Samochody na wodór nie wyjadą z polskiej fabryki. I dobrze!

W teorii samochody z wodorowymi ogniwami paliwowymi miały być zbawieniem branży motoryzacyjnej. Zeroemisyjne, a przy tym pozbawione wad elektrycznych samochodów wyposażonych w baterie. Tankowanie wodoru odbywa się bowiem na stacjach, które nieco przypominają te, na których uzupełniamy paliwo w samochodach spalinowych. Jednym z koncernów samochodowych, który w ofercie chciał mieć takie auta, był Stellantis. Był, ponieważ właśnie poinformował o tym, że już nie chce. Co tak właściwie się stało i co dalej z fabryką w Gliwicach?

Stellantis: dostawcze samochody na wodór nie będą produkowane

Jak wspomniałem we wstępie, produkcja samochodów z wodorowymi ogniwami paliwowymi miała ruszyć w Gliwicach jeszcze tego lata. Z taśm produkcyjnych zjeżdżać miały takie samochody, jak Fiat Ducato, Citroen Jumper i Peugeot Partner. W świetle zmiany strategii koncernu Stellantis, po prostu nic z tego. Nie ma jednak powodu do obaw. Decyzja podjęta przez zarządzających Stellantisem wydaje się być słuszna i zrozumiała.





Międzynarodowy koncern poinformował, że wycofanie się z produkcji samochodów dostawczych na wodór nie zmieni niczego w funkcjonowaniu gliwickiej fabryki. Stellantis nadal chce tam produkować i utrzymać obecne zatrudnienie.

Dlaczego decyzja Stellantisa jest jedyną słuszną?

Skąd ta niechęć do wodorowych ogniw paliwowych? Cóż, praktyka udowodniła, że w przypadku samochodów to ślepy zaułek. Zawiodła przede wszystkim infrastruktura, która praktycznie nie jest rozwijana. W dodatku już funkcjonujące stacje są nie dość, że wolne, to jeszcze awaryjne. Przerwa między kolejnymi tankowaniami, podczas której wyrównywane jest ciśnienie w zbiornikach na wodór, potrafi trwać nawet kilkadziesiąt minut. Co to oznacza w praktyce? Tankowanie wodoru, gdy stoimy za kimś, zajmie tyle czasu, co ładowanie samochodu wyposażonego w baterię, a czasem nawet dłużej. Oznacza to, ze samochody z wodorowymi ogniwami paliwowymi wcale nie są lepsze od tych z bateriami.

Odrębną kwestia jest koszt wodoru. Obecnie to zdecydowanie najdroższe paliwo, jakie możemy zatankować do samochodu w Polsce, co czyni eksploatację takiego samochodu kompletnie nieopłacalną.

Mając na uwadze, że Stellantis chce utrzymać zatrudnienie, nie ma za czym płakać. Pełen komunikat koncernu motoryzacyjnego dostępny jest pod tym adresem.