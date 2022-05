Jutro przez cały dzień Polski Top Radia 357. 13 tys. głosujących oddało 700 tys. głosów

Pierwszy Polski Top Radia 357 odbył się w zeszłym roku 3 maja i poprowadzili go na antenie radia Marek Niedźwiecki, Marcin Łukawski i Piotr Stelmach. Wówczas lista została sporządzona na podstawie głosów słuchaczy wysłanych na kartkach pocztowych.

Na szczęście już na jesieni zeszłego roku udało się stworzyć twórcom Radio 357 autorski internetowy system do głosowania, dzięki któremu 29 października wyłoniono piątkową Listę Piosenek 357 z pierwszego głosowania online.

W tym samym systemie powstał styczniowy Top Radia 357, teraz czas na Polski Top Radia 357, sporządzony na podstawie głosowania trwającego od 1 do 28 kwietnia. Wzięło w nim udział 12 791 osób, którzy to oddali ponad 700 tysięcy głosów na prawie 1000 utworów.

Piotr Stelmach koordynujący pracę redakcji muzycznej w Radiu 357:

Tym samym przebiliśmy wynik z poprzedniego Topu. I to aż o 1200 głosujących. Bardzo nas to cieszy. Top to przede wszystkim zabawa, ale też ważny plebiscyt. Kilkanaście tysięcy osób angażuje się, by wspólnie tworzyć pewien kanon polskiej muzyki - tej starszej, tej nowszej. Nie znam drugiego zestawienia tworzonego przez tak silną społeczność.