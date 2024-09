Co nowego w iPhonie 16 Pro? Sprawdź!

9 września 2024 roku o godzinie 19:00 czasu polskiego odbyła się długo wyczekiwana premiera nowego iPhone'a 16. Jak co roku wydarzenie przyciągnęło uwagę miłośników technologii i branży mobilnej. Tym razem marka Apple ponownie podniosła poprzeczkę, prezentując interesujące nowości. iPhone 16 Pro wzbudza ogromne emocje, a my sprawdzimy, co oferuje ten model i jak wypada w porównaniu z poprzednikami. Zapraszamy do lektury!