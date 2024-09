Hulajnogi z dużym zasięgiem na gorsze warunki pogodowe

Sezon na hulajnogi potrwa jeszcze przez dobre dwa miesiące, ale jeśli właśnie teraz stoicie przed wyborem nowego modelu, to musicie brać poprawkę na niekorzystne warunki atmosferyczne, które szykuje dla nas jesienna pora. Ulewne deszcze mogą nadejść w najmniej oczekiwanym momencie, dlatego warto postawić na hulajnogi elektryczne, cechujące się odpornością na wodę i zachlapania. Przygotowaliśmy więc zestawienie kilku modeli, które deszczu się nie boją.

Jesienno-zimowe podróże hulajnogą – o czym warto pamiętać?

Niektóre modele są odporne na wodę, ale czy hulajnogą elektryczną powinno się jeździć w deszczu? – nie, jazda w takich warunkach jest absolutnie niewskazana! Nie chodzi tutaj tylko i wyłączenie o ryzyko uszkodzenia pojazdu. Jazda po wilgotnej nawierzchni może doprowadzić do niechcianego wypadku, a opanowanie poślizgu na jednośladzie wymaga wprawy.

Unikać należy także przejeżdżania przez głębokie kałuże. Te mogą uszkodzić podzespoły, np. silnik – który najczęściej jest umieszczony w kole hulajnogi – oraz sterowniki, które znajdują się w podeście. Warto także zadbać o odpowiednie osuszenie pojazdu po powrocie do domu – zaschnięty brud i błoto mogą powodować problemy z poprawnym działaniem hulajnogi elektrycznej.

Jak dbać o hulajnogę elektryczną podczas zimy? Cóż, tu praktyki są bliźniacze, ale warto podkreślić jeszcze jedną zasadę – po powrocie z przejażdżki na mrozie warto odczekać, aż pojazd wróci do temperatury pokojowej, zanim podłączymy go do ładowarki. Uzupełnianie zmarzniętego akumulatora może zakończyć się jego uszkodzeniem, dlatego pojazd powinien znajdować się w suchym pomieszczeniu przez około 2 godziny.

Na koniec najważniejsze – każdy użytkownik powinien zapoznać się z kartą gwarancyjną, ponieważ producenci nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane zalaniem pojazdu w wyniku niewłaściwego użytkowania. Ważne jest, aby znać różnicę między klasami wodoodporności IPX4 i IPX6 – ale spokojnie, w tym Wam pomożemy.

IPX4 i IPX6 – czym różnią się klasy wodoodporności

Jakie hulajnogi elektryczne sprawdzają się w deszczu? Bez wątpienia te, które cechują się wodoodpornością, ale jej klasy mogą być niejasne dla początkującego użytkownika, dlatego skupmy się najpierw na rozróżnieniu dwóch najczęściej występujących stopni ochrony przed wodą.

Oznaczenie IPX4 komunikuje, że hulajnoga elektryczna jest odporna na krople padające ze wszystkich stron. Pojazd jest więc przystosowany do poruszania się po wilgotnej nawierzchni i nie powinna zaszkodzić mu mgła czy lekki deszcz. Ważne jednak, by nie zanurzać go w wodzie, bo IPX4 nie chroni przed pełnym zalaniem oraz nie zabezpiecza pojazdu przed celowym i długotrwałym kontaktem z wodą.

IPX6 pozwala na znacznie więcej. Wzmianka o tym stopniu ochrony w instrukcji użytkownika oznacza, że pojazd jest chroniony przed strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem przez co najmniej 3 minuty. To także certyfikacja potwierdzającą odporność na pył i zabrudzenia, które w przypadku hulajnóg nieobjętych ochroną IPX6 mogą wyrządzić poważne szkody. Możecie spotkać się także z innymi standardami, więc warto zapamiętać, że pierwsza cyfra dwucyfrowego oznaczenia stopnia IP wskazuje poziom ochrony przed ciałami stałymi, w tym przed drobnymi cząsteczkami kurzu. Druga cyfra wskazuje odporność urządzenia na wodę.

Skoro informacyjną pigułkę mamy już za sobą, to możemy przejść do polecanych modeli – oto wybrane hulajnogi elektryczne z długim zasięgiem na trudne warunki.

Hulajnogi elektryczne z IPX4

Motus Pro 10 Sport 2021

Zestawienie najlepszych hulajnóg elektrycznych na deszcz otwiera Motus Pro 10 Sport 2021. To model cechujący się zasięgiem do 65 km i podwójnym silnikiem o mocy 1000W. Wyposażono go w mocne wahacze i amortyzatory skutecznie niwelujące drogowe nierówności, a także niezwykle ważną w przypadku trudnych warunków opcję zmiany opon na terenowe. Prześwit jest na tyle duży, by móc jechać po lasach i bezdrożach, a przestrzenna rama bez problemu wytrzyma terenowe naprężenia.

Warto też pokreślić pełne oświetlenie w postaci dwóch reflektorów z przodu, dwóch lamp ostrzegawczych z tyłu i bocznych listw ledowych – nieocenionych w przypadku coraz dłuższych wieczorów.

Motus Pro 10 2022

Hulajnoga elektryczna na trudne warunki pogodowe musi oprócz odporności na wodę cechować się też dobrymi hamulcami. Motus Pro 10 2022 może pochwalić się kombinacją dwóch hamulców tarczowych, zatrzymujących pojazd w przypadku konieczności nagłego hamowania – wystarczy lekkie pociągniecie za uchwyty na kierownicy.

Konstrukcja dopełniona jest profesjonalną amortyzacją wahaczową i wydajnym silnikiem 600W, oraz baterią 18Ah, dzięki której pojazd może osiągać nawet do 70 km zasięgu. To dobre rozwiązanie zarówno dla wysokich, jak i niskich kierowców – regulowana kierownica, w zakresie 101 cm - 125 cm, ułatwia bowiem dopasowanie do wzrostu użytkownika.

Motus Pro 10 Urban

Motus Pro 10 Urban to typowo miejska hulajnoga, wyposażona w bezszczotkowy silnik 800W i baterię o pojemności 15Ah 48V, zapewniającą do 60 km zasięgu. Jego zaletą są zwrotne, 10-calowe koła na bezdętkowych oponach, przekładające się na stabilną jazdę, nawet po nierównej i wilgotnej nawierzchni. Ciekawym elementem tego modelu jest indykator ładowania w postaci podświetlanego logotypu marki.

Skoro jesteśmy w temacie deszczowych podróży, to koniecznie podkreślić trzeba gumową, antypoślizgową matę na podeście, która ogranicza ryzyko utracenia równowagi podczas jazdy.

Dualtron Achilleus

Dualtron Achilleus to prawdziwa maszyna do zadań specjalnych, a zarazem najpotężniejsza hulajnoga elektryczna z oferty Dualtrona. Akumulator o pojemności 60V 35Ah to komponent, którego nie powstydziłyby się skutery elektryczne, bo dzięki niemu jednoślad osiąga do 120 km zasięgu!

Potężną moc zawdzięcza dwóm silnikom 1400W, a dzięki wielkim, 11-calowym kołom w systemie bezdętkowym może pokonywać najtrudniejsze przeszkody – zastosowanie takiego rozwiązania wpływa także na świetną trakcję i tłumienie drgań.

RUPTOR R6 V3

Ochroną potwierdzoną certyfikatem IPX4 może pochwalić się też RUPTOR R6 V3. Ta miejska hulajnoga elektryczna wykorzystuje system dwóch silników o mocy szczytowej 1000W każdy, dzięki czemu oferuje świetne wrażenia z jazdy. Konstrukcja cechuje się wzmocnioną ramą, wykonaną z wytrzymałych komponentów i stopów metali – zmiana sztywności sprawia, że hulajnoga podczas hamowania i przyspieszenia nie pochyla się do przodu, co niezwykle istotne w kontekście bezpiecznej jazdy w deszczu.

Poza tym RUPTOR R6 V3 cechuje się też hamulcami tarczowymi, amortyzacją sprężynową i baterią o pojemności 48V 20Ah, pozwalającą osiągać zasięg do 70 km.

Hulajnogi elektryczne z IPX6

Teverun Tetra

Najlepsze hulajnogi elektryczne odporne na wodę i śnieg to takie, które nie boją się długiej ekspozycji na wodę, a tak się składa, że Teverun Tetra to hulajnoga elektryczna z wysoką klasą wodoodporności, przewyższającą dotychczasowe propozycje. Jeden rzut okiem na ten pojazd wystarczy, by upewnić się, że mamy do czynienia z prawdziwym potworem przełajowym.

Cztery silniki elektryczne o łącznej mocy całkowitej 9000W robią wrażenie, a to dopiero początek jego zalet. Teverun Tetra wyposażono w cztery 13-calowe koła, wspierane zawieszeniem sprężynowym z przodu i z tyłu, a także system 4 hamulców tarczowych/hydraulicznych o średnicy 160 mm – to gwarancja nie tylko komfortu jazdy, ale także bezpieczeństwa.

Hulajnoga rozwija prędkość do 55 km/h, a dzięki ogromnej baterii 60V 60Ah jest w stanie przejechać do 200 km. Teverun Tetra na deszcz patrzy z politowaniem, bo dzięki ochronie IPX6 i wysokiemu zawieszeniu radzi sobie nawet z intensywnymi opadami deszczu i śniegu. Ponownie podkreślamy jednak, że jazda w deszczu nie jest zalecana z uwagi na bezpieczeństwo kierowcy. Należy też pamiętać o odpowiedniej konserwacji przed i po podróży – nawet w przypadku tak wyczynowych maszyn, jak Teverun Tetra.

Jakie opony będą najlepsze do jazdy w niepogodę?

Wybór odpowiednich opon na trudne warunki pogodowe ma kluczowe znaczenie, szczególnie podczas jazdy po mokrych, zaśnieżonych czy oblodzonych nawierzchniach. W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem są opony z głębokim bieżnikiem, które skutecznie odprowadzają wodę i błoto, poprawiając przyczepność. Jeśli warunki są jeszcze bardziej wymagające, na przykład przy jeździe po lodzie, opony z kolcami zapewniają lepszą trakcję i stabilność.

Opony bezdętkowe, zwłaszcza te wykonane z miękkiej gumy, to także dobry wybór, szczególnie zimą, ponieważ dobrze przylegają do drogi, zwiększając kontrolę nad pojazdem. Ważnym elementem bezpieczeństwa jest też regularne sprawdzanie ciśnienia w oponach, co pozwala lepiej panować nad hulajnogą w trudnych warunkach. W ofercie sklepu 7WAY można znaleźć modele opon, które idealnie sprawdzą się podczas jazdy w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Powyższe modele dostępne są w sklepach z największym wyborem hulajnóg elektrycznych: 7Way.pl, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Decathlon, X-kom oraz Komputronik.