Możliwości aplikacji są zatem bardzo duże i w zasadzie przez te kilka dni testów, nie czułem potrzeby aby logować się przez interfejs przeglądarki na komputerze. Aplikacja zawsze jest pod ręką, wystarczy wziąć do ręki smartfona i możemy bardzo szybko dokonać potrzebnych zmian. Trzeba przyznać, że do tej wygody człowiek przyzwyczaja się bardzo szybko.

TP-Link Deco X60 – wydajność i wrażenia z użytkowania

Poniekąd wrażenia z użytkowania już opisałem, konfiguracja i przystosowanie sieci do naszych wymagań przy pomocy aplikacji jest zaskakująco łatwe. Nie ma nic wspólnego z grzebaniem w ustawieniach przeciętnego routera, na które mało kto ma ochotę, szczególnie jak się na tym nie zna. Tym bardziej należy docenić inicjatywę TP-Linka, bo w ten sposób może uświadomić znacznie szerszą grupę klientów o możliwościach jak daje ich sprzęt.

Pora jednak sprawdzić jak ten zestaw sprawdza się w praktyce. Teoretycznie jest w stanie pokryć nawet 650 metrów kwadratowych, ja niestety w tak dużym domu nie mieszkam, ale żeby nie było zbyt łatwo wykorzystałem do testów dwa mieszkania o powierzchni w sumie 120 m^2 i sprawdziłem jak to działa w praktyce. Urządzenia zostały rozmieszczone w różnych pomieszczeniach i w różnych konfiguracjach, przy każdym wyniku podaje dokładny opis. Testy przepustowości wykonane zostały przy pomocy aplikacji iPerf, którą opisywałem kilka dni temu. Serwerem w tym przypadku był komputer stacjonarny podłączony bezpośrednio do głównego routera Deco X60 przy pomocy kabla (1 Gbps). Prędkość WiFi była testowana na komputerze Razer Blade 15 z kartą sieciową wspierającą standard WiFi 6, wyposażoną w dwie anteny (czyli z możliwością zestawienia dwóch pasm).

Pierwszy test to komunikacja między notebookiem, który znajdował się około 2 metry od głównego routera Deco X60, do którego kablem podłączony był komputer stacjonarny z serwerem iPerf. Jak widać na obrazku, karta synchronizuje się na 1,2 Gbps, ale w rzeczywistości transfery oscylują w okolicach 410 Mbps, w porywach do 450 Mbps. Szczerze powiedziawszy spodziewałem się nieco lepszych wyników. Mój telefon (OnePlus 7T) synchronizował się na 866 Mbps i osiągał transfery na poziomie 330 Mbps.

Żeby wykluczyć wpływ bezprzewodowej karty sieciowej zastosowanej w Blade 15, podpiąłem go przy pomocy skrętki do drugiego urządzenia Deco, które stało 4 metry od głównego, w tym samym pokoju. Wyniki są bardzo zbliżone, czyli przepustowość między dwoma punktami Deco X60 to około 400 Mbps (wynik zaniżają dwa pierwsze pomiary, co czasami się zdarza).

Pora zwiększyć trudność, drugi punkt dostępowy przenosimy do drugiego pokoju, dzieli nas dwie ściany i jakieś 10 metrów odległości. Testowy komputer znajduje się 2 metry od punktu Deco, więc synchronizuje się z pełną prędkością – 1,2 Gbps. Transfer do serwera iPerf spada jednak o połowę do około 200 Mbps. To nadal wystarczająco w większości zastosowań, ale jeśli mielibyście np. internet o prędkości 300 Mbps lub szybszy, to na takiej odległości jego pełne wykorzystanie nie byłoby już możliwe.

W kolejnym kroku utrudniamy jeszcze bardziej, punkt dostępowy Deco X60 wędruje do drugiego mieszkania, odległość to ponad 15 metrów i dwie ściany (w tym jedna nośna). W ustawieniach aplikacji wyraźnie widać, że siła sygnału pomiędzy urządzeniami Deco jest słabsza. Odbija się to też na transferach, które spadają do około 130 Mbps. Nadal całkiem nieźle jak na WiFi, ale chyba już na nikim nie robi wrażenia. Z drugiej strony swoje zadanie spełnia, zapewnia dostęp do sieci na znaczną odległość, nawet przez kilka ścian.

Mesh WiFi z pewnością nie jest lekiem na całe zło, ale nie można powiedzieć, że się nie sprawdza. Brakuje mi co prawda możliwości technicznych, aby sprawdzić jego działanie np. w dwupiętrowym domu, ze zbrojonymi sufitami, ale zakładam, że spisze się podobnie. Trzeba też wziąć pod uwagę, że w bloku, gdzie robiłem testy, jest aktywnych przynajmniej 10 innych sieci WiFi 2.4/5 GHz, więc warunki są z pewnością trudniejsze, niż w wolno stojącym domu, gdzie takich zakłóceń nie ma. W zasadzie jedyny zawód to ograniczenie do tych około 400 Mbps nawet w idealnych warunkach. Nie ma mowy o pełnym wykorzystaniu łącza np. 1 Gbps po WiFi, mimo tego, że na pudełku widnieje informacja o teoretycznej przepustowości rzędu 2400 Mbps.

TP-Link Deco X60 – podsumowanie

Zestaw TP-Link Deco X60 nie jest z pewnością dla każdego. W normalnym mieszkaniu trzy urządzenia są nam zbędne, z powodzeniem wystarczą dwa, nawet jeśli będą rozmieszczone w skrajnych jego punktach. Ten zestaw znacznie lepiej sprawdzi się w domach, szczególnie piętrowych, gdzie jeszcze chcemy zapewnić zasięg WiFi np. na ogrodzie, bo mamy automatyczną kosiarkę z bramką dostępową, która pozwala na jej zdalne uruchamianie. Wtedy też nie szokuje cena, 2300 PLN to bez wątpienia dużo, ale jeśli alternatywą jest kucie ścian i ciągnięcie kabli, to i tak wychodzi nam to taniej.

Nie można też odmówić temu rozwiązaniu wygody, mamy tylko jedno SSID, bez podziału na sieć 2.4 GHz i 5 GHz i w zasadzie jako użytkownika nic nas nie interesuje. Automatyczne przełączanie między punktami Deco działa bardzo dobrze, nie ma przerw w sygnale i nie ma konieczności ręcznego łączenia. Prędkości owszem mogłyby być nieco szybsze, ale to nie wina TP-Linka tylko standardu WiFi, Deco X60 działa tak jak przewiduje standard. Przepustowość i tak jest o 1/3 większa jak w przypadku WiFi 5 (802.11ac) gdzie osiągam około 300 Mbps (przy synchronizacji na 866 Mbps). Trudno mieć zatem o to pretensje, ale trzeba pamiętać, że pomimo reklam, nadal nieco brakuje do kabla 1 Gbps. I tu też mam jedyny większy zarzut do tego sprzętu, czyli obecność tylko dwóch portów LAN, dla wielu z nas może to być za mało.

TP-Link Deco X60

Orientacyjna cena: ~2300 PLN

+ Prosta konfiguracja wstępna

+ Duże możliwości konfiguracji w aplikacji

+ Rozbudowana kontrola rodzicielska

+ Bardzo dobra wydajność

+ Przyjemny dla oka design

– Dosyć wysoka cena

– Tylko dwa porty LAN/WAN