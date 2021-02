Obecnie rozważany scenariusz przewiduje, że współpracy z Apple miałaby się podjąć marka Kia, która należy do tego samego konglomeratu. Hyundai ma nieco większe aspiracje, szczególnie ze swoją marką Genesis, dlatego wolałby aby to Kia kojarzyła się z autem Apple. Tym bardziej, że gigant z Cupertino podobno tak naprawdę poszukuje tylko montowni. Niekoniecznie chce kupować cały napęd od Koreańczyków, choć pewnie to by sporo ułatwiło. Co więcej chce budować swoje samochody w USA, a Kia według plotek ma wolne moce przerobowe w swoje fabryce w Georgii.

W tej chwili trudno wysnuć ostateczne wnioski, bo obie firmy milczą na temat potencjalnej współpracy. Pewne jest natomiast, że plany Apple związane z autonomicznym samochodem istnieją i są w zaawansowanym stadium, a to oznacza, że decyzja o podjęciu współpracy może być coraz bliżej. Póki co akcje Hyundai Motors od szczytu 11 stycznia osunęły się już o ponad 20% i są notowane niewiele wyżej niż przed ogłoszeniem współpracy z Apple.