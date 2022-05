Inteligentny dom i szwedzki sklep to idealne połączenie już od dłuższego czasu. IKEA ma w swojej ofercie całe mnóstwo tego typu urządzeń, wliczając w to rolety, oświetlenie, głośniki, odświeżacze powietrza czy inteligentne systemy i urządzenia do zdalnego sterowania.

DIRIGERA z obsługą Matter zastępuje TRÅDFRI. Koniec zmartwień w kwestii łączności inteligentnych urządzeń z IKEI

​​Do zarządzania wszystkimi inteligentnymi urządzeniami z IKEI do tej pory służy brama TRÅDFRI - na szczęście wkrótce doczeka się następcy, co jest doskonałą informacją. Jak ogłosiła firma, w październiku zostanie uruchomiony koncentrator DIRIGERA z obsługą Matter, czyli najlepszym dostępnym standardem smart home.

Źródło: Depositphotos

Matter to standard, który pozwala na korzystanie z inteligentnych sprzętów bez względu na to, kto jest jego producentem. Jest on zgodny z urządzeniami ponad 200 firm, w tych takich gigantów jak Amazon, Apple, Google, Connectivity Standards Alliance czy Samsung. Język komunikacji Matter wykorzystuje technologie Thread, Wi-Fi, Bluetooth i Ethernet, co umożliwia wszystkim urządzeniom komunikowanie się ze sobą lokalnie, bez potrzeby podłączenia do chmury. W istocie standard ten jest niesamowicie wygodny dla użytkownika - decydując się na rozszerzenie inteligentnego domu o kolejne urządzenie, nie musimy się w ogóle martwić o kwestie łączności i komunikacji między pozostałymi smart urządzeniami. Wszystko będzie również kompatybilne z HomeKit.

Jak możemy się dowiedzieć w oficjalnym komunikacie, celem jest zapewnienie klientom bezproblemowej wiedzy, że inteligentne urządzenie domowe będzie działać z ich konfiguracją na wielu platformach, a także sprawi, że będą szybsze, bardziej niezawodne, bezpieczne i łatwe w użyciu. Co więcej, to nie jedyne ulepszenie, na jakie zdecydowała się IKEA.

Źródło: IKEA

Wraz z DIRIGERĄ, modernizacji doczeka się aplikacja IKEA Home

Wraz z DIRIGERĄ, który będzie obsługiwać Matter, szwedzka firma wprowadzi nową wersję aplikacji IKEA Home. Według producenta, nowa appka ma być wygodna, łatwa w nawigacji i przyjazna dla użytkownika, co również wpłynie na mniejsze wymagania dla osób, które chcą skonfigurować inteligentny dom. Program ułatwi także podłączanie urządzeń do koncentratora DIRIGERA. Co więcej, użytkownik będzie mógł tworzyć różne sceny z wstępnie ustawionymi funkcjami inteligentnych produktów oraz dostanie większe możliwości personalizacji swojego smart home.

Obecna aplikacja IKEA dla inteligentnego domu i centrum TRÅDFRI będą nadal działać. Kiedy pojawi się już DIRIGERA, będzie działać ze wszystkimi istniejącymi urządzeniami inteligentnego domu IKEA. Rebecca Töreman, Business Leader w IKEA, przy ogłoszeniu planów firmy przyznała:

W przypadku DIRIGERY i nowej aplikacji, jednym z naszych celów było wzmocnienie i uproszczenie procesu onboardingu podczas podłączania nowych inteligentnych produktów do inteligentnego domu. Dodaliśmy również opcje personalizacji, takie jak tworzenie różnych scen z wstępnie ustawionymi funkcjami inteligentnych produktów dla różnych czynności i chwil w domu. Dzięki opiniom użytkowników, które otrzymaliśmy od czasu uruchomienia bramki TRÅDFRI w 2014 roku, możemy nadal łączyć technologię z prostotą i dostępnością oraz przenosić naszą wiedzę na temat wyposażenia domu w przyszłość.

Źródło: Depositphotos

Data premiery nowości i przyszłe plany firmy

IKEA twierdzi, że nowe centrum DIRIGERA i zmodernizowana aplikacja do inteligentnego domu będą dostępne w październiku tego roku. Firma zapowiedziała również o wiele więcej nowych produktów smart home, które będą pojawiać się w przyszłości - i biorąc pod uwagę dotychczasową jakość tych produktów, jest to naprawdę dobra decyzja i doskonały kierunek szwedzkiej firmy.

Źródło, obrazek wyróżniający: IKEA