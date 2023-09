Morza zanieczyszczone hałasem – AI pomaga je ratować

Czy wiecie, że hałas oceaniczny, spowodowany obecnością statków na szlakach żeglugowych, może mieć szkodliwy wpływ na wiele gatunków zwierząt? Naukowcy podczas konferencji Ireland OceanTech dyskutowali o sposobach ratowania zagrożonych gatunków przy użyciu najnowszych technologii, które dostarcza między innymi marka Huawei.

Tarnsport morski przyczynia się do zanieczyszczenia hałasem środowiska morskiego

Żegluga morska to jeden z najczęściej wykorzystywanych sposobów transportu towarów, jednak choć ekonomiczne się opłaca, to dla środowiska wodnego wcale taka dobra nie jest. Ten typ działalności człowieka – szczególnie na obszarze Morza Celtyckiego – przyczynia się do zanieczyszczenia hałasem środowiska morskiego. Co to oznacza? Wytłumaczmy na przykładzie. Zwierzęta morskie – takie jak chociażby wieloryby – komunikują się poprzez dźwięk mający realny wpływ na ich życie np. skoordynowane karmienie młodych. Przepływające kontenerowce emitują niskie szumy, zakłócające naturalne sposoby komunikacji niektórych gatunków, stanowiąc przykładowo poważne zagrożenie dla przetrwania waleni.

I tu z pomocą ma przyjść technologia, a konkretniej oprogramowanie Huawei ModelArts i pamięć masowa w chmurze, która w połączeniu z uczeniem maszynowym ułatwi monitorowanie dzikiej przyrody w celu ochrony mórz. Prace naukowców w ramach projektu Smart Whale Sounds rozpoczęły się już w 2021 roku od wdrożenia systemu SAM o nazwie „Gannet” i umieszczenia 9 km od wybrzeża hrabstwa Cork dwutonowej boi do gromadzenia danych. To pierwszy taki autonomiczny projekt monitorowania bioakustyki waleni, wykorzystujący zaawansowane modele sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia do automatycznego wykrywania oraz identyfikacji gatunków morskich.

Dzięki wykorzystaniu technologii chmurowej Huawei, dane były przekazywane badaczom w czasie rzeczywistym, bez konieczności wydobywania sprzętu z morza, co prowadziłoby do dużych opóźnień i wiązałoby się z ryzykiem uszkodzenia. W cyfrowym świecie nikt nie powinien pozostać w tyle, dlatego naszą misją jest szeroka integracja technologiczna – Luke McDonnell, szef public relations w Huawei Ireland

Starania badaczy mają zapewnić statkom powiadomienia o obecności waleni w czasie rzeczywistym, szczególnie w obszarach południowego wybrzeża Irlandii, gdzie pojawiają się wieloryby. Opracowany we współpracy z Huawei system może pomóc także w planowaniu kluczowej infrastruktury morskiej, takiej jak morskie obiekty energii odnawialnej – zminimalizuje to wpływ ich budowy na życie morskie.

