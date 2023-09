Ta aplikacja zastąpi wszystkie meble w Twoim domu produktami z IKEA

Miarka i wyobraźnia to dwa najczęściej używane narzędzia do projektowania i umeblowania pomieszczeń. Gdy pytam znajomych, czy używają aplikacji lub stron pozwalających na zwizualizowanie pomieszczenia i czy korzystają z rozszerzonej rzeczywistości, większość kręci głową. A te darmowe rozwiązania potrafią znacząco ułatwić tego typu działania, dlatego nic dziwnego, że stale są rozbudowywane i ulepszane.

IKEA już od pewnego czasu oferowała swoim klientom funkcję wykorzystującą rozszerzoną rzeczywistość, ale za jej pomocą można umieścić w wirtualno-rzeczywistej przestrzeni tylko jeden obiekt. IKEA Kreativ to zupełnie inne podejście do tej samej kwestii, ponieważ nowa funkcja będzie pozwalać na fotografowanie pomieszczeń, a dzięki sztucznej inteligencji będą one odpowiednio wymiarowane i analizowane.

IKEA Kreativ - zastąp własne meble tymi z IKEA

Wszystko po to, by za pomocą pojedynczego dotknięcia pozbywać się pojedynczych lub wszystkich mebli, a chwilę później w ich miejsce lokować produkty IKEA. Można je dowolnie ustawiać i obracać, a końcowy efekt daje podgląd tego, jak będzie wyglądać nasz salon, sypialnia czy kuchnia po wymianie mebla lub mebli.

Widziałem IKEA Kreativ w akcji i muszę przyznać, że zrobiła na mnie niemałe wrażenie. Interfejs jest intuicyjny i działa bardzo sprawnie, więc każdy sobie z nim poradzi, niezależnie od stopnia zaawansowania technicznego. Niestety, na tę chwilę IKEA Kreativ nie jest dostępna w Polsce - ma do nas trafić jeszcze w tym roku i wtedy będzie można z niej korzystać w oficjalnej aplikacji IKEA oraz na stronie internetowej z komputera.

https://youtu.be/ir6Ds8kXf98?si=YORDz56d86p2FzGs

Z drugą przeszkodą technicy i inżynierowie IKEA będą sobie radzić zapewne nieco dłużej, ponieważ wewnątrz aplikacji nie znajdziemy jeszcze wszystkich rodzajów wyposażenia, przede wszystkim dedykowanego kuchni. Zapytałem o to przedstawicieli IKEA i w odpowiedzi usłyszałem, że projektowanie kuchni w ten sposób będzie wymagało jeszcze większej precyzyjności (teraz granica błędu wynosi około 6 cm), a także uwzględnienia mediów, jak woda czy elektryka.

Dopracowanie aplikacji pod tym kątem będzie wymagało pracy, ale nikt nie powiedział, że to niemożliwe, więc pojawienia się takich funkcji w IKEA Kreativ wykluczyć nie można. Już teraz jednak sprawiła mi miłą niespodziankę i wiem, że gdy tylko się pojawi, będę z niej nagminnie korzystał.

80-lecie IKEA. W Polsce marka jest od ponad 6 dekad

Wdrożenie IKEA Kreativ w Polsce zbiega się z 80-leciem IKEA oraz 62. rocznicą obecności marki w Polsce. Sklepy powstawały później, ale początkowo nasz kraj był jednym z większych zapleczy zaopatrzających IKEA na całym świecie. Obecnie w naszym kraju powstają produkty eksportowane na cały świat, w tym popularne KALLAX-y, które trafiają z Polski do Japonii czy USA - Polacy produkują aż 65% tych szafek w skali całego świata.

Sumarycznie odpowiadamy za 1/5 asortymentu IKEA, który trafia do sklepów wokół globu. Nad Wisłą IKEA ma 16 fabryk w 8 lokalizacjach, a sklep współpracuje też z lokalnymi dostawcami. Razem z nimi projektowane są też nowe produkty, ze względu na doświadczenie, a także znajomość materiałów z jakich powstają. Jeśli chodzi o same sklepy, IKEA zatrudnia w Polsce aż 6 tysięcy osób, zaś generalnie mówimy o 100 tysiącach pracowników.

Nowa kampania IKEA. Hasło przewodnie: Hej!

Startująca dziś kampania to niejako powrót do korzeni, ponieważ skupia się na przechowywaniu. IKEA zdradziła, że według ich badań średnio każdy z nas poświęca 3 miesiące swojego życia na szukanie rzeczy (w domu), a 79% Polaków jest frustrowanych bałaganem panującym w ich czterech ścianach. Z raportu wynika także, że mężczyźni najczęściej narzekają na brak miejsca do realizowania swoich hobby, np. stoliki czy gabloty na modele, zaś generacje "millenialsów" i "zetki" przyznały się do posiadania zbyt dużej liczby rzeczy.

W trakcie wydarzenia poświęconemu nowej kampanii zwrócono także uwagę na ekologiczne podejście IKEA w codziennych działaniach: 17% dostaw realizowanych jest autami elektrycznymi, a inwestycja fotowoltaiczna IKEA Industry Zbąszynek jest jedną z największych w Europie - składa się na nią 37 tysięcy paneli pozwalających uzyskać 19 megawatów mocy. Wraz ze startem wspominanej akcji marketingowej IKEA po raz pierwszy w swojej historii zaprezentowała spot reklamowy poświęcony sklepowi, a nie produktom, usługom czy klientom.