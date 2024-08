Huawei z przytupem kończy wakacje. Takie promocje często się nie trafiają

Do 1 września trwa specjalna promocja "Najlepsze w klasie", w ramach której Huawei przecenił popularne sprzęty – od komputerów, po zegarki. Dziś do oferty dołączyły słuchawki!

HUAWEI FreeBuds 6i to idealne słuchawki dla tych, którzy szukają słuchawek dokanałowych zapewniających wysoką jakość dźwięku, skuteczną redukcję szumów i krystalicznie czyste rozmowy. Teraz można je nabyć za 379 zł w 3 kolorach do wyboru: białym, czarnym i fioletowym. Drugą promocyjną propozycją są HUAWEI FreeBuds SE 2 – budżetowe słuchawki douszne z redukcją szumów, do kupienia za 169 zł, również w 3 kolorach: białym, czarnym i niebieskim. W niższej cenie dostępne są równiej HUAWEI FreeClip charakteryzujące się ciekawą, otwartą konstrukcją niwelującą nadmierny nacisk na uszy. Co ciekawe, obie słuchawki pasują do lewego i prawego kanału słuchowego, więc można założyć każdą z nich na dowolne ucho, a kanały dopasują się automatycznie. Kupicie je za 699 zł.

Wybrane oferty dostępne będą u Partnerów Biznesowych Huawei: w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom i Komputronik, w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na huawei.pl. Szczegóły promocji można znaleźć u Sprzedawców. Oferty mogą ulec zmianie i są tylko ofertami sugerowanymi.

Promocje Huawei na koniec wakacji. Czas na zakupy!

To nie koniec atrakcji, bo w ramach promocji "Najlepsze w klasie" organizowanej przez Huawei, do kupienia w niżej cenie są też inne produkty firmy. W oficjalnem sklepie internetowym taniej można kupić HUAWEI Pura 70. Smartfon z kosztuje teraz 2999 zł, czyli aż o 600 zł taniej w stosunku do najniższej ceny z ostatnich 30 dni. Dodatkowo, klienci huawei.pl mogą także liczyć na 50% zniżki na rozszerzoną o rok gwarancję przy kupnie dowolnego tabletu, rabat w wysokości 50 zł za zapis do newslettera oraz zakup urządzeń w ratach 0%.

A skoro jesteśmy przy tabletach, do 1 września wciąż możecie kupić m.in. HUAWEI MatePad 11.5’’ S, MatePad SE 11”, czy MatePad 11.5’’ w niższych cenach. Podobnie jest w przypadku komputerów HUAWEI MateBook 14 2024, HUAWEI MateBook D16 2024 , czy HUAWEI MateBook D14 2024. W promocji nie mogło zabraknąć też zegarków. HUAWEI WATCH Ultimate, w wersji srebrnej dostępnym teraz za 3499 zł, a w wersji czarnej za 2799 zł. Jest też HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition za 2599 zł i HUAWEI WATCH GT 4 za nawet 899 zł. Szczegóły oraz dokładny cennik znajdziecie na stronach Huawei.