Niedrogie smartfony, duże możliwości - modele do 1500 zł

Samsung Galaxy A15 4G - uniwersalny, ergonomiczny, niezawodny

Tańsze smartfony marki Samsung od dłuższego czasu cieszą się sporą popularnością, a jest ku temu konkretny powód: to urządzenia, na których można polegać, a wybierając niedrogi model możemy liczyć na wiele usprawnień i dodatkowych funkcji, które sprawdziły się w modelach z najwyższej półki. Takim urządzeniem jest Samsung A15 4G, który może być idealnym wyborem dla osób, które szukają solidnego urządzenia bez konieczności wydawania dużych sum pieniędzy. Dlaczego warto zainteresować się właśnie tym modelem?

Z lewej: Samsung Galaxy A15 4G

Jednym z największych atutów Galaxy A15 4G jest jego ekran. Wyposażony w 6,5-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości 1080p, telefon oferuje jasne i żywe kolory, które zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników. Ekran ten charakteryzuje się również wysoką częstotliwością odświeżania 90 Hz, co sprawia, że przeglądanie treści i korzystanie z aplikacji jest płynne i przyjemne, a odczucia względem ekranów 60 Hz są naprawdę o wiele korzystniejsze. Zapoznawanie się z obszerniejszych tekstem czy oglądanie filmów (instruktażowych) będzie naprawdę przyjemne i komfortowe.

Pod maską Galaxy A15 4G kryje się procesor MediaTek Helio G99, który zapewnia wystarczającą moc do codziennych zadań, które wykonujecie. W połączeniu z 4 GB pamięci RAM, telefon działa sprawnie i bez zacięć. Dodatkowo, użytkownicy mają do dyspozycji 128 GB pamięci wewnętrznej, którą w dodatku można rozszerzyć za pomocą karty microSD, co pozwala na przechowywanie dużej ilości zdjęć, filmów i aplikacji. Wszystkie niezbędne materiały, jakie uczeń musi i chce mieć zawsze ze sobą, będą cały czas dostępne w pamięci urządzenia.

Samsung Galaxy A15 4G

Tym, co będzie najważniejsze dla wielu osób, to fakt, że Galaxy A15 4G wyróżnia się również długim czasem pracy baterii. Akumulator o pojemności 5000 mAh pozwala na cały dzień intensywnego użytkowania bez konieczności ładowania urządzenia po drodze ani przy użyciu powerbanków. Co więcej, telefon obsługuje szybkie ładowanie, dzięki czemu można szybko uzupełnić energię w razie potrzeby, na przykład przed wieczornym wyjściem na miasto.

Jeśli chodzi o aparaty, Galaxy A15 4G nie ma się czego wstydzić. Główny aparat o rozdzielczości 50 megapikseli pozwala na robienie wyraźnych i szczegółowych zdjęć, nawet w słabszych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo telefon wyposażony jest w szerokokątny obiektyw, który umożliwia uchwycenie większej ilości szczegółów na jednym zdjęciu. Przedni aparat o rozdzielczości 13 megapikseli doskonale sprawdza się przy robieniu selfie i prowadzeniu wideorozmów. Samsung Galaxy A15 4G działa na najnowszej wersji systemu Android z nakładką One UI, która wielu użytkownikom jest doskonale znana.

Telefon dobrze leży w dłoni, kanciaste ramki sprawiają, że trzyma się go pewnie i wygodnie, a lekkość urządzenia sprawia, że nie będzie nam przeszkadzać w kieszeni, plecaku czy torbie.

Motorola Moto G84 5G - mnóstwo pamięci, świetny ekran, niebywały kolor

Z prawej: Motorola Moto G84 5G

Drugą propozycją jest Moto G84 5G wyposażony w 6,5-calowy wyświetlacz pOLED o rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080 pikseli). Ekran ten charakteryzuje się również bardzo wysoką częstotliwością odświeżania 120 Hz, co sprawia, że nie tylko przeglądanie treści jest płynne, ale gry wyglądają znacznie lepiej. W środku Moto G84 5G znajduje się procesor Qualcomm Snapdragon 695, który w połączeniu z 12 GB pamięci RAM zapewnia płynne działanie nawet przy bardziej wymagających zadaniach. Telefon oferuje również 256 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD, co daje użytkownikom mnóstwo miejsca na przechowywanie danych, jak ulubione zdjęcia, muzyka, filmy oraz gry.

Moto G84 5G wyróżnia się również długim czasem pracy baterii. Akumulator o pojemności 5000 mAh pozwala na cały dzień intensywnego użytkowania, a szybkie ładowanie TurboPower 30 W umożliwia błyskawiczne uzupełnienie energii. Telefon działa na systemie Android 13 z nakładką My UX, która będzie prosta i intuicyjna w obsłudze dla użytkownika w każdym wieku.

Z lewej: Motorola Moto G84 5G, z prawej Samsung Galaxy A15 4G

Wszyscy lubimy robić zdjęcia, a Moto G84 5G nikogo nie powinna zawieść. Smartfon oferuje główny aparat o rozdzielczości 50 megapikseli z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), a to przekłada się na wyraźne i ostre zdjęcia. Dodatkowo, telefon wyposażony jest w ultraszerokokątny obiektyw 8 megapikseli. Takie możliwości aparatu sprawiają, że zdjęcia z wyjazdów, wycieczek czy skany dokumentów będą wyglądać jak należy i będzie z nich można skorzystać w przeróżnych okolicznościach, także przy projektach szkolnych. Z przodu znajdziemy aparat o rozdzielczości 16 megapikseli, więc z chęcią będziemy robić więcej zdjęć selfie.

Smukła obudowa powoduje, że smartfon Motoroli robi bardzo dobre wrażenie. Można komfortowo obsługiwać go w każdej sytuacji, a dostępne kolory powinny przypaść do gustu każdemu, bo oprócz granatowego, dostępne są także odcienie takie jak jasny niebieski i mocno czerwony, o nazwie Viva Magenta, który powstał we współpracy z Pantone.

Motorola Moto G84 5G

Oba modele smartfonów dostępne są w ofercie operatora sieci Plus w atrakcyjnych cenach, z możliwością rozłożenia płatności na raty - szczegółów szukajcie na Plus.pl

Samsung Galaxy A15 4/128GB dostępny jest za złotówkę na start i z możliwością rozłożenia płatności na:

12 rat - 58.16 zł/mies.

24 raty - 32.42 zł/mies.

36 rat – 22.72 zł/mies.

motorola moto g84 5G 12/256GB dostępna jest w Plusie za złotówkę na start i z możliwością rozłożenia płatności na

12 rat – 91.47 zł/mies.

24 raty – 50.32 zł/mies.

36 rat - 34.66 zł/mies.

Jak wiadomo w szkole potrzebny jest stały dostęp do internetu oraz nieograniczona możliwość kontaktu z rodziną i znajomymi. Decydując się na zakup telefonu z abonamentem za 59 zł/mies. przez 24 miesiące zyskuje się nielimitowane rozmowy, SMSy i MMSy, całe 50 GB internetu w miesiącu i dostęp do superszybkiej sieci 5G od Plusa.

--

Materiał powstał we współpracy z operatorem Plus