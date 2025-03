Ile Kobiet w Polsce ma na imię Mercedes? Mniej niż 1 promil szans, by jedną z nich znać

„Mercedes” jest jednoznacznie kojarzony z marką samochodów, ale to też kobiece imię – takie właśnie nosiła córka austriackiego przedsiębiorcy Emila Jellinka. To on w 1900 roku postanowił nadać takie imię automobilowi, którym jeździł, a był nim DMG 35 HP (Daimler-Motoren-Gesellschaft). A to właśnie początki marki Mercedes-Benz. Później sprawy potoczyły się w znanym nam kierunku.

