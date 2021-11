Zwykle wybieramy abonament u operatorów, by otrzymać taniej urządzenie, czy to smartfona czy smartwacha. Operatorzy kuszą przy tym szumnymi promocjami i obniżkami, jednak najcześciej są to kwoty maksymalnie rzędu 300 zł. To w zależności od urządzenia sporo, ale zapominamy przy tym, że prócz rat za urządzenie, część jego kosztów jest zaszywana w opłacie za abonament.

Moim sposobem więc na ocenę czy dana promocja jest rzeczywiście atrakcyjna, jest pomnożenie różnicy pomiędzy kwotą abonamentu w danej ofercie a tożsamą ofertą bez zobowiązania. Jeśli różnica jest mniejsza niż obniżka ceny urządzenia w promocji, warto takową się zainteresować.

Huawei Watch 3 Active eSIM w abonamencie Orange

W najnowszej promocji Orange, Huawei Watch 3 Active eSIM dostępny jest w abonamencie Plan 60 - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne w kraju i roamingu UE, nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE oraz 50 GB transferu danych (7,01 GB w roamingu UE). Do tego subskrypcja HBO GO w cenie 20 zł i dodatkowe 300 GB do wykorzystania na 3 miesiące.

Aktualnie Huawei Watch 3 Active eSIM, zarówno w EURO RTV AGD i Media Expert kosztuje 1 699,00 zł. W tym ostatnim sklepie możemy ten koszt rozłożyć na 30 rat po 56,63 zł miesięcznie.

Do porównania weźmiemy tożsamą ofertę bez zobowiązania - Orange na kartę z dostępem do 5G za 40 zł miesięcznie - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne w kraju i roamingu UE, nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE oraz 60 GB transferu danych (3,18 GB w roamingu UE). Do tego darmowy pakiet Social Pass (korzystanie z Tiktok, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Pinterest, Messenger, Whatsapp, Viber, Telegram, Parrot One bez zużywania transferu podstawowego) oraz 100 GB na miesiąc.

Orange Opłata na start Miesięczna opłata Liczba miesięcy Razem Huawei Watch 3 0,00 zł 40,00 zł 24 960,00 zł Abonament 5G 0,00 zł 60,00 zł 23 1 380,00 zł Razem 2 340,00 zł Sklep Huawei Watch 3 0,00 zł 56,63 zł 30 1 698,90 zł Oferta na kartę 5G 0,00 zł 40,00 zł 23 920,00 zł Razem 2 618,90 zł Różnica -278,90 zł

W Orange smartwacha tego kupimy obecnie za 0 zł na start i 24 raty po 40 zł, co łącznie wyniesie nas 960 zł, czyli prawie 740 zł taniej niż w sklepie. Różnica pomiędzy kwotą abonamentu a ofertą bez zobowiązania wynosi 20 zł, co po 23 miesiącach (miesiąc gratis w abonamencie) da nam kwotę 460 zł, czyli mniej niż obniżka ceny smartwacha.

W rezultacie, doliczając koszty usług komórkowych zaoszczędzimy w opcji abonamentowej prawie 300 zł. Nawet. jeśli w miejsce oferty na kartę w Orange wybralibyśmy tańszą opcję bez 5G za 30 zł, również taniej nas wyjdzie abonament w Orange.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6/128 GB w abonamencie Orange

Drugie urządzenie w promocji Orange - Xiaomi Redmi Note 10 Pro, kosztuje 0 zł na start i w 24 ratach po 46 zł, co daje nam kwotę 1 104,00 zł. W sklepie kupimy tego smartfona aktualnie za 1 599,00 zł, a więc 495 zł drożej, czyli również opłacalna opcja. Mniej, ale nadal taniej wyjdzie nas abonament.