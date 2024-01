Niższe ceny i nowości dla graczy w ofercie IKEA

Akcesoria i produkty dla graczy w IKEA to m. in. krzesła, biurka, podstawki, szafki i tablice. Sklep wprowadził do oferty kilka nowości i obniżył ceny niektórych produktów.

Jeśli ktoś zapytałby mnie, z czym kojarzy mi się IKEA, to w pierwszej kolejności nie wymieniłbym klopsików czy hot-dogów, lecz fajne rozwiązania do opanowania bałaganu i chaosu w miejscu pracy czy całym pomieszczeniu. Sporo czasu poświęciłem ostatnio na planowanie takiej przestrzeni i niektóre akcesoria byłym dla mnie sporym zaskoczeniem, bo w prosty sposób można wprowadzić ład i porządek. Ale w serii IKEA dla graczy nie chodzi tylko o to.

Obniżki cen produktów dla graczy w IKEA

Zaprezentowana już jakiś czas temu kolekcja dla graczy pozostaje w ofercie, a teraz IKEA odświeżyła kilka produktów i obniżyła ceny niektórych akcesoriów. Wśród nich znalazły się m. in.: podkładka pod mysz 90x40 cm, którą można kupić za 49,99 zł zamiast 59,99 zł, tablica perforowana 76x56 cm, której cenę obniżono z 129 zł na 79 zł, tablica perforowana 56x56 cm, której cenę obniżono z 59 zł na 49 zł, komoda na kółkach przeceniona z 599 zł na 499 zł oraz akcesoria do tablicy perforowanej (taśma magnetyczna i elastyczne taśmy) kosztują teraz 50 zł zamiast 70 zł. Taniej można też kupić same krzesła i biurka, albo zestawy tych obydwu akcesoriów. Obniżki oscylują w granicach 100-300 zł.

Nowości w ofercie dla graczy w IKEA

Z nowości warto wymienić statyw do mikrofonu z mocowaniem śrubowym za 39,99 zł - jeśli szukaliście ramienia, do którego podłączycie posiadany mikrofon, to propozycja IKEA może okazać się jedną z bardziej opłacalnych. Do oferty trafił też nowy stojak na słuchawki z okleiny jesionowej - na tyle znajduje się uchwyt na przewód, a całość zyskała jaśniejsze wykończenie, co może spodobać się niektórym osobom, które chcą rozjaśnić przestrzeń przy biurku i/lub nie przepadają za ciemnymi akcesoriami. Takie samo wykończenie zyskał uchwyt na kubek, który do tej pory dostępny był tylko w kolorze czarnym. To chyba także sygnał, że odświeżenia mogą doczekać się inne akcesoria, które do tej pory były tylko w czarnym wariancie.