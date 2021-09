Smartfony iPhone to chyba najdłużej trzymające cenę smartfony na rynku. Mający swoją premierę rok temu iPhone 12 Pro Max 512GB 5G kosztuje obecnie w sklepie Apple - 7 199,00 zł, czyli dokładnie tyle samo, co w dniu premiery.

Jeśli chcemy zakupić go na raty 0% w EURO RTV AGD kosztuje on obecnie aż 7 649,00 zł - 30 rat po 254,97 zł. Swoją drogą, to chyba nie są już raty 0%, skoro dopłacamy 450 zł do ceny rynkowej.

Dużo korzystniej i sensowniej wygląda to w Media Expert, który obniżył jego cenę o 370,02 zł od ceny w sklepie Apple. Więc obecnie kupimy go za 6 828,98 zł lub w 10 ratach 0% po 682,89 zł.

iPhone 12 Pro Max 512GB 5G w Ofercie tygodnia

Jak to wygląda w promocji Orange? iPhone 12 Pro Max 512GB 5G dostępny jest w niej na start w cenie 598,99 zł i później w 24 ratach po 245,00 zł, co daje nam za sam sprzęt 6 478,00 zł, czyli 720,01 taniej niż w sklepie Apple i 350,00 zł taniej niż w Media Expert.

Abonament? Orange proponuje tu abonament za 80 zł miesięcznie - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 105 GB transferu danych.

Wrzućmy to więc w tabelkę i porównajmy z opcją kupna tego smartfona w sklepie wraz z ofertą na kartę w Orange z dostępem do 5G za 40 zł - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 50 GB transferu danych.

W abonamencie Orange Opłata miesięczna Opłata na start Miesiące Razem Abonament 80,00 zł 0,00 zł 24 1 920,00 zł iPhone 12 Pro Max 512GB 240,00 zł 598,99 zł 24 6 358,99 zł Razem 8 278,99 zł W sklepie Opłata miesięczna Opłata na start Miesiące Razem Oferta na kartę 5G 40,00 zł 0,00 zł 24 960,00 zł iPhone 12 Pro Max 512GB 682,89 zł 0,00 zł 10 6 828,90 zł Razem 7 788,90 zł Różnica 490,09 zł

Tak więc mimo sporej obniżki w tej promocji, łączny koszt smartfona i abonamentu po dwóch latach, będzie nadal wyższy o 490 zł, niż w przypadku opcji sklepowej i oferty bez zobowiązania.

Warto tu jednak wspomnieć, iż w abonamencie za 80 zł, Orange obniża cenę dostępu do HBO G0 z 25,00 zł do 5 zł miesięcznie, co przekłada się na 480 zł oszczędności przez 2 lata, czyli fani filmów i seriali wychodzą tu niemal na 0 i mają dwa razy więcej GB na ich oglądanie.

OPPO Reno5 Z 5G w Ofercie tygodnia

Sprawdźmy, jak to wygląda w przypadku drugiego smartfona, który również obsługuje nową technologię 5G, a jest w dużo przystępniejszej cenie.

Obecnie, zarówno w EURO jak i w Media smartfon ten jest dostępny w promocji 200 zł taniej i kosztuje 1 599,00 zł za gotówkę lub w 20 ratach 0% po 79,95 zł.

W Orange natomiast w abonamencie 5G za 60 zł - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 50 GB transferu danych, na start zapłacimy za niego podobnie jak za iPhone - 598,99 zł oraz 24 raty po 25,00 zł.

W abonamencie Orange Opłata miesięczna Opłata na start Miesiące Razem Abonament 60,00 zł 0,00 zł 24 1 440,00 zł OPPO Reno5 Z 5G 25,00 zł 598,99 zł 24 1 198,99 zł Razem 2 638,99 zł W sklepie Opłata miesięczna Opłata na start Miesiące Razem Oferta na kartę 5G 40,00 zł 0,00 zł 24 960,00 zł OPPO Reno5 Z 5G 79,95 zł 0,00 zł 20 1 599,00 zł Razem 2 559,00 zł Różnica 79,99 zł

Tutaj podobnie, opcja sklepowa i oferta na kartę wychodzi korzystniej, ale już tylko o 80 zł w końcowym rozrachunku.