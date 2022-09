Huawei Mate 50 Pro trafi do Polski. Początek końca lustrzanek?

Data premiery tego smartfona nie jest przypadkowy. Debiutuje on w dziesiątą rocznicę premiery pierwszego modelu z flagowej serii Mate - jak twierdzi chiński producent - ponownie wyznaczając nowe standardy w branży.

Aparat ma wgnieść nas w fotel. Najlepszy smartfon od Huawei pod względem jakości zdjęć

Huawei Mate 50 Pro zaoferuje przede wszystkim nowy aparat XMAGE, który jest wyposażony w 10-stopniową, fizyczną regulację przysłony, co według producenta wkracza w obszar zarezerwowany dotychczas wyłącznie dla lustrzanek. Jeśli obietnice Huawei dotyczące tego modelu okażą się prawdziwe, będziemy mogli mówić o początku długo zapowiadanej już ery - w której aparaty zwyczajnie przestaną być nam potrzebne, zastąpią je smartfony. XMAGE z ultraprzysłoną pozwoli użytkownikom profesjonalnie dostosować parametry fotografowania, takie jak na przykład rozmycie i głębię pola do każdej sytuacji.

Nowy system zapewnia także naturalne i charakteryzujące się zrównoważonym światłem i wyraźnymi kontrastami odwzorowanie barw. Ulepszony silnik obrazu XD Fusion Pro ma wyciągać absolutnie maksimum z matrycy o rozdzielczości 50 MP z czujnikami RYYB i jeszcze jaśniejszego obiektywu z przysłoną o jasności F1.4. Główny obiektyw uzupełnia ultraszerokokątny aparat o kącie widzenia 120° z matrycą 13 MP oraz stabilizowany optycznie, 64-megapikselowy teleobiektyw z hybrydowym zbliżeniem aż do 200×.

Co z kamerą selfie? Tutaj możemy mówić o matrycy 13 MP oraz możliwości fotografowania w zakresie od 78° do 100°, współdziałającym z sensorem do trójwymiarowego mapowaniem głębi, rejestrującym autentyczne autoportrety. Obecny również jest tryb nocny.

Huawei Mate 50 Pro debiutuje razem z EMUI 13

Nowy flagowiec to i usprawnione aspekty wizualne oraz użytkowe. Wraz z Mate 50 Pro zadebiutuje nakładka EMUI 13, która ma oferować szeroki wachlarz intuicyjnych i innowacyjnych usług. Producent jako przykład podaje funkcję SuperHub, która ułatwi bezproblemowe przesyłanie danych i plików między różnymi aplikacjami lub urządzeniami, niezależnie od systemów operacyjnych.

Wizualnie smartfon robi wrażenie również na pierwszy rzut oka, przed wejściem do systemu. Huawei Mate 50 Pro to telefon z piramidalnym wzorem Clous de Paris. Dodając do tego klasyczny wzór z pierścieniem i dostępnością w takich kolorach jak srebrny, czarny i pomarańczowy (z wykończeniem z wegańskiej skóry), otrzymujemy naprawdę unikalny wizualnie smartfon. W ostatniej z wymienionych wersji zastosowano również nowe szkło Kunlun, charakteryzujące się 10-krotnie większą odpornością na uszkodzenia, co potwierdza certyfikat SGS. Ponadto oczywiście wyświetlacze zostały odznaczone normą IP68, zapewniającą szczelność telefonu na głębokości 2 metrów, a w wersji ze skórzanym wykończeniem nawet do 6 metrów.

Pozostałe cechy Mate 50 Pro

Huawei Mate 50 Pro został wyposażony w zakrzywiony ekran OLED z odświeżaniem 120 Hz oraz przyciemnianiem z częstotliwością 1440 Hz, które redukuje migotanie. Ekran ma przekątną 6.74 cala i obsługuje P3.

Sercem tego smartfona jest Snapdragon 8+ Gen 1 4G od firmy Qualcomm, a wspiera go 8 GB pamięci RAM i pamięć wewnętrzna 256 GB (w wersji czarnej i srebrnej) lub 512 GB (w wersji pomarańczowej). Jeśli chodzi o baterię, mówimy tutaj o ogniwie 4700 mAh, które wspiera ładowanie Huawei SuperCharge - czyli przewodowe o mocy 66 W i bezprzewodowe o mocy 50 W.

Cena i data premiery

Huawei Mate 50 Pro w wersji z pamięcią wewnętrzną 256 GB i standardowym wykończeniem w kolorach srebrnym i czarnym wynosi 5 999 zł. Za pamięć 512 GB i wykończeniem z wegańskiej skóry w kolorze pomarańczowym będziemy musieli zapłacić 6 499 zł.

Regularna sprzedaż ruszy 31 października, natomiast od 28 września do 30 października 2022 roku smartfon dostępny będzie w ofercie specjalnej, w ramach której pierwsi nabywcy będą mogli odebrać wysoce cenione słuchawki Huawei FreeBuds Pro 2 za 1 zł (podobnie jak w przypadku nova 10) oraz otrzymają przedłużenie gwarancji o kolejny rok. Na wszystkich nabywców Huawei Mate 50 Pro, także po okresie przedsprzedaży, czeka także prezent w postaci pakietu 50 GB w Chmurze Huawei na okres 3 miesięcy.

Źródło: Informacja prasowa