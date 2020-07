W punkcie oznaczonym nr 1, pomimo synchronizacji na 1,2 Gbps, czyli maksymalnej dla jednego kanału 5 GHz, przepustowość zmierzona programem iPerf wyniosła faktycznie około 310 Mbps, czyli nie jest to wartość powalająca na kolana, ale wystarczająca do wszystkich typowych zastosowań. Można by było oczekiwać jednak nieco więcej, Deco X60 potrafił w podobnych warunkach odnotować ponad 400 Mbps, ale pomiar był wykonany na innym komputerze (Razer Blade 15), więc trudno jednoznacznie stwierdzić, kto jest winny.

W punkcie nr 2 synchronizacja spadła do 721 Mbps, a faktyczna prędkość już tylko do 142 Mbps, nadal jednak jest to lepiej niż po LAN 100 Mbps i wystarczająco do lwiej części zastosowań.

Wreszcie w punkcie nr 3, czyli odległości około 10 metrów od routera, prędkość synchronizacji spadła do 272 Mbps, ale co ciekawe faktyczna szybkość transmisji wahała się od 120 do 140 Mbps, czyli nadal bardzo dobrze. Przy zasięgu zaledwie 2 na 5 kresek (cały czas w paśmie 5 GHz) jest całkiem nieźle.

Generalnie jeśli chodzi o zasięg do mieszkania, WiFi AX3 z powodzeniem wystarczy nawet w paśmie 5 GHz, które ma słabszą propagację niż 2.4 GHz. Dla urządzeń obsługujących standard WiFi 5, prędkość synchronizacji z tym routerem w paśmie 5 GHz to 866 Mbps, a to pozwala na osiągnięcie realnych transferów rzędu 250 Mbps przy pomiarze w punkcie nr 1. Postęp względem routera WiFi 5 jest raczej marginalny.

Huawei WiFi AX3 – podsumowanie

Podsumowując, Huawei WiFi AX3 to kandydat na bardzo fajny router obsługujący najnowsze standardy i trendy w tego typu urządzeniach. Na dzień dzisiejszy moim zdaniem ogranicza go trochę oprogramowanie, które mogłoby mieć nieco większe możliwości. To samo dotyczy aplikacji dedykowanej na smartfony, jej zaletą jest fakt, że działa bez zarzutu, ale mając kontakt z innymi podobnymi rozwiązaniami aż chce się więcej.