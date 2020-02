Hyundai i20 wygląda bardzo dynamicznie

Nie bez powodu na zdjęcie główne wybrałem widok na przód nowego, miejskiego Hyundaia. Wszystko wskazuje na to, że koreański producent poszedł jeszcze dalej niż BMW w nowym modelu 4 i zamiast zderzaka zamontował atrapę chłodnicy… Oczywiście trochę się śmieje, ale sami przyznacie, że grill jest więcej niż sporych rozmiarów. Jeśli dodamy do tego bardzo ostro zakończone światła przednie oraz przetłoczenia na masce, to wyjdzie nam z tego całkiem dynamiczny projekt. Tym bardziej, że wszyscy spodziewają się też sportowej wersji N, która może być wyposażona w silnik 1.6 T-GDI o mocy około 200 KM, co stawiałoby nowe i20 na równi z Fiestą ST.