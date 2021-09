„Wyborna” promocja na Samsunga Galaxy S20 FE (LTE) z zegarkami Galaxy Watch4 (LTE)

Promocja ta byłaby wyborna bez cudzysłowie gdyby nie jeden szkopuł, ale o tym za chwile, zacznijmy od samych zestawów „promocyjnych”.

Samsung Galaxy S20 FE + Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm LTE

Wszystkie zestawy dostępne są w abonamencie GIGAlato za 65 zł miesięcznie (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 200 GB transferu danych).

Samsung Galaxy S20 FE i Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm na start kosztuje 279,00 zł i później w 24 ratach po 140,00 zł. Razem za sam zestaw zapłacimy więc 3 639,00 zł.

Oba urządzenia do kupienia są aktualnie w EURO RTV AGD, smartfon za 2 799,00 zł i smartwach za 1 849,00 zł, razem - 4 647,90 zł, a więc ponad tysiąc złotych drożej niż w T-Mobile.

Wrzućmy to jeszcze w tabelkę wraz z abonamentem i porównajmy zakup w sklepie z tańszym abonamentem T-Mobile Smart za 35 zł (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 10 GB transferu danych). Dlaczego z abonamentem, a nie ofertą na kartę? Bo zegarek ten ma opcję odbierania połączeń, wspiera eSIM, więc będziemy potrzebowali usługi MultiSIM dostępnej w abonamencie T-Mobile, by w pełni z tego korzystać.

W abonamencie T-Mobile Opłata miesięczna Opłata na start Miesiące Razem Abonament 65,00 zł 0,00 zł 24 1 560,00 zł MultiSIM 9,00 zł 0,00 zł 21 189,00 zł Smartfon z zegarkiem 140,00 zł 279,00 zł 24 3 639,00 zł Razem 5 388,00 zł W sklepie Opłata miesięczna Opłata na start Miesiące Razem Abonament 35,00 zł 0,00 zł 24 840,00 zł MultiSIM 9,00 zł 0,00 zł 21 189,00 zł Smartfon 279,90 zł 0,00 zł 10 2 799,00 zł Zegarek 61,63 zł 0,00 zł 30 1 848,90 zł Razem 5 676,90 zł Różnica -288,90 zł

Jak widać naprawdę dobra promocja, gdyby nie jeden szczegół. Otóż aktualnie Samsung uruchomił promocję na Samsunga Galaxy S20 FE (LTE), w której za jego zakup możemy otrzymać przelew na wskazane konto w wysokości 800 zł.

Sprawdziłem w regulaminie i zakup w T-Mobile nie uprawnia do tej promocji, więc z prawie 300 zł różnicy na korzyść zakupu zestawu w promocji T-Mobile, robi się nam 500 zł w kieszeni przy opcji jego zakupu w sklepie.

Samsung Galaxy A52s 5G + Samsung Galaxy Watch4 40mm LTE

Nieco inaczej wygląda sprawa z drugim zestawem, który na start w T-Mobile kosztuje 119,00 zł i później w 24 ratach po 120 zł. Razem zapłacimy za niego 2 999,00 zł.

Natomiast w sklepie smartfona kupimy za 1 998,90 zł, a zegarek za 1 338,90, razem wyjdzie więc nam to 3 337,80 zł, czyli ponad 300 zł drożej.

Jednak i tu mamy promocję w sklepie. Przy zakupie Samsunga Galaxy A52s 5G i dobraniu do niego między innymi właśnie tego smartwacha, Samsung udziela rabatu na kwotę 300 zł, a więc mniej więcej wychodzi na zero.

W abonamencie T-Mobile Opłata miesięczna Opłata na start Miesiące Razem Abonament 65,00 zł 0,00 zł 24 1 560,00 zł MultiSIM 9,00 zł 0,00 zł 21 189,00 zł Smartfon z zegarkiem 120,00 zł 119,00 zł 24 2 999,00 zł Razem 4 748,00 zł W sklepie Opłata miesięczna Opłata na start Miesiące Razem Abonament 65,00 zł 0,00 zł 24 1 560,00 zł MultiSIM 9,00 zł 0,00 zł 21 189,00 zł Smartfon 66,63 zł 0,00 zł 30 1 998,90 zł Zegarek 44,63 zł 0,00 zł 30 1 338,90 zł Razem 5 086,80 zł Różnica -338,80 zł

Tym razem do porównania z opcją sklepową dodałem abonament za 65 zł, bo smartfon z tego zestawu wspiera 5G, a to najtańszy abonament w T-Mobile z dostępem do nowej technologii.

Podsumowując - promocja dobra, ale w połączeniu z promocją Samsunga nie wygląda już tak ciekawie.