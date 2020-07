IKO. Nowa aplikacja mobilna PKO BP na Androida i iOS już dostępna

Bank PKO BP od dłuższego czasu przygotowywał się na odświeżenie swojej aplikacji mobilnej IKO. Po miesiącach testów jest już ona gotowa i czeka na pobranie w Google Play i App Store. Co ciekawego przygotowali twórcy? Jest tego naprawdę sporo, jednak rzucającą się w oczy zmianę dostrzegą przede wszystkim ci, którzy z IKO korzystali na co dzień. Z aplikacji zniknęła ikonka hamburgera ☰ prowadząca do bocznego menu. Wszystkie najważniejsze sekcje przeniesiono do dolnej belki. Znajdziecie na niej zakładki: Start, Płatności, Moje produkty (znane wcześniej jako Mój bank), Oferta i Więcej. Do ostatniej z nich przeniesiono funkcje dostępne wcześniej po wybraniu ☰. Na miejscu hamburgera pojawiła się ikona profilu, w którym można zmieniać ustawienia aplikacji lub wylogować się z niej. Ułatwiono też dostęp do powiadomień. Te umieszczono w górnej części ekranu. Odświeżono też wszystkie ikony usług i funkcji, by były czytelniejsze i łatwiejsze w identyfikacji.

Najważniejszą jednak zmianą nowej aplikacji IKO jest możliwość założenia konta w Banku PKO Banku Polskim bez wychodzenia z domu. Dzięki Wideoweryfikacji będziecie mogli potwierdzić swoją tożsamość za pomocą zdjęcia dowodu osobistego i twarzy. Jak informuje Bank, dzięki wideoweryfikacji można otworzyć konto w PKO Banku Polskim na selfie nawet w 15 minut, bez czekania na kuriera z umową do podpisu. Weryfikacja jest prosta — wystarczy zrobić dwa zdjęcia dowodu osobistego (przód i tył) oraz zdjęcie twarzy — wyrażając wcześniej zgodę na wykorzystywanie wizerunku. Wszystkie instrukcje i wskazówki dotyczące poprawnego wykonania zdjęcia pojawiać się będą na ekranie telefonu.

Nowa aplikacja IKO już dostępna. Co ciekawego przygotowano dla użytkowników?

Użytkownicy aplikacji IKO mogą też już korzystać z asystenta głosowego. Ten pomoże w przygotowaniu przelewu, wyszuka transakcje w historii filtrując je według kwoty, daty i typu, przeczyta kod blik, doładuj telefon na kartę, czy sprawdzi stan konta. Asystent ma się uczyć nowych poleceń. W niektórych przypadkach przeniesie do odpowiednich sekcji aplikacji, w których znajdziecie odpowiedzi na zadane mu pytania. Ikona dostępu do asystenta dostępna jest na ekranie głównym i wymaga dostępu do rejestrowania danych i ich przetwarzania. Umożliwia też wpisywanie poleceń z klawiatury, bez konieczności ich wymawiania. Jak informuje Bank, Asystent rozpoznaje 70 rodzajów zadań wypowiedzianych lub napisanych przez rozmówcę.

Opisywane wyżej zmiany dotyczą zarówno wersji na Androida, jak i iOS. Aktualizacja w Google Play pojawiła się już kilka dni temu, natomiast użytkownicy iPhone’ów musieli czekać do dzisiaj. Ostatnia aktualizacja aplikacji na tej platformie wprowadzała tylko możliwość zakupu kart podarunkowych. Dzięki nim możecie doładować lub podarować znajomym lub bliskim środki do popularnych serwisów: Netflix, Spotify, PlayStation Store, Microsoft Store, czy Nintendo eShop.