lat" wyniósł prawie 75 proc. wszystkich odpowiedzi, podczas gdy w pierwszym pytaniu było to 66 proc.

To pokazuje, w którą stronę zmierzamy jako konsumenci. Jeżeli w ciągu rynkowego życia jednej tylko generacji zanotowaliśmy tak dużą zmianę preferencji konsumenckich, można tylko wyobrażać sobie, jak długo będziemy jeszcze odnotowywać spadki sprzedaży. Nie mamy bowiem co spodziewać się przełomu i nawet pojawienie się wyczekiwanej nowości - składanych smartfonów - nie rozruszało rynku.

A Wy? Ile będzie miał lat wasz telefon, zanim go wymienicie?

Źródło