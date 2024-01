Wielkie RPG bez podstawowej opcji w rozgrywce? Twórca gry zabiera głos

Szybka podróż to coś, bez czego wielu graczy nie wyobraża sobie wielkich produkcji

Gry RPG często oferują nam niezapomniane przygody i światy pełne tajemnic, lecz również mnóstwo questów, które czasem mogą być nieco... powtarzalne. Aby ułatwić nam życie (lub przynajmniej skrócić czas podróży), twórcy gier wprowadzili jedną z najbardziej praktycznych i docenianych funkcji — szybką podróż. Nie ma chyba nic bardziej irytującego niż długie wędrówki po krainach wirtualnego świata, które zajmują niepotrzebnie nasz czas. W tym celu została stworzona funkcja fast travel, która pozwala graczom przenosić się z jednego miejsca do drugiego niemal w dosłownie kilka sekund. To narzędzie, choć z pozoru proste, znacznie ułatwia życie wirtualnym bohaterom i graczom. Okazuje się jednak, że niektórzy wolą tego uniknąć w swoich grach…

Dragon’s Dogma II to wielka gra — i nie zobaczymy w niej szybkiej podróży?

Dragon’s Dogma 2 to bez dwóch zdań jedna z największych premier tego roku, na którą czeka naprawdę mnóstwo graczy. Wielkie, fantastyczne RPG ze zjawiskowymi walkami z bossami od Capcomu zapowiada się naprawdę świetnie, lecz gracze mogli poczuć delikatny niepokój (albo wręcz przeciwnie?) po ostatniej wypowiedzi Hideakiego Itsuno. W rozmowie z IGN, japoński dyrektor DD2, stwierdził, że woli, aby „gracze podróżowali normalnie i doświadczali otaczającego ich świata”.

Itsuno zaznacza, że według niego podróżowanie jest „tylko problemem wtedy, kiedy twoja gra jest nudna”, a wszystko, co musisz zrobić, to „sprawić, że podróżowanie będzie przyjemnością”. Dla Itsuno świat jest po to, żeby go odkrywać — a tutaj ma być naprawdę dużo rzeczy do odkrycia. Japończyk mówi o zmuszaniu graczy do „ślepych sytuacji”, w których gracz musi się na kogoś natknąć, co ma wywołać jakąś reakcję i wydarzenie w grze.

W przypadku Dragon’s Dogma II można było się jednak tego spodziewać, w końcu w pierwszej części również nie było opcji szybkiej podróży — jedną opcją fast travellingu było kupienie Ferrystones, które umożliwiało teleportację wyłącznie do wyznaczonych przez grę lokacji. Mimo wszystko Itsuno zaznaczył, że ogólnie uważa szybką podróż jest za wygodną i dobrą, o ile system ten jest dobrze wykorzystany w grze. Dragon’s Dogma 2 pojawi się już 22 marca tego roku na komputerach osobistych z systemem Windows i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Czekacie?

Źródło: IGN