Huawei wprowadza na rynek najnowszą odsłonę swojej popularnej serii sportowych opasek — Huawei Band 8. Nowy model to ponownie lekki, smukły i funkcjonalny smartband. Nowa propozycja chińskiej firmy została wyposażona w ekran FullView 1,47" AMOLED, funkcje monitoringu zdrowia oraz aż 100 trybów sportowych, a co najważniejsze — może pracować nawet przez 14 dni bez konieczności ładowania. Ale po kolei.

Źródło: Huawei

Lekkie, małe i wygodne

Huawei Band 8 może się pochwalić ultrasmukłą i ultralekką konstrukcją, stanowiącą — jak twierdzi producent — najlepszą propozycję w portfolio Huawei. Waży zaledwie 14 g (bez paska), co oznacza, że jest jeszcze lżejszy od swojego poprzednika, a jego grubość wynosi jedynie 8,99 mm. Dzięki temu noszenie opaski faktycznie jest komfortowe i praktycznie nieodczuwalne na nadgarstku, nawet podczas snu. Band 8 został również wyposażony w duży ekran FullView AMOLED o przekątnej 1,47 cala i rozdzielczości 368 x 194, który jest otoczony wąską ramką i chroniony zaokrąglonym szkłem.

Źródło: Huawei

Monitoring zdrowia i jakości snu

Huawei Band 8 oferuje funkcje monitoringu zdrowia, w tym precyzyjne śledzenie snu. Opaska rozpoznaje pięć najczęstszych problemów związanych ze snem, takich jak bezsenność, wybudzanie się w nocy, niewystarczająca ilość snu, nieregularne zasypianie oraz słaba jakość snu. Wykorzystując algorytm TruSleep 3.0, Huawei Band 8 ma być o 10 procent dokładniejszy w porównaniu z modelem Band 7. Dodatkowo, opaska analizuje nawyki użytkownika, takie jak poziom stresu w ciągu dnia, aktywność fizyczną o zbyt późnej porze lub drzemki, co pozwala identyfikować i eliminować czynniki wpływające na jakość snu. Dzięki technologii TruSeen 5.0, opaska umożliwia również dokładne monitorowanie tętna, poziomu saturacji (SpO2), poziomu stresu oraz cyklu menstruacyjnego u kobiet.

Źródło: Huawei

Ładowanie nie będzie zmartwieniem

Chińska firma donosi, że w Huawei Band 8 zaimplementowano wydajną baterię, która pozwala na nawet 2 tygodnie pracy przy typowym użytkowaniu. W razie potrzeby, pięć minut ładowania zapewnia kolejne 2 dni działania opaski. Pełne naładowanie zajmuje jedynie 45 minut, a nawet przy intensywnym użytkowaniu, opaska może pracować nawet do 9 dni. Jest to bez dwóch zdań zadowalający wynik.

Źródło: Huawei

Huawei Band 8 to przede wszystkim sportowa opaska

Huawei Band 8 do tego wykorzystuje algorytm TruSport, opracowany przez Huawei, który pomaga analizować dane dotyczące treningu i wskaźniki sportowe. Dzięki inteligentnej ocenie, użytkownik może łatwo sprawdzić, w których obszarach osiąga dobre wyniki, a które wymagają jeszcze poprawy. Monitorowanie 100 różnych trybów sportowych, w tym między innymi bieganie, jazda na rowerze, pływanie, piłka nożna, koszykówka czy tenis ma być jeszcze bardziej precyzyjne i skuteczne, niż w poprzednim modelu.

Łączność i personalizacja

Huawei Band 8 umożliwia bezproblemowe połączenie ze smartfonem i korzystanie z nowoczesnych funkcji, niezależnie od używanego systemu operacyjnego. Opaska obsługuje również rozwiązanie Assistant TODAY, które umożliwia szybki dostęp do informacji o pogodzie, ulubionych utworach czy funkcji stopera. Do tego każdy może dobrać opaskę do siebie — użytkownicy mają możliwość wyboru spośród ponad 10 tysięcy różnych tarcz, które można dostosować do swojego stylu. W aplikacji Huawei Zdrowie istnieje również opcja generowania własnych tarcz.

Źródło: Huawei

Różne kolory Huawei Band 8

Huawei informuje, że Band 8 został pokryty ulepszoną powłoką z włókna polimerowego. Sama opaska dostępna jest w trzech wersjach kolorystycznych: klasycznej czerni (z paskiem z przyjaznego dla środowiska materiału TPU), pastelowym różu oraz intrygującej zieleni (oba z paskami wykonanymi z niealergizującego silikonu). Opaska jest także pyło- i wodoszczelna do 5 ATM, co oznacza, że można jej używać bez obaw nawet podczas intensywnych treningów lub w czasie deszczu.

Źródło: Huawei

Huawei Band 8 — dostępność i cena

Huawei Band 8 jest dostępny od 22 czerwca 2023 roku w sugerowanej cenie detalicznej 249 złotych. Można go zakupić w sklepie huawei.pl oraz u partnerów biznesowych Huawei oraz w sklepach z elektroniką. Za taką cenę nie ma wątpliwości, że opaska będzie prawdziwym hitem.

Źródło, grafika wyróżniająca: Huawei