Sprawdziliśmy to! Od dziś za darmo wymieniamy wszystkie meble na te z IKEA

Zanim jednak przejdziemy do samej funkcji IKEA Kreativ, muszę nawiązać do tego, jak wyglądała ostatnia konferencja Google. Podczas niej zobaczyliśmy najnowsze wersje smartfonów Google Pixel 8 i 8 Pro, ale w przypadku jednej z kluczowych funkcji - czyli aparatu - gwoździem programu były funkcje, dzięki którym już zrobione zdjęcia można w mgnieniu oka poprawiać i modyfikować w sposób, w jaki kiedyś robili to spece od Photoshopa całymi godzinami. Równie łatwo, co usuwanie niechcianych ludzi ze zdjęć czy dodawanie przedmiotów i edytowanie każdego aspektu fotek, działa IKEA Kreativ do urządzania naszych wnętrz.

IKEA Kreativ - projektowanie własnych pomieszczeń

Możemy z niej skorzystać na stronie sklepu oraz w aplikacji IKEA, która dostępna jest na iOS-a i Androida. Bardzo dobrze, że nie zdecydowano się na przygotowanie odrębnej apki, bo tych mamy pod dostatkiem, choć jasne jest, że z punktu widzenia komercyjnego, to także będzie na rękę szwedzkiej sieci. Wszystko dlatego, że urządzone pomieszczenia można szybko przenieść do rzeczywistości zamawiając wybrane produkty, meble i dodatki, ale najpierw możemy to wszystko za darmo zobaczyć na ekranie smartfona i komputera.

IKEA Kreativ wykorzystuje popularne opcje skanowania pomieszczenia (robimy zdjęcia) i rozpoznawania obiektów. Jest to na tyle zaawansowana funkcja, że bez problemu wychwycone zostają krawędzie biurek, regałów, stołków i tak dalej. Wymazanie każdego z nich jest zazwyczaj bezproblemowe. Czasami estetyka wypełnienia pustej przestrzeni pozostawia trochę do życzenia - nawet AI nie zawsze wie, co dokładnie znajduje się za kanapą czy fotelem - ale przecież za chwilę i tak w to miejsce wstawimy pożądane przez nas produkty. Możemy je wybierać z katalogu (pokrycie jest gigantyczne, ale nie odzwierciedla oferty w 100%, więc niektóre większe i mniejsze produkty mogą być niedostępne), dowolnie obracać i rozmieszczać w wirtualnym pomieszczeniu. Bardzo szybko daje to szansę ujrzenie własnymi oczami zaplanowanego wnętrza wedle naszej wizji.

Sfotografuj swój dom lub użyj gotowych szablonów

Co istotne, nasze projekty synchronizują się pomiędzy komputerem i smartfonem, więc jeśli będziecie chcieli zobaczyć efekty swojej pracy na większym ekranie lub komfortowo wspólnie z innymi osobami pracować nad pomieszczeniem, to zawsze można to zrobić na laptopie (z podłączonym monitorem). Jeśli nie chcecie skanować własnego mieszkania czy domu, to żaden problem - w aplikacji znajdziecie około 50 szablonów, z których można skorzystać, by od podstaw urządzić swój kącik do pracy, rozrywki czy relaksu. Mam za sobą pewne przygody w projektowaniu pomieszczenia i choć podobne narzędzia były już dostępne wcześniej, to wolałbym te kilka miesięcy temu dysponować szansą rozlokowania mebli i innych akcesoriów właśnie w ten sposób.

Takie rozwiązanie to chyba jeden z najlepszych przykładów użycia AI w praktyce dla zwykłego użytkownika, ponieważ korzystanie z narzędzia nie wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności czy drogiego urządzenia. Modele 3D własnych pomieszczeń pozwalają w mgnieniu oka zweryfikować, czy dany mebel zmieści się w konkretnym miejscu i jak korespondować będzie z pozostałymi w najbliższym otoczeniu.

Czego brakuje IKEA Kreativ?

Niestety, IKEA Kreativ nie wspiera jeszcze wszystkich mebli z asortymentu, w tym kuchennych, gdzie potrzebna jest znacznie większa dokładność, a także zależni jesteśmy od kilku innych kwestii technicznych, jak przyłącza. Wielka szkoda, bo właśnie tutaj moc AI byłaby chyba najbardziej potrzebna, gdyż kuchnie są na tyle wyjątkowymi miejscami, że wyobrażenie i planowanie rzadko idą w parze z praktycznością naszych zachcianek. Ale to prawdopodobnie tylko kwestia czasu, bo IKEA Kreativ dopiero startuje.