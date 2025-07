Microsoft zrobił nas w bambuko. Sami się do tego przyznali

Choć Microsoft oficjalnie ogłosił, że problem z błędem firewalla oznaczanym jako Event 2042 został naprawiony w aktualizacji Windows 11 KB5062553 z lipca 2025 roku, rzeczywistość okazała się inna. Wielu użytkowników wciąż informuje, że system nadal rejestruje ten sam błąd, mimo że firma deklarowała jego całkowite usunięcie.

W notce aktualizacyjnej opublikowanej 8 lipca można było przeczytać: „Ta aktualizacja rozwiązuje problem występujący w Podglądzie zdarzeń jako Zdarzenie 2042 dla Zapory systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi”. Jak się jednak okazuje, komunikat ten był przedwczesny. Microsoft już po cichu zaktualizował dokumentację techniczną, przyznając, że status „rozwiązane” nadano omyłkowo.

Problem nadal występuje

Chodzi o błąd pojawiający się w Podglądzie zdarzeń, oznaczony jako „Windows Firewall With Advanced Security 2042 None” i komunikatem „Config Read Failed – More data is available.” Choć wygląda groźnie, jest to nieszkodliwe ostrzeżenie, które nie wpływa na działanie samego firewalla ani nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa systemu.

Microsoft tłumaczy, że błąd wynika z tego, iż system oczekuje określonej ilości danych, ale otrzymuje ich więcej, niż może przetworzyć w jednym odczycie. Usługa firewalla automatycznie ponawia próbę i działa poprawnie, mimo zapisania błędu w logu.

Jak informuje serwis Windows Latest, błąd pojawił się po czerwcowej opcjonalnej aktualizacji KB5060829 i jest powiązany z testowaniem nowej funkcji zapory ogniowej, która jeszcze nie została wdrożona w pełnej wersji. Tymczasem fragment kodu odpowiedzialny za testy przedostał się do środowiska produkcyjnego, powodując fałszywe alarmy.

