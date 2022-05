Te nieco zapomniane już urządzenia nagle zaczęły przeżywać prawdziwy renesans, bo okazało się, że świetnie się sprawdzają podczas nauki stacjonarnej. Są tańsze od laptopów i mają wygodne, duże ekrany.

Firmy oczywiście zwietrzyły zysk i nagle wszyscy zaczęli stawiać na tablety – ci którzy już je mieli jak i ci, dla których był to całkiem nowy produkt w portfolio.

Problem (na szczęście nie nasz) w tym, że pandemia się skończyła, sytuacja na ile to możliwe wraca do normy, młodzież do szkół, a w konsekwencji spada popyt na tablety. Firmy nie mają więc wyjścia i zaczynają ograniczać produkcję.

W pierwszej piątce tylko dwie firmy na plusie

Widać to po najnowszym raporcie firmy badawczej International Data Corporation (IDC).

Według jej danych światowe dostawy tabletów osiągnęły 38,4 mln sztuk w pierwszym kwartale 2022 r. Oznacza to spadek o 3,9 proc. rok do roku.

To wciąż więcej niż przed pandemią, ale widać że rynek wraca na wcześniejsze pozycje.

Liderami są Apple które zanotowało niewielki spadek oraz Samsung, który z kolei odnotował niewielki wzrost dostaw. Na plusie jest również Amazon, natomiast Lenovo i Huawei tracą bardzo dużo.

„Rynek tabletów z pewnością znajduje się w trendzie spadkowym na poziomie globalnym. Ale interesujące jest obserwowanie kilku nowych graczy wchodzących na rynki wschodzące, zwłaszcza sprzedawców smartfonów, takich jak realme, OPPO, Xiaomi ” stwierdziła Anuroopa Nataraj, starszy analityk ds. badań w IDC Mobility and Consumer Device Trackers.

„Co prawda ilość sprzedanych urządzeń nie jest wielka, ale wyraźne widać, że wysoki popyt na tablety od początku pandemii skłonił je do skorzystania z okazji i próby budowy swojego ekosystemu, w którym konsumenci posiadają wiele produktów tej samej marki – jak to jest w przypadku Apple” – dodaje Nataraj.

O tym jak sprawdza się iPad w całym ekosystemie Apple i do czego można go wykorzystywać – pisał ostatnio Kamil Świtalski.

Chromebooki na mocnym wstecznym

Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja z Chromebookami, czyli w uproszczeniu laptopami z systemem Googla – Chrome OS. Te straciły bardzo dużo i można chyba zaryzykować stwierdzenie, że raczej nie przyjęły się na rynku. Producenci dostarczyli ich aż o 61,9 proc. mniej rok do roku w pierwszym kwartale 2022. Jedynym miejscem na świecie ze wzrostami jest region Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii i Chin), gdzie rozpoczęto edukację cyfrową w obszarach zapóźnionych w rozwoju.

„Spadek liczby Chromebooków nie jest zaskoczeniem” – powiedział Jitesh Ubrani, kierownik ds. badań w IDC Mobility and Consumer Device Trackers. „Przewidujemy, że nagromadzone zapasy znikną za pomocą działań promocyjnych. Nowe dostawy zaczną się pojawiać, gdy cykl zakupowy zacznie ponownie nabierać tempa”.

