Hyundai już od dawna nie jest biednym koreańskim krewnym europejskich marek, od kilku lat oferuje coraz ciekawsze i coraz lepsze auta. Nie inaczej jest z poprawionym i30, wygląda na to, że będzie to jedno z najciekawszych aut popularnego segmentu C. Znacznie poprawiono ofertę silnikową, wersja N Line wygląda przednio, a technologicznie... zobaczcie zresztą sami.