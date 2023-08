Huawei MatePad 11,5 cala i FreeBuds SE 2 już w Polsce. Co oferują i ile kosztują?

Huawei wprowadza do Polski dwa nowe urządzenia: 11,5-calowy tablet MatePad oraz drugą generację popularnych słuchawek FreeBuds SE. Ile kosztują i co oferują?

Huawei MatePad. Nowy, 11,5-calowy tablet

MatePad 11,5-cala to tablet z wyświetlaczem FullView o proporcjach 3:2, pokrywającym 86% powierzchni obudowy. To przekłada się na większy obszar wyświetlania niż w przypadku standardowych ekranów 16:9. Dzięki temu tablet ma być idealnym narzędziem do zadań biurowych, nauki i pracy twórczej. Ekran oferuje częstotliwość odświeżania do 120 Hz i rozdzielczość 2200 x 1440 pikseli. Dodatkowo, ekran chroni wzrok poprzez ograniczenie emisji niebieskiego światła i eliminację migotania, co zostało potwierdzone certyfikatami Low Blue Light i Flicker Free od TÜV Rheinland.

Tablet został zaprojektowany jako praktyczne narzędzie do pracy zdalnej. Można do niego dołączyć bezprzewodową klawiaturę Smart Keyboard, co pozwala używać go jak laptopa. Możliwość korzystania z aplikacji biurowych WPS Office w wersji na PC ułatwia tworzenie różnych dokumentów, a opcjonalny rysik M-Pencil pozwala wygodne tworzenie notatek i rysunków odręcznych.

MatePad 11,5-cala wspiera szybkie sieci WiFi 6, wyposażony jest w procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 wspierany przez 6 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Bateria o pojemności 7700 mAh pozwala na długi czas pracy, a szybkie ładowanie 20 W umożliwia szybkie naładowanie urządzenia.

Huawei FreeBuds SE 2. Co nowego w słuchawkach?

Słuchawki Huawei FreeBuds SE 2 wyposażone są w baterie o pojemności 41 mAh każda. Pełne ładowanie w etui umożliwia 9 godzin słuchania muzyki lub 5 godzin rozmów, a 10-minutowe doładowanie pozwala na 3 godziny słuchania. Akumulator w etui wydłuża pracę słuchawek do 40 godzin muzyki i 24 godzin rozmów. Etui ładuje się w 110 minut, a słuchawki potrzebują około godziny by naładować się w pełni. Możliwość sprawdzenia poziomu baterii jest dostępna poprzez aplikację AI Life. Słuchawki oferują bogate brzmienie dzięki dynamicznym przetwornikom i trójkanałowemu systemowi audio, z regulacją Multi-EQ. Zapewniają także wysoką jakość rozmów w trudnych warunkach dzięki mikrofonowi, wiatroszczelnej konstrukcji i redukcji szumów AI, nawet przy wietrze do 2 m/s.

Huawei MatePad i Huawei FreeBuds SE 2. Ceny i dostępność

Huawei MatePad 11,5 cala w wersji z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej w zestawie z bezprzewodową klawiaturą HUAWEI Smart Keyboard kosztuje w standardowej cenie 1699 zł. Można go kupić w sklepach Media Expert, Euro RTV AGD, x-kom, Komputronik oraz Media Markt, jak również w sklepie producenta na stronie huawei.pl. Za model 6/128 GB (bez klawiatury w zestawie) trzeba zapłacić 1399 zł, a wersja ta będzie początkowo dostępna wyłącznie na huawei.pl. Warto dodać, że rysik M-Pencil nie jest częścią zestawu i można go dokupić osobno.

Od 17 do 29 sierpnia 2023 r. tablet dostępny będzie w przedsprzedaży, w ramach której cenę obu wersji obniżono o 200 zł. Dodatkowo, w niektórych sklepach do zestawu będą dodawane słuchawki Huawei FreeBuds SE. W okresie od 30 sierpnia do 17 września 2023 r. będzie można skorzystać z oferty premierowej z ceną obniżoną o 200 zł. Sprzedaż regularna ruszy 18 września.

Natomiast Huawei FreeBuds SE 2 do sprzedaży trafią w cenie 199 zł. Słuchawki będzie można kupić u operatorów sieci Plus oraz T-Mobile, jak również w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom i Komputronik, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro, na platformie Amazon oraz na huawei.pl.