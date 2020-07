Razer Blade 15 2020 – wydajność

Intel Core i7-10750H to tylko nieznacznie poprawiony układ względem zeszłorocznego i7-9750H. Maksymalne taktowanie to teoretycznie 5 GHz, ale w praktyce nie udało mi się takiej wartości odnotować pod obciążeniem, nawet w przypadku tylko jednego rdzenia. Przy obciążeniu wszystkich rdzeni zegar rośnie maksymalnie do 4,5 GHz, też tylko na krótko. W dłuższym okresie oscyluje raczej w okolicach 4-4,2 GHz, co nadal jest całkiem dobrym wynikiem. Spadek wydajność związany z nagrzewaniem się procesora jest widoczny, w Cinebench R20 wynik już w 3. przebiegu spada o 60 pkt, ale nie jest to jakaś wielka tragedia.

Zysk wydajności względem Core i7-9750H jest całkiem wyraźny, szczególnie przy obciążeniu jednego rdzenia. Wyraźnie też jednak widać, że Ryzen 7 4800H jest wydajniejszą opcją i trochę szkoda, że Razer nie zdecydował się na zbudowanie wersji opartej o procesory AMD. Być może ten błąd zostanie naprawiony w przyszłym roku.

Wynik w PCMark 10 jest zaniżony ze względu na bardzo słaby rezultat w testach Digital Content Creation. Nie jest to odosobniony przypadek, coś wyraźnie nie leży w tym teście Blade’owi, ale w innych benchmarkach nie znalazłem potwierdzenia dla jakichkolwiek problemów.

Wydajność w grach

W pakiecie z procesorem Intela mamy jedną z najwydajniejszych kart graficznych na rynku, czyli GeForce RTX 2070 Max-Q. Wersja Max-Q oznacza niższe taktowanie, więc i słabsze wyniki od pełnowartościowego modelu, ale i tak nie powinno być źle.

Na wykresie poniżej widać, że różnica między pełnym RTX 2070, a Max-Q nie jest wielka, w gruncie rzeczy przewaga nad RTX 2060 też nie jest jakaś przesadnie duża, więc stając przed wyborem Intel + RTX 2070 lub AMD + RTX 2060, wydajność nie powinna mieć dużego wpływu na decyzję.

Poniżej znajdziecie też kilka wyników z popularnych gier, nie mam niestety porównania do wcześniej testowanych notebooków, dlatego zostawiam tylko wartości bezwzględne. Można chyba bezpiecznie powiedzieć, że dla tej konfiguracji żadna nowa gra nie stanowi problemu. Choć jeśli ktoś chciał wykorzystać w pełni matrycę 144 Hz to będzie musiał iść na kompromisy.

Shadow of the Tomb Raider (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra) – 74 kl/s

Wiedźmin 3: Dziki Gon (1920×1080 pikseli, ustawienia Wysokie) – 95 kl/s

Just Cause 4 (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra) – 86 kl/s

The Division 2 (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra) – 87 kl/s

Call of Duty: Warzone (1920×1080 pikseli, ustawienia Ultra) – 122 kl/s

Jeśli zaś chodzi o granie na baterii, czyli bez podłączonego zasilania, to jest to możliwe, choć przy znacznie mniejszej wydajności, która spada do 30-40 klatek na sekundę. Trzeba się jednak mimo tego liczyć z tym, że bateria dosłownie znika w oczach.

Dysk SSD

Zastosowany dysk SSD to dobrze znana i sprawdzona konstrukcja Samsunga o oznaczeniu PM981a, które gwarantuje więcej niż przyzwoitą wydajność. W tym aspekcie nie ma na co narzekać, tym bardziej, że jeśli 512 GB okaże się za mało, to można dołożyć drugi dysk M.2.

Razer Blade 15 2020 – bateria

Jak już wspominałem Razer Blade 15 2020 w wersji bazowej ma baterię o pojemności 66 Wh. Nie jest to ani dużo, ani mało, choć jak na taką konfigurację, to chciałoby się mieć jednak nieco więcej. Na szczęście w trybie bezczynności, gdy odłączona zostanie zewnętrzna karta graficzna, zużycie energii oscyluje w granicach 16-17 W, więc można osiągnąć całkiem zadowalające wyniki. W teście czytelnika Blade 15 działał przez nieco ponad 7,5h. Odtwarzanie filmu skraca ten czas mniej więcej o połowę, a przy pełnym obciążeniu jest to już niespełna godzina.

Test czytelnika (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone, odświeżanie strony WWW co 30 sekund) – 7h 40 minut

Test filmowy (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone) – 3h 45 minut

Test w grach (jasność ekranu na 50%, Wiedźmin 3) – 58 minut

Razer Blade 15 2020 – temperatury, hałas, pobór energii

Jeśli chodzi o temperatury to nie jest źle, jak już wspominałem, nawet pod długotrwałym obciążeniem wydajność nie jest specjalnie dławiona. Wynik w Cinebench R20 spada o kilka procent, a temperatura procesora dochodzi do 85 stopni Celsjusza. W przypadku gier jest podobnie, na GPU odnotowałem maksymalnie 76 stopni Celsjusza, a na procesorze 84 stopnie, przy temperaturze powietrza około 24 stopni Celsjusza. System chłodzenia daje radę, ale niestety wkręca się na niebotycznie wysokie obroty i daje o sobie znać.

Razer Blade 15 bardzo długo stara się trzymać chłodzenie w ryzach, ale gdy obciążenie CPU i GPU jest długotrwałe, to nie ma zmiłuj. Przy samym CPU jest nieco ciszej, wartość zmierzona około 20 cm od klawiatury to 52,5 dB. Gdy dodamy do tego jeszcze GPU, to wentylatory pracują na maksa i wydają z siebie w takich samych warunkach 54 dB. Nie jest to jakiś nadzwyczajny wynik, raczej typowa wartość, ale od Razera można było oczekiwać nieco więcej, dlatego z mojej strony to lekki zawód.

Jeśli zaś chodzi o pobór energii, to przy naładowanej baterii wynosi on maksymalnie 170 W. Gdy bateria nie jest w pełni naładowana, to może przekroczyć nawet 215 W. Przy obciążeniu samego CPU jest to około 85 W, a przy wyświetlaniu pulpitu spada wyraźnie poniżej 20 W. Co ciekawe bateria ładuje się z mocą około 65 W, nie jest to więc niż nadzwyczajnego, a jej uzupełnienie od 10% do 100% trwa niespełna 1,5 godziny.

Razer Blade 15 2020 – podsumowanie

Mam z tym notebookiem pewien problem. Jeśli chodzi o kwestię jakości wykonania czy wydajności to jest to bez wątpienia bardzo wysoka półka. Co nie powinno dziwić, komputer w testowanej konfiguracji wyceniony został na niemal 10 000 PLN, co nie jest małą kwotą. Za nieco ponad połowę tej wartości można kupić urządzenie o podobnej wydajności. Jednak nie dla wszystkich najważniejszy jest stosunek ceny do wydajności. Liczą się też inne parametry, a na tym polu Razer Blade 15 ma się czym pochwalić. Świetna matryca VA z odświeżaniem 144 Hz, doskonała jakość wykonania, przyzwoite wbudowane głośniki i waga nieco ponad 2 kg przy grubości zaledwie 2 cm sprawiają, że to nadal jest urządzenie przenośne, a nie jakiś DTR (desktop replacement).

Tym bardziej, że gdy spojrzymy na cenę, a później porównamy sobie ją np. z Macbookiem 16 Pro, to wcale nie jest ona już taka szokująca, a wręcz wygląda na okazję. Wszystko jest oczywiście kwestią punktu odniesienia. W przypadku Razera mój jedyny poważny zarzut to głośny system chłodzenia, obawiam się jednak, że z tym nikt jeszcze sobie nie poradził i przy pewnych parametrach wydajnościowych, będzie o to bardzo trudno. Poza tym to komputer praktycznie bez wad.

Razer Blade 15 2020

Orientacyjna cena: ~9700 PLN

+ wydajny procesor Intel Core i7-10750H i układ graficzny RTX 2070

+ świetna jakość wykonania

+ bardzo dobra, podświetlana klawiatura

+ przyzwoity system chłodzenia CPU/GPU

+ matryca 144 Hz z świetnymi kolorami

+ wysoka wydajność przy wadze tylko 2.1 kg

+ przyzwoite wbudowane głośniki

– głośny podczas obciążenia

– krótki czas pracy na baterii

– kamera do wideo rozmów mogłaby być lepsza