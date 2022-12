Dzięki uprzejmości Huawei zamieniłem zimny i pochmurny Kraków na słoneczne Ateny, by uczestniczyć w konferencji Talent Summit 2022. Motywem przewodnim eventu były zagadnienia związane z podnoszeniem kompetencji cyfrowych wśród młodzieży, a wydarzenie wieńczyła gala z rozdaniem nagród w konkursie Tech4Good, w którym uczestniczyli studenci z polskich uczelni.

Przyszłość technologii w rękach młodzieży

Huawei Talent Summit to doroczne podsumowanie zaangażowania chińskiego giganta w rozwój młodych talentów szeroko pojętego sektora ICT. Wydarzenie zrzeszające studentów, pracowników naukowych i przedsiębiorców technologicznych odbyło się w ateńskim Zappeionie, zlokalizowanym tuż u podnóża Akropolu. W tych antycznych okolicznościach międzynarodowi goście uczestniczyli w panelach poświęconych edukacji w Europie, omawiając istotny wpływ technologii na młode pokolenia. O czym dyskutowano?

Radosław Kędzia, wiceprezes Huawei w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach nordyckich

Prelegenci Huawei wyznaczyli 3 czynniki, niezbędne do wsparcia edukacji cyfrowej:

Otwartość i współpraca – dostarczenie rozwiązań i narzędzi dla młodych talentów sektora ICT, oraz wsparcia merytorycznego dla podmiotów akademickich i biznesowych

Podnoszenie kwalifikacji cyfrowych i niwelowanie luk – przygotowanie młodych talentów technologicznych do wejścia na rynek

Zaangażowanie talentów kobiecych – dostarczenie rozwiązań mających na celu wyrównanie rozłożenia siły roboczej

Huawei ogłosił także przyszłościowe plany edukacyjne, informując o chęci zatrudnienia 600 studentów z Europy w ciągu następnych 3 lat, rekrutując dodatkowo 100 stażystów akademickich każdego roku. Dzięki European Bright Star Internship Program utalentowani studenci będą mieli okazję zdobycia praktycznego doświadczenia w branży technologicznej.

Zainteresowanie podnoszeniem kwalifikacji młodzieży akademickiej wynika wprost z wyników globalnego raportu, wedle którego europejscy nastolatkowie znajdują się znacznie niżej w rankingach umiejętności cyfrowych, niż ich rówieśnicy z USA. Jednym ze sposobów na zmianę tego stanu rzeczy jest program Sedes for the Future, którego celem jest zainteresowanie młodego pokolenia technologią i danie mu okazji na rozwijanie umiejętności branżowych. Równie ciekawą wizją jest koncepcja współpracy międzypokoleniowej, mającej na celu łączenie pokolenia dwudziestolatków z pracownikami 55+, aby w ramach wzajemnej wymiany doświadczeń podnosić kompetencje cyfrowe. Huawei przeprowadził badanie, w którym respondenci ze starszych pokoleń zadeklarowali, że wiele nauczyli się od znacznie młodszych kolegów.

Huawei ICT Academy – okazja dla polskich uczniów i studentów

Programy edukacyjne Huawei to także okazja dla polskich uczelni, które już dziś wykorzystują wsparcie i technologię chińskiego giganta.

W konferencji Talent Summit 2022 – tuż obok takich gości jak grecka minister edukacji Niki Kerameos, czy członek Parlamentu Europejskiego Stelios Kympouropoulos – wystąpili przedstawiciele polskiej delegacji: Piotr Zwierzykowski (profesor Politechniki Poznańskiej) oraz Andrzej Grześkowiak (wicedyrektor Zespołu Szkól Technicznych w Poznaniu).

Obie placówki objęte są programem Huawei ICT Academy, aktywnie wspierającym studentów i uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych. Dzięki nagrodom pieniężnym, wygranym w konkursach Huawei, placówki mogły doinwestować laboratoria i zakupić nowy sprzęt.

Nie mógłbym pominąć tu polskiego zespołu studentów, który wystartował w konkursie Tech4Good, realizowanego w ramach programu wsparcia młodzieży Sedes for the Future. Studenci mieli za zadanie opracować projekt, który wspomógłby rozwiązywanie problemów społecznych, rozwijając tym samym umiejętności przedsiębiorcze i cyfrowe. Polska grupa – składającą się między innymi ze studentów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie – opracowała aplikację łącząca lokalnych rolników bezpośrednio z konsumentami, by pozwolić im na dostarczanie świeżych owoców i warzyw z pominięciem pośredników. Polacy dotarli do finału, gdzie musieli niestety uznać wyższość reprezentacji Albanii, która zwyciężyła w plebiscycie.

Studenci nie byli jednak porażką rozgoryczeni, bo sam fakt uczestniczenia w projektach międzynarodowych pod okiem specjalistów z globalnych podmiotów technologicznych jest dużym sukcesem i okazją do tworzenia kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować łatwiejszą drogą do tworzenia dobrze prosperujących startupów.