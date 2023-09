Huawei Watch GT 4 - ulubiony smartwatch w nowej odsłonie. Ile kosztuje nowy model?

Huawei jest niekwestionowanym liderem w temacie swartwatchy na polskim rynku. Oto ich najnowszy zegarek: Huawei Watch GT4. Co trzeba o nim wiedzieć?

Huawei Watch GT 4: co trzeba wiedzieć o zegarku?

Huawei Watch GT4 to najnowsza odsłona uwielbianej serii zegarków producenta. W tym roku startuje pod hasłem "Fashion Forward" — stąd wiele wariantów, które mają wpasować się w absolutnie wszystkie gusta. Huawei stawia na zaawansowane technologie i klasyczny wygląd, a wszystko to zespolone wysokiej jakości wykonaniem.

Smartwatch Huawei Watch GT 4 w tym roku dostępny będzie w dwóch znanych i lubianych wariantach wielkości: 41 i 46 milimetrów. To udoskonalona idea doskonale znana fanom marki — zegarek który nie tylko zapewni długi czas pracy na jednym ładowaniu (do tygodnia lub dwóch — w zależności od wielkości), ale także będzie stale monitorować naszą aktywność fizyczną i stanie się idealnym towarzyszem dla naszego smartfona. Niezależnie od tego czy działa on pod kontrolą systemu iOS czy Android — można liczyć na cały zestaw powiadomień i bezproblemowej współpracy.

Tym razem zegarek zaoferuje ponad 100 trybów sportowych, które mają wspomóc użytkowników w bardziej efektywnych ćwiczeniach. Ponadto zegarek wprowadza zupełnie nową funkcję: "w formie", której zadaniem jest pomoc w kontrolowaniu deficitu kalorycznego. Ponadto ulepszona została także funkcja zarządzania cyklem menstruacyjnym, zaś wiele nowości skupia się wokół naszego dobrostanu. Ulepszenia obejmuję też zwiększoną dokładność pomiarów, w tym udoskonalonej funkcji TruSeen™ do wersji 5.5+, zapewniającej jeszcze bardziej czułe obserwowanie pracy serca, poprzez ciągły pomiar i analizę tętna czy saturacji (SpO2), ale też badanie poziomu stresu. Udoskonalono także bardzo ważne monitorowanie snu. Zegarek pozwoli zidentyfikować objawy bezdechu sennego.

Zegarek wyposażony jest w ekran LTPO AMOLED — w zależności od warianta: 1,43" lub 1,32". Czaruje wysoką rozdzielczością (zagęszczenie pikseli na cal wynosi, kolejno, 326 PPI o 352 PPI), zaś aktywowanie odświeżania na poziomie 1 Hz pozwoli na oszczędność energii, dzięki której zegarek podziała jeszcze dłużej!

Huawei Watch GT 4: jakie modele zegarka są dostępne?

Zegarek Huawei Watch GT4 dostępny będzie w kilku wariantach wykończenia. Oczywiście paski wciąż pozostają wymienne — dlatego każdy może dobrać produkt do swoich potrzeb. W tegorocznej linii znalazły się:

HUAWEI WATCH GT 4 (41 mm) Elite: z kopertą w kolorze złotym ze srebrną obwódką, ze stalową bransoletą w kolorze srebrnym ze złotymi elementami,

z kopertą w kolorze złotym ze srebrną obwódką, ze stalową bransoletą w kolorze srebrnym ze złotymi elementami, HUAWEI WATCH GT 4 (41 mm) Elegant: z kopertą w kolorze złotym, ze stalową bransoletą typu milanese w kolorze złotym,

z kopertą w kolorze złotym, ze stalową bransoletą typu milanese w kolorze złotym, HUAWEI WATCH GT 4 (41 mm) Classic: z kopertą w kolorze złotym, ze skórzanym paskiem w kolorze białym,

z kopertą w kolorze złotym, ze skórzanym paskiem w kolorze białym, HUAWEI WATCH GT 4 (46 mm) Elite: z kopertą w kolorze srebrnym, ze stalową bransoletą w kolorze srebrnym,

z kopertą w kolorze srebrnym, ze stalową bransoletą w kolorze srebrnym, HUAWEI WATCH GT 4 (46 mm) Green: z kopertą w kolorze srebrnym (z zielonymi wstawkami), z kompozytowym paskiem w kolorze zielonym,

z kopertą w kolorze srebrnym (z zielonymi wstawkami), z kompozytowym paskiem w kolorze zielonym, HUAWEI WATCH GT 4 (46 mm) Classic: z kopertą w kolorze srebrnym, ze skórzanym paskiem w kolorze brązowym,

z kopertą w kolorze srebrnym, ze skórzanym paskiem w kolorze brązowym, HUAWEI WATCH GT 4 (46 mm) Active: z kopertą w kolorze czarnym, z fluoroelastomerowym paskiem w kolorze czarnym.

Huawei Watch GT 4 — specyfikacja techniczna

Cecha HUAWEI WATCH GT 4 (46 mm) HUAWEI WATCH GT 4 (41 mm) Wymiary (D × Sz × W) 46 x 46 x 10,9 mm 41.3 x 41.3 x 9,8 mm Ekran 1,43" AMOLED LTPO (466 × 466 px, PPI 326) 1,32" AMOLED LTPO (466 × 466 px, PPI 352) Waga (bez paska) ok. 48 g (bez paska) ok. 37 g (bez paska) Czas pracy ok. 14 dni na jednym ładowaniu ok. 7 dni na jednym ładowaniu Bateria 524 mAh (litowo-polimerowa) 323 mAh (litowo-polimerowa) Ładowanie Bezprzewodowe 5V-9V DC / 2A; pełne naładowanie w 100 minut Funkcje Głosnik i mikrofon (połączenia głosowe przez Bluetooth), asystent głosowy (w wybranych językach), zarządzanie odtwarzaniem muzyki, zdalna migawka, fazy księżyca i zmiany pływów, czas wschodu i zachodu słońca, ostrzeżenia o burzy, barometr i kompas, kalendarz, stoper, minutnik, alarmy, funkcja szukania telefonu, AppGallery, sklep z tarczami Funkcje zdrowotne Funkcja "W formie" - śledzenie deficytu kalorycznego

Udoskonalone śledzenie cyklu menstruacyjnego na bazie analizy parametrów zdrowotnych

Udoskonalony monitoring snu z analizą oddechu

Pomiary: tętna, stresu, saturacji krwi i temperatury skóry; ćwiczenia oddechowe Funkcje sportowe Ponad 100 trybów sportowych (w tym pływanie, wspinaczka górska, padel i e-sport), analiza treningów TruSport, zapis trasy biegu (GPS). Niezależna nawigacja na zegarku (udoskonalona w wersji 46 mm) Odporność IP68, 5 ATM Temperatura pracy W zakresie od -20°C do 45°C Łączność Bluetooth 5.2 (BR+BLE+EDR), NFC, GPS+Glonass+Galileo+BeiDou+QZSS (dwuzakresowy) Czujniki Przyspieszenia, głębokości i temperatury, żyroskop, akcelerometr, optyczny pomiar tętna, barometr

Huawei Watch GT 4 — ceny

No dobrze, ale... ile przyjdzie nam zapłacić za zegarek? To zależy od wariantu — zarówno wykończenia, jak i wielkości. Sugerowane ceny detaliczne dla poszczególnych modeli prezentują się jednak następująco:

HUAWEI WATCH GT 4 (41 mm) Elite: 1699 zł

1699 zł HUAWEI WATCH GT 4 (41 mm) Elegant: 1399 zł

1399 zł HUAWEI WATCH GT 4 (41 mm) Classic: 1199 zł

1199 zł HUAWEI WATCH GT 4 (46 mm) Elite: 1499 zł

1499 zł HUAWEI WATCH GT 4 (46 mm) Green: 1199 zł

1199 zł HUAWEI WATCH GT 4 (46 mm) Classic: 1099 zł

1099 zł HUAWEI WATCH GT 4 (46 mm) Active: 1099 zł

Co ważne — kupując zegarek do 15 października 2023 w oficjalnym sklepie huawei.pl i u oficjalnych partnerów biznesowych, słuchawki FreeBuds SE 2 o wartości 200 zł można zgarnąć za symboliczną złotówkę! Na tym jeszcze nie koniec, bowiem zegarki w wersji Elite mogą też liczyć na dodatkowy rok gwarancji!