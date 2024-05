9 mln osób w Polsce potrzebuje Waszej pomocy. Pokażcie im mObywatela!

Dzisiejszą konferencją prasową, Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło kampanię informacyjną, zachęcającą do zastrzegania numerów PESEL, którego skutki prawną zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2024 roku.

Okazuje się, że jest ona bardzo potrzebna, bo osoby najbardziej narażone na wyłudzenia finansowe, a więc osoby starsze w niewielkim stopniu wyraziły zainteresowanie nowym rozwiązaniem techniczno-prawnym, mającym ich przed nimi chronić.

Minister Cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski:

Obywatele, którzy zastrzegą swój PESEL, będą mieli poczucie, że państwo się nimi zaopiekowało, bo gdy ktoś ukradnie takie dane i weźmie na nie kredyt, to nikt nie będzie musiał go spłacać.



Źródło: Kancelaria Premiera w serwisie X.

Według informacji przekazanych przez ministra cyfryzacji, tylko w ostatnim kwartale liczba oszustw i różnych wyłudzeń finansowych w Polsce wzrosła o 12%. Aktualnie, co 40 minut każdego dnia dochodzi do prób takich wyłudzeń, a co oznacza, iż tylko w I kwartale 2024 odnotowano ich aż 3 tysiące.

Wprowadzamy przepisy, które pozwolą na to, że każdy obywatel, który będzie potrafił zastrzec swój PESEL, będzie miał wielkie możliwości, aby powiedzieć przestępcom nie!



Źródło: Kancelaria Premiera w serwisie X.

Słowa ministra - "(…)który będzie potrafił zastrzec swój PESEL", są tu niezwykle istotne w świetle statystyk przytoczonych na konferencji. Bo okazuje się, że do tej pory zastrzegło swój numer 3,7 mln obywateli w Polsce, ale tylko ponad 700 tysięcy z nich to osoby powyżej 60 roku życia, czyli niespełna 10% osób w naszym kraju, najbardziej narażonych na wyłudzenia.

Tak więc powielamy apel, który dość mocno wybrzmiał na dzisiejszej konferencji prasowej - pokażcie swoim rodzicom i dziadkom aplikację mObywatel, jeśli mają smartfona i pokażcie im jak zastrzec numer PESEL. Jeśli mają zwykły telefon, pójdzie z nimi do urzędu gminy i pomóżcie im to zrobić na piśmie.

Ile z takich osób potrzebuje teraz zakładania nowego konto osobistego w banku, ile z nich i jak często wypłaca teraz w kasie banku trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę? Myślę, że tej grupie,- może nie powyżej 60 roku życia, ale już na pewno powyżej 70 roku życia, powinno się domyślnie zastrzec ten numer PESEL. No ale do tego nie dojdzie, więc pomóżmy im w tym - Jak zastrzec numer PESEL.

Na szczęście, z automatu numer PESEL będzie blokowany z chwilą, gdy zgłosimy utratę dowodu osobistego - kradzież czy zgubienie. Wyrobienie nowego dowodu nie spowoduje odblokowania numeru PESEL, będziemy musieli to zrobić sami - w aplikacji czy na stronie mObywatel lub w urzędzie gminy. Co jeszcze istotne, o czym wcześniej nie pisaliśmy w temacie - cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL można na dwa sposoby:

bezterminowo – wtedy PESEL pozostanie niezastrzeżony do czasu ponownego zastrzeżenia,

wyznaczając czas automatycznego ponownego zastrzeżenia

To będzie przydatne w sytuacji, gdy będziemy chcieli wziąć kredyt i na czas całego tego procesu będziemy musieli sobie odblokować numer PESEL. Niemniej, Ministerstwo Cyfryzacji zaleca jednoznacznie, aby na wszelki wypadek mieć swój PESEL cały czas zastrzeżony i cofać zastrzeżenie tylko w sytuacjach, kiedy planujemy załatwić konkretną sprawę.

Na koniec jeszcze w kwestii przypomnienia wszystkim, cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL będzie trzeba wykonać przy podpisywaniu umowy z:

firmami i instytucjami finansowymi, w tym bankami i instytucjami kredytowymi (np. umowę o kredyt, konto osobiste, pożyczkę, zakup z płatnością ratalną czy leasing),

notariuszami (np. umowę o kupnie lub sprzedaży nieruchomości),

operatorami telekomunikacyjnymi (np. gdy chcemy otrzymać kopię swojej karty SIM).

No i przy wypłacie gotówki w banku w kwocie przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji