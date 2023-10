Wiemy, co zostawiacie w taksówkach. Sztuczna rana to tylko początek

Zdarzyło wam się kiedyś zostawić coś w taksówce? Zgaduję, że jeżeli tak, to raczej nie było to zdjęcie USG ciąży.

Taksówki to nieodłączna część miejskiego krajobrazu. Pozwalają szybko i efektywnie poruszać się po mieście, bez konieczności martwienia się, gdzie zaparkować samochód. Jest to jeden z najczęściej wybieranych środków transportu, jeżeli chodzi np. o dojazdy na imprezy czy do klubów, ale też - na spotkania biznesowe. Wykorzystanie taksówek jest tak duże, że nie ma możliwości, by nie zdarzały się sytuacje, w których ktoś zostawia w pojeździe jakąś swoją rzecz.

Tak się natomiast składa, że firma FREENOW podsumowała, jakie przedmioty były znajdowane po kursach w taksówkach. Niektóre z nich mogą naprawdę dziwić.

Co można znaleźć w taksówce? Na przykład doczepiane włosy

Jeżeli chodzi o to, jakie rzeczy gubimy w taksówkach, firma FREENOW podzieliła to na dwie kategorie. Te, które znajdowane były najczęściej i te, które były "najbardziej nietypowe". Jeżeli chodzi o tę pierwszą kwestię, nikt nie zdziwi się, że na pierwszym miejscu wśród zgub są tu telefony komórkowe. Na dalszych natomiast: klucze, torby podróżne, słuchawki bezprzewodowe, czapki, e-papierowy, akcesoria do smartfonów, portfele, torebki i okulary. Słowem - wszystko to, co zazwyczaj ma się przy sobie i co można łatwo zgubić.

Jeżeli natomiast chodzi o te najbardziej nietypowe zguby, tutaj naprawdę można się nieco zdziwić. W taksówkach znajdowano bowiem podpisaną (!) umowę o pracę, dziecięce rolki, sztuczną ranę i klej do pozoracji medycznych, sukienkę z cekinami, czy etui na noże gastronomiczne. A mówimy tu tylko o rzeczach, które zgubiono w Polsce. Jeżeli chodzi o całą Europę, gdzie FREENOW operuje, to znajdowano tam dmuchany basen, zdjęcie USG ciąży, doczepiane włosy, młotek medyczny czy marmurową figurkę małpki pokazującą środkowy palec.

Oczywiście, jeżeli my zgubimy coś w taksówce FREENOW, możemy zgłosić to w aplikacji i odzyskać naszą własność.

Zdarzyło wam się kiedyś coś zostawić w taksówce?