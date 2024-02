Projektowanie domu proste jak nigdy. O ile lubisz IKEA

Projektowanie pomieszczeń lub całych domów to nie lada wyzwanie, szczególnie, gdy mamy określone wymagania. IKEA udostępnia nowe narzędzie, które może ułatwić ten proces, jak nic innego przedtem.

Czy nie byłoby świetnie, gdyby wystarczyło podać wymiary pomieszczenia, opisać nasze oczekiwania i wybrać produkty, by chwilę później otrzymać gotowy projekt i wizualizację? IKEA oferuje dokładnie coś takiego, ale wyłącznie w sklepie OpenAI GPT.

Zostało ono zaprojektowane tak, aby dostarczać użytkownikom spersonalizowane rekomendacje dotyczące mebli i dekoracji, wykorzystując takie informacje, jak wymiary pomieszczeń, osobisty styl, wszelkie preferencje, budżet i wymagania co do funkcjonalności.

IKEA AI Assistant w ChatGPT - co potrafi?

Odpowiedni prompt umożliwia zaprojektowanie przez AI kuchni, salonu czy innego pomieszczenia wedle naszych wytycznych, z użyciem mebli i akcesoriów, które wskażemy. Później można tę wizualizację edytować i poprawiać wedle kolejnych wskazówek, więc wdrażanie poprawek jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej i nie wymaga znajomości żadnych dodatkowych narzędzi ani specjalistycznego oprogramowania.

Oprócz spersonalizowanych rekomendacji, IKEA AI Assistant oferuje użytkownikom dostęp do obszernego katalogu IKEA, który obejmuje gamę produktów od minimalistycznych do artystycznych wzorów oraz informacje o dostępności w różnych lokalizacjach. Za pomocą prostych zapytań można zweryfikować ofertę danego sklepu i zaplanować zakupy. Platforma pełni również rolę źródła inspiracji, oferując pomysły na projektowanie, historie transformacji domów z globalnej społeczności IKEA oraz wskazówki ekspertów od umeblowania, które można uwzględnić we własnym projekcie.

IKEA AI Assistant - kiedy w Polsce?

Francesco Marzoni, Dyrektor ds. Danych i Analiz, podkreślił w komunikacie firmy pragmatyczne podejście IKEA do integracji sztucznej inteligencji. Ma ono koncentrować się na realizacji i uczeniu się przez działanie. Obecnie IKEA AI Assistant jest dostępny dla użytkowników GPT Plus na rynku amerykańskim, ale plan obejmuje rozszerzenie usługi na dodatkowe rynki, na których dostępny jest ChatGPT jeszcze w ciągu tego roku.

Źródło, obrazki.