Mercedes wygrywa wyścig. To pierwszy samochód z baterią solid-state

Mercedes-Benz jako pierwszy wkracza w nową erę elektromobilności, rozpoczynając testy nowatorskiej baterii ze stałym elektrolitem w modelu EQS. Celem tej technologii jest nie tylko zwiększenie wydajności pojazdów elektrycznych, ale także osiągnięcie zasięgu przekraczającego 1000 km na jednym ładowaniu. Czy to początek rewolucji na rynku EV?

Swoje baterie ze stałym elektrolitem zapowiadają wszyscy liczący się producenci samochodów elektrycznych. Podobno całkiem zaawansowana jest Toyota, a także Koreańczycy z Hyundaia/Kia, ale wygląda na to, że to Mercedes wygra ten wyścig. Koncern ze Stuttgartu rozpoczął właśnie testy modelu EQS, który wyposażony został w baterię solid-state, w tej samej obudowie, w której do tej pory mieściło się standardowe ogniwo NMC.

Przełomowa technologia

Mercedes rozpoczął testy nowatorskiej baterii solid-state w modelu EQS, dążąc do osiągnięcia zasięgu przekraczającego 1000 km na jednym ładowaniu. Współpracując z amerykańską firmą Factorial Energy, producent zintegrował prototypową baterię z lekko zmodyfikowanym EQS, który przechodzi właśnie testy drogowe. Technologia solid-state ma potencjał zwiększenia gęstości energii do 450 Wh/kg, co przekłada się na około 25% wzrost zasięgu w porównaniu z tradycyjnymi bateriami litowo-jonowymi o tej samej wadze i rozmiarze.

Dla porównania, obecny model EQS 450+ z baterią 118 kWh oferuje zasięg ponad 800 km. Nowa bateria solid-state ma na celu przekroczenie bariery 1000 km, co stanowi wyraźny krok naprzód w dziedzinie elektromobilności. Oznaczałoby to osiągnięcie pojemności na poziomie 150 kWh, choć w tej chwili Mercedes nie podaje dokładnych wartości. Kolejna generacja baterii ze stałym elektrolitem powinna pozwolić na zwiększenie pojemności o 40% (w porównaniu do NMC).

Mercedes-Benz starts road testing first solid-state-battery vehicle

Innowacyjna konstrukcja baterii uwzględnia zmiany objętości materiałów podczas ładowania i rozładowywania. Zastosowano opatentowany pływający nośnik ogniw oraz pneumatyczne siłowniki, które kompensują te zmiany, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo ogniw. Dodatkowo, pasywne chłodzenie baterii przyczynia się do dalszej redukcji wagi i zwiększenia efektywności energetycznej.

Czym różnią się baterie solid-state od tradycyjnych?

Baterie litowo-jonowe, powszechnie stosowane w pojazdach elektrycznych, składają się z ciekłego elektrolitu, który przewodzi jony między anodą, a katodą. W bateriach solid-state elektrolit ten zastąpiony jest materiałem stałym (np. ceramiką lub polimerami), co przynosi szereg korzyści:

Większa gęstość energii – baterie solid-state oferują nawet o 50% większą pojemność energetyczną w porównaniu do tradycyjnych akumulatorów. Dla użytkowników oznacza to dłuższy zasięg przy tej samej wielkości baterii lub możliwość zmniejszenia masy pojazdu bez utraty osiągów. Zwiększone bezpieczeństwo – brak ciekłego elektrolitu eliminuje ryzyko wycieku i zapłonu, co sprawia, że bateria jest bardziej odporna na przegrzewanie i uszkodzenia mechaniczne. Lepsza wydajność w niskich temperaturach – ciekły elektrolit w tradycyjnych bateriach może powodować spadek wydajności w chłodnych warunkach. Solid-state działa stabilniej i zapewnia efektywne magazynowanie energii niezależnie od temperatury. Dłuższa żywotność – w porównaniu do baterii litowo-jonowych, które stopniowo tracą pojemność, akumulatory solid-state są mniej podatne na degradację, co oznacza dłuższą eksploatację bez konieczności wymiany. Szybsze ładowanie – Nowa technologia umożliwia znacznie krótszy czas ładowania, co sprawia, że użytkownicy mogą w krótszym czasie uzupełnić energię w swoich pojazdach.

Mercedes planuje kontynuować intensywne testy laboratoryjne i drogowe w nadchodzących miesiącach, aby dokładnie ocenić wydajność i trwałość nowej technologii. Celem jest wprowadzenie do produkcji seryjnej pojazdów wyposażonych w baterie solid-state przed końcem tej dekady, co może zrewolucjonizować rynek pojazdów elektrycznych, oferując kierowcom znacznie większe zasięgi i krótsze czasy ładowania.

Rewolucja, jaką niesie ze sobą technologia solid-state, ma potencjał zmiany postrzegania pojazdów elektrycznych jako alternatywy dla tradycyjnych napędów. Większy zasięg, większa trwałość i bezpieczeństwo mogą sprawić, że samochody elektryczne staną się jeszcze bardziej atrakcyjne dla masowego odbiorcy.

źródło: Mercedes