HUAWEI WATCH 4 z przedpremierowym konkursem. Jak wygrać nowe modele zegarków?

Nowe modele to przede wszystkim wyższa jakość w dziedzinie wykonania, za którą idą znacznie lepsze doświadczenia. A wszystko dzięki większym i wygodniejszym w użyciu ekranom oraz wydajniejszym zarządzaniem energią. Jednak jedną z ich najistotniejszych nowości jest zupełnie nowa funkcja "Zdrowie na oku". To ona pozwala na sprawdzenie siedmiu parametrów zdrowotnych w zaledwie 60 sekund oraz ich cykliczne monitorowanie na przestrzeni czasu. I to właśnie zdrowie jest tematem konkursu organizowanego przez HUAWEI, w którym do wygrania są nowe zegarki.

HUAWEI WATCH 4 z przedpremierowym konkursem

Aby wziąć udział w konkursie, należy odwiedzić stronę oferty specjalnej, którą znajdziecie na oficjalnej, polskiej stronie producenta - huawei.com. Tam należy zapisać się do newslettera oraz odpowiedzieć na pytanie: "Jaką innowację w monitorowaniu zdrowia chciał(a)byś znaleźć w najnowszym smartwatchu?". Autorzy najbardziej kreatywnych odpowiedzi mają szansę wygrać:

1 x HUAWEI WATCH 4 Pro Elite (zwycięzca otrzymuje kupon na zakup produktu za 1 zł),

2 x HUAWEI WATCH Buds (zwycięzcy otrzymują kupony na zakup produktów za 1 zł).

Warto dodać, że na wszystkich uczestników konkursu czekają dodatkowe atrakcje. To kupony o wartości 150 zł na zakup dowolnego zegarka z serii HUAWEI WATCH 4. Kupony zostaną wysyłane w dniu premiery smartwatcha - 19 czerwca 2023 r. Konkurs potrwa do 18 czerwca 2023 r. Kupony konkursowe będzie można wykorzystać w oficjalnym sklepie internetowym Huawei do 9 lipca 2023 r. Trzeba jednak pamiętać, że nie łączą się ze sobą i nie łączą się z kodem rabatowym za zapisanie się na newsletter. Szczegóły konkursu znajdziecie w regulaminie zamieszczonym na stronie konkursowej.

HUAWEI WATCH 4. Co warto o nich wiedzieć?

A czym różnią się oba modele? Poniżej znajdziecie ich specyfikację techniczną:

HUAWEI WATCH 4 Pro HUAWEI WATCH 4 Wymiary 48,8 mm x 47,6 mm x 12,9 mm 46,2 mm x 46,2 mm x 10,9 mm Ekran 1,5" AMOLED LTPO (466 × 466 px, PPI 310) Waga (bez paska) ok. 65 g (bez paska) ok. 48 g (bez paska) Budowa Tytan klasy lotniczej Stal nierdzewna 316L Pasek Tytanowa bransoleta lub brązowy skórzany pasek Czarny pasek fluoroelastomerowy Bateria 780 mAh (litowo-polimerowa) 530 mAh (litowo-polimerowa) Czas pracy Pełna funkcjonalność do 4,5 dnia na jednym ładowaniu

Tryb oszczędzania baterii od 12 do 21 dni Pełna funkcjonalność do 3 dni na jednym ładowaniu

Tryb oszczędzania baterii od 8 do 14 dni Ładowanie Bezprzewodowe 5V-9V DC / 2A Funkcje Asystent głosowy, zarządzanie odtwarzaniem muzyki, zdalna migawka, fazy księżyca i zmiany pływów, czas wschodu i zachodu słońca, ostrzeżenia o burzy, barometr i kompas, stoper, minutnik, alarmy, funkcja szukania telefonu, AppGallery, sklep z tarczami Funkcje zdrowotne Funkcja „Zdrowie na oku” - pomiar 7 parametrów zdrowotnych w 60 sekund.

Funkcja wykrywania upadku i powiadomień SOS.

Pomiary: sprawności płuc, EKG, tętna, snu, stresu, saturacji krwi, temperatury skóry; analiza snu, cyklu menstruacyjnego. Ćwiczenia oddechowe. Funkcje sportowe Ponad 100 trybów sportowych (w tym pływanie, wspinaczka górska, golf), tryb nurkowania swobodnego, analiza treningów TrueSport, zapis trasy biegu (GPS). Niezależna nawigacja na zegarku. Odporność IPX8, 5 ATM Temperatura pracy W zakresie od 0°C do 35°C Łączność eSIM (LTE i 3G), Bluetooth 5.2 (BR+BLE+EDR), NFC, WiFi (2.4 GHz), GPS+Glonass+Galileo+BeiDou+QZSS, Czujniki Przyspieszenia, głębokości i temperatury, żyroskop, magnetometr, optyczny pomiar tętna, barometr

Na polski cennik będziemy musieli jeszcze poczekać kilka dni. W Europie, za HUAWEI WATCH 4 Pro i HUAWEI WATCH 4 trzeba będzie zapłacić odpowiednio 549 euro i 449 euro. Szczegóły polskiej premiery poznamy już 19 czerwca.