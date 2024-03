Hulajnogi elektryczne dla każdego – to zestawienie przygotuje Was na otwarcie sezonu

Pierwsze oznaki wiosny to przebiśniegi w ogródku? Bzdura. Dla nas wiosna to elektryczne hulajnogi na ulicach, dlatego przygotowaliśmy zestawienie pojazdów, które pozwoli Wam przygotować się na nadchodzący sezon. Miejskie, wyczynowe, a może dla nastolatka? Wybraliśmy modele, spełniające wszystkie oczekiwania.

Dlaczego warto przerzucić się na hulajnogę elektryczną?

Pierwsze promienie wiosennego słońca za oknem oznaczają, że najwyższy czas w końcu odstawić na bok komunikację miejską, a auto zaparkować w garażu. Zamiast tego można postawić na hulajnogę elektryczną, a argumentów, przemawiających za tą decyzją, jest co najmniej kilka.

Przede wszystkim wybór elektrycznego jednośladu to nieco więcej oddechu dla matki natury. Hulajnogi nie generują szkodliwych spalin, więc zaliczamy je do ekologicznych środków transportu. Druga kwestia to pieniądze – zwłaszcza te, które zostaną w kieszeni dzięki zaoszczędzeniu na paliwie. Przeciętny Polak wydaje miesięcznie ponad 400 zł na paliwo, a hulajnoga? Jej tankować nie trzeba, a koszta wydatków na prąd pobrany przy ładowaniu są znikome – poza tym zawsze możesz ładować w szkole czy pracy.

No właśnie – tu płynie przechodzimy do oszczędności czasu, szczególnie podczas codziennych przejazdów do biura. Pewnie jesteście już mocno znudzeni zimowymi korkami, których można uniknąć właśnie dzięki elektrycznej hulajnodze. Nie dajcie sobie wmówić, że dorosłemu jeździć na hulajnodze nie wypada – oto modele, które sprawdzą się w każdych okolicznościach.

W tym materiale postawiliśmy na hulajnogi z czterech kategorii cenowych – do 999 zł, do 2999 zł i powyżej 4999 zł, aby dopasować modele do wszystkich kieszeni.

Hulajnoga w cenie do 999 zł

Motus Siver City

Rozpoczynamy od modelu, który idealnie nadaje się do stawiania pierwszych kroków w świecie elektrycznych jednośladów. Mowa o Motus Siver City, czyli najtańszej hulajnodze w zestawieniu, będącej świetnym wyborem dla najmłodszych użytkowników. Przede wszystkim dlatego, że pociechy mogą wybierać między jednym z 5 wariantów kolorystycznych (czarny, czerwony, niebieski, szary, pomarańczowy), które pozwolą wyróżnić pośród rówieśników. Design to jednak nie wszystko – Motus Siver City posiada także szereg innych zalet, takich jak niska waga (13,1 kg) oraz prosty tryb składania, by ułatwić młodym kierowcom transportowanie pojazdu.

Poza tym Motus Siver City to dobrze oświetlona (duże światło stopu z tyłu i lampa LED z przodu), wygodna hulajnoga z 3 trybami jazdy, zdolna do pokonywania 18 km na jednym naładowaniu. To pojazd, który urozmaici drogę do szkoły i sprawi, że dziecko będzie chętniej spędzało czas na świeżym powietrzu.

5 wariantów kolorystycznych

3 tryby jazdy

Niska waga

Hulajnogi w cenie do 2999 zł

Motus Scooty 10 Lite Gen 5

Motus Scooty 10 Lite Gen 5 otwiera zestawienie pojazdów do 2999 zł, jako hulajnoga dedykowana dla nastolatków i młodych dorosłych. Dlaczego? Bo ta grupa wiekowa ma swoje specyficzne wymagania.

Przede wszystkim istotna jest cena – nie może być za wysoka. Po drugie nad wyraz ważne jest w tym przypadku bezpieczeństwo. Motus Scooty 10 Lite Gen 5 wyposażono w hamulec tarczowy, umiejscowiony w tylnym kole hulajnogi, sprawdzający się w trakcie nagłego hamowania. Hulajnoga drogowe nierówności znosi dobrze dzięki zastosowaniu 10-calowych kół, amortyzujących wstrząsy. W kwestii bezpieczeństwa nie można pominąć oświetlenia – nawet pomimo faktu coraz dłuższych wieczorów. Hulajnogę wyposażono w przednie i tylne odblaski, a na kierownicy znajdują się kierunkowskazy, zapewniające lepszą komunikację z innymi uczestnikami ruchu drogowego.

Poza tym Motus Scooty 10 Lite Gen 5 to całkiem lekka (12,5 kg) hulajnoga, z zasięgiem do 30 km na jednym naładowaniu. Jeśli dodamy do tego odporność na kurz i zachlapania, potwierdzoną certyfikatem IP54, to otrzymamy idealny środek transportu do krótkich podróży miejskich.

Lekka konstrukcja

Odporność na zachlapania

Kierunkowskazy i odblaski

Alternatywą dla tego modelu jest jego nieco droższy brat, czyli Motus Scooty 10 Gen 5. To bardzo podobny pojazd pod względem designu, ale charakteryzujący się większą mocą. Motus Scooty 10 Gen5 dzięki silnikowi 700W może pokonać nawet 60 km, a za hamowanie odpowiada w tym przypadku system bębnowy. Podobnie jednak jak w wersji Lite mamy tutaj do czynienia z szerokim, antypoślizgowym podestem, 10-calowymi kołami i systemem odzyskiwania energii KERS.

NIU KQi3 SPORT

Kolejnym ciekawym pojazdem w tej kategorii cenowej jest NIU KQi3 SPORT. To klasyczna konstrukcja z szerokim, wygodnym podestem i świetnymi osiągami – moc nominalna 300W, moc szczytowa 600W. Dzięki temu może szybko rozpędzać się do 20 km/h, a bateria 365Wh 48V zapewnia mu 40 km zasięgu.

Hulajnoga cechuje się też intuicyjnym systemem składania kolumny kierownicy, a to przekłada się na bezproblemowe transportowanie pojazdu. Warty wróżenia jest także podwójny hamulec tarczowy z przodu, który w kryzysowych sytuacjach pomaga natychmiastowo wytracić prędkość. Posiada też liczne odblaski dla lepszej widoczności po zmroku, a także duże światło LED na kierownicy, więc będzie to dobry wybór dla tych, którzy lubią nocne przejazdy po mieście.

Moc szczytowa 600W

Zasięg do 40 km

Intuicyjny system składania

Ruptor R1

Jeśli szukacie hulajnogi z większym pazurem, to powinniście rozważyć model Ruptor R1. To pojazd, który wyróżnia się nie tylko ciekawym wyglądem, ale też niemałym zasięgiem. Ruptor R1 pozwala bowiem na długie podróże, aż do 75 km na jednym naładowaniu, z maksymalną prędkością do 45 km/h. To więc nie tylko hulajnoga, która zapewni Wam szybkie i ekologiczne dojazdy do pracy, lecz także pozwoli na doświadczenie frajdy z jazdy na świeżym powietrzu.

Ruptor R1 to pojazd, który sprawdzi się nie tylko w mieście, lecz również w terenie. Bezszczotkowy silnik 500W, bateria o pojemności 20 Ah, podwójne hamulce tarczowe i czytelny ekran na kierownicy, wyświetlający najważniejsze informacje podczas podróży, takie jak tryb jazdy, przebyty dystans, a nawet ewentualne usterki. Dodatkowo może pochwalić się też certyfikatem IP54, dzięki czemu niestraszne mu deszczowe dni.

Zasięg do 75 km

Czytelny ekran na kierownicy

Trzy tryby jazdy

Hulajnogi w cenie powyżej 4999 zł

Ruptor R6 V3

To, co wyróżnia Ruptora R6 V3, to przede wszystkim jego futurystyczny wygląd. Wszystko za sprawą dwóch reflektorów doświetlających drogę, dzięki którym użytkownik jest nie tylko lepiej widoczny, ale też bardziej wyróżnia się na tle generycznych modeli, spotykanych na ulicach. Design to oczywiście nie wszystko – główną siłą hulajnogi Ruptor R6 V3 jest jej moc. To aż dwa silniki o mocy 800W każdy, co przekłada się na maksymalną prędkość do 45 km/h.

Takie osiągi wymagają odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, dlatego wyposażono ją w 10-calowe koła dla lepszej stabilizacji (z amortyzacją wahaczową) i system dwóch hamulców tarczowych, by nawet w awaryjnych sytuacjach użytkownik miał kontrolę nad hulajnogą. Skoro mowa o bezpieczeństwie, to nie można pominąć wzmocnionej ramy, zaprojektowanej z myślą o jak największej trwałości. Wykonana jest z wytrzymałego aluminium, dzięki czemu hulajnoga dobrze znosi uderzenia i wstrząsy na nierównościach – a to wyjątkowo istotne w przypadku polskich dróg i chodników.

Podobnie jak jego młodszy brat, Ruptor R6 V3 posiada czytelny wyświetlacz, który prezentuje stan naładowania, prędkość i przebyty dystans – ten może sięgać nawet do 75 km! Z takim zapasem można być pewnym, że energii nie zabraknie nawet w drodze do pracy czy uczelni na drugim końcu miasta. Po dotarciu można zaś szybko złożyć hulajnogę do formy kompaktowej i schować pod biurkiem.

Zasięg do 75 km

Amortyzacja wahaczowa

Wzmocniona rama

Kaabo Mantis 10 ECO

Kaabo Mantis 10 ECO nawiązuje w nazwie do modliszki i tak jak ona wyróżnia się charakterystycznym wyglądem. Jeden rzut oka na specyfikację techniczną pokazuje, że mamy tutaj do czynienia z pojazdem, który będzie stawał w szranki z modelami aspirującymi do tytułu mistrza klasy uniwersalnej. Wszytko z powodu dostosowania zarówno do warunków miejskich, jak i terenowych.

Mamy tu więc podwójne hamulce tarczowe wspierane systemem E-ABS, zapobiegającym blokowaniu kół. Zwiększa to bezpieczeństwo hamowania szczególnie podczas jazdy po mieście, gdy musimy brać pod uwagę nieoczekiwane zachowania ze strony innych uczestników ruchu drogowego. Wtedy też przydatne jest dobre oświetlenie i mechanizmy ostrzegania, a tego Kaabo Mantis 10 ECO odmówić nie można – z przodu i z tyłu zamontowano mocne światła LED, a na kierownicy znalazło się miejsce dla klaksonu.

Jeśli zaś chodzi o jazdę w terenie, to modliszka ma do zaoferowania 10-calowe koła, amortyzację sprężynową i silnik 800W. Co to oznacza dla użytkownika? A no to, że pojazd będzie bardzo dobrze znosić dziury, wzniesienia, wyboje i nierówności – znacznie lepiej, niż zwykłe modele miejskie. Poza tym można na niej przejechać aż 75 km (bateria 18,2 Ah 48 V), a to jeszcze bardziej podkreśla obraz hulajnogi uniwersalnej – wystarczy Wam bowiem energii, by wybrać się w terenową podróż za miasto i bez obaw wrócić do domu.

Nietuzinkowy design

Hamulce tarczowe wspierane systemem E-ABS

Amortyzacja sprężynowa

Motus PRO 10 Sport 2021

Jeśli wasze wymagania nie są do końca sprecyzowane i wiosenny sezon chcecie otworzyć hulajnogą uniwersalną, to nie będzie lepszego wyboru od Motus PRO 10 Sport 2021. Dlaczego? Bo ten pojazd ma wszystko, czego mogą oczekiwać zarówno spragnieni wrażeń wyczynowcy, jak i niedzielni miejscy podróżnicy, oczekujący stabilności i bezpieczeństwa. Zacznijmy od pierwszej grupy – sport w nazwie to nie przypadek. Ta hulajnoga skrywa pod podestem dwa silniki 1000W, a to oznacza prawdziwie sportowe emocje podczas jazdy, bo moc przekłada się na przyspieszenie 2,8 s do 24 km/h. Poza tym Motus PRO 10 Sport 2021 ma też regulowaną kierownice i stacyjkę rodem z motocyklów, co nadaje jeszcze bardziej wyczynowy charakter.

Zastosowano w niej sprawdzoną amortyzację sprężynową, przestrzenną ramę i sztywną konstrukcję, więc bezpiecznie będzie czuć się na niej nie tylko doświadczony kierowca elektrycznych jednośladów, ale też początkujący użytkownik. Dzieje się tak za sprawą dwóch hamulców tarczowych, które natychmiast zatrzymują hulajnogę w awaryjnych sytuacjach. Jeśli dodamy do tego 10-calowe koła z dętkowymi oponami, to otrzymamy maszynę przepływającą wręcz przez wszelkie nierówności i wyboje – nie tylko w mieście, ale także i na off road’owych trasach.

10-calowe koła z dętkowymi oponami

Dwa silniki 1000W

Hamulce tarczowe

Dualtron Eagle

Na koniec maszyna bezkompromisowa, skierowana do użytkowników, którzy chcą czerpać z hardcorowej jazdy jak największą frajdę. Dwa silniki 1650W – czujecie tę moc? Dualtron Eagle nawiązuje w nazwie do orła i to bez wątpienia takiego, który pikuje. Ta hulajnoga to spełnienie oczekiwań fanów ekstremalnej jazdy w każdych warunkach, na trasach nawet do 90 km.

Masywna konstrukcja, bateria LG o napięciu 60 V oraz pojemności aż 24,5 Ah, potężna moc i dużo miejsca na nogi (podest o szerokości 243 mm) – tutaj wszystko zostało zaprojektowane z myślą o heavy userach. Dwa tarczowe hamulce (po jednym na każde koło) wspierane systemem ABS, pełne oświetlenie LED z przodu hulajnogi i czerwone światła stopu z tyłu, a do tego wyświetlacz z najważniejszymi informacjami, niezbędny do pełnej kontroli nad pojazdem. Wszystko to sprawia, że Dualtron Eagle daje czystą przyjemność z jazdy za dnia i w nocy.

Zasięg do 90 km

Dwa silniki 1650W

Dwa tarczowe hamulce z ABS