Xbox znajdzie dla nas prawdziwe gry-perełki! Nowa inicjatywa Microsoftu

Microsoft rusza z nową inicjatywą, która pomoże znaleźć graczom prawdziwe perełki na rynku indie. Tłumaczymy, o co dokładnie chodzi.

ID@Xbox z nową inicjatywą. Microsoft będzie wybierał prawdziwe perełki z rynku indie

Dziś na blogu Xbox Wire pojawił się wpis informujący, że ID@Xbox startuje z ID@Xbox Indie Selects. Microsoft dumnie informuje, że przez ostatnie dziesięć lat wspiera graczy Xbox, dostarczając im gry niezależne. Zawsze starał się znaleźć nowe sposoby na promowanie ulubionych tytułów, sponsorując własne dedykowane prezentacje, prezentując gry i twórców na briefingach E3 oraz prezentacjach gier Xbox — i to faktycznie jest prawdą, gdyż gigant z Redmond często wspierał niezależnych twórców i mniejsze, artystyczne tytuły.

Źródło: Blog Xbox Wire

I właśnie po to, aby kontynuować tę tradycję, dziś Xbox ogłosił, że znalazł nowy sposób na wyróżnienie niektórych najlepszych gier niezależnych na Xbox. Microsoft postanowił rozpocząć nowy program o nazwie Indie Selects.

ID@Xbox Indie Selects — co to w ogóle jest?

Indie Selects to wyselekcjonowana kolekcja niezależnych gier w sklepie Xbox, wybrana przez zespół ID@Xbox. Zespół wspiera te gry w kanałach społecznościowych oraz na stronie Xbox Wire. W sekcji „Gry” na panelu Xbox możemy znaleźć teraz stałe centrum prezentujące gry niezależne, które „pasjonują” ekipę Xboksa. Nowa kolekcja będzie dostępna w każdą środę.

Źródło: Blog Xbox Wire

Pierwszy kanał, nazwany „Wyróżnione indie” prezentuje najnowsze gry niezależne, które poleca zespół ID@Xbox. Są to gry, w które ludzie z Microsoftu grali i które im się podobały i mają być przekonani, że fani gier niezależnych również będą zadowoleni tymi tytułami. Co jednak ciekawe, to fakt, że ID@Xbox w tych zestawieniach nie uwzględnia tytułów objętych subskrypcją Game Pass — co akurat jest dobrym rozwiązaniem, głównie dlatego, że w innym przypadku niektórzy z pewnością zarzucaliby swego rodzaju faworyzowanie gier, które są w Game Passie.

Drugi kanał zaoferuje rotacyjny wybór gier pasujących do cotygodniowego tematu. Xbox na swoim blogu pisze, że jeśli szukamy „gier, w które można grać z kotem”, „gier, które nas rozbawią” czy „gier dla złoczyńców”, to znajdziemy je właśnie tutaj. Zespół ID@Xbox informuje, że obecnie pracuje nad kilkoma różnymi pomysłami na tematy, które bedą wprowadzane w nadchodzących miesiącach. Do tego MS obiecuje, że zawsze będzie przyjmować sugestie dotyczące nowych tematów lub gier, które można uwzględnić w istniejących tematach, od graczy za pośrednictwem kanałów społecznościowych.

Źródło: Blog Xbox Wire

Co miesiąc indie perełki od Xboksa

To jednak nie wszystko — inne kanały będą obejmować tematy prezentujące gry z całego świata, gry od nowych twórców i głosów, sprzedaż motywów ID@Xbox oraz wybrane gry dostępne w przedsprzedaży. Dodatkowo, jest kanał, na którym można prezentować nadchodzące gry niezależne, które można dodać do listy życzeń graczy — jest to jedna z najbardziej oczekiwanych funkcji niezależnych twórców.

Najważniejszy jednak jest fakt, że raz w miesiącu, w ostatnim tygodniu miesiąca, ID@Xbox będzie prezentować wybrane sześć tytułów, które zostaną uznane za „Indie Selects”. Dodatkowo twórcy, których gra trafi do tego zestawienia, otrzymają cyfrową nagrodę z logo Indie Selects, którą będą mogli pokazać w swoich social mediach. Gry indie to często potrafią być naprawdę perełki i nieoszlifowane diamenty oraz czarne konie na rynku gier, więc takie zestawienia zespołu ID@Xbox mogą okazać się przydatne. Co sądzicie o takiej inicjatywie? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Xbox Wire

Grafika wyróżniająca: Depositophotos