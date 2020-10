Huawei się nie poddaje i chce walczyć z Google i Microsoftem

Petal Search

Silnik wyszukiwania ma w planie Huawei zastąpić wyszukiwarkę Google. Ma być dostępny w 170 krajach i regionach świata i wspierać 50 języków. W odróżnieniu od Google, wyniki mają być podawane w postaci kart informacyjnych, a nie prostych linków tekstowych. Brak tej najprostszej formy jest moim zdaniem dużym błędem. Silnik rozróżnia ponad 20 kategorii oraz oferuje opcję wyszukiwania obrazów i dźwięków. Na polskiej stronie usługi Huawei chwali się, że usługa otrzymała certyfikat prywatności EuroPriSe (European Privacy Seal).

Petal Maps

Kolejną zaprezentowaną usługą jest Petal Maps, na chwilę obecną w wersji beta, który ma konkurować z Google Maps. Program ma być dostępny tylko dla telefonów z Huawei Mobile Services i według tego, co można zobaczyć na dedykowanej jej stronie, oferować będzie funkcje wyszukiwania miejsc, nawigacji oraz opcję widoku 3D (zapewne ograniczoną do dużych miast). Na początek będzie dostępny w 140 krajach i regionach.

Czy bez widoku typu Street View usługa tego typu może konkurować z Google? Mam wątpliwości, ciekaw jestem także, czy Huawei będzie chciał coś podobnego stworzyć. Nawet jeśli chciałby to zrobić, pozostaje pytanie jak zareagują na to państwa, które zgodnie z amerykańskimi żądaniami, gdzie się da ograniczają działalność tej firmy. Mapy dla Huawei dostarczane są przez holenderskiego TomToma.

Huawei Docs

Ostatnią z nowości jest mobilny pakiet biurowy o nazwie Huawei Docs, mający umożliwiać odczyt i edycję ponad 50 formatów plików, w tym PDF, Worda, Excela i PowerPointa. Na chwilę obecną nie podano zbyt wielu szczegółów, ale wygląda na to, że bliżej jej będzie do Google Workspace, niż do rozbudowanego produktu Microsoftu.

