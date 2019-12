Kompletny ekosystem na twoim smartfonie. Huawei Mobile Services w praktyce

Wielka rywalizacja na rynku usług

Jesteśmy świadkami naprawdę poważnej walki na rynku aplikacji oraz różnych usług towarzyszących. W zasadzie każdy liczący się gracz na rynku stara się oferować coś własnego. Należy tu jednak zaznaczyć, że niewielu z nich jest w stanie zagwarantować rzeczywiście kompleksowe rozwiązanie. Wymaga to sporych nakładów finansowych oraz pracy, a także przyszłościowego patrzenia. Na przestrzeni ostatnich lat to Huawei wykonał największy postęp, pokazując reszcie, co to znaczy nieprzerwane wdrażanie nowości oraz zmian.

Po co jednak użytkownikom kompleksowy system usług na urządzeniach mobilnych? Po pierwsze oznacza to spójny interfejs między różnymi aplikacjami, co przekłada się na szybszą obsługę oraz lepsze wrażenia płynące z ich użytkowania. Po drugie zapewniają synchronizację danych między nimi i pozwalają logować się do nich z wykorzystaniem jednego konta. Po trzecie możemy liczyć na specjalne funkcje, które nie byłyby dostępne w przypadku łączenia usług od zupełnie różnych twórców. Po czwarte gwarantuje nam, że mamy do czynienia z potężnym producentem, który nie chce wyłącznie sprzedać sprzęt, ale także zadbać o odpowiednią jakość jego działania i dostępnych na nim programów.

Estetyka to nie żarty

Samo hasło Huawei Mobile Services może brzmieć tajemniczo. Co ciekawe, w jego skład wchodzi autorska nakładka na oprogramowanie, EMUI, z którym spotkamy się we wszystkich smartfonach czy tabletach Huawei. EMUI jest doskonale znane i myślę, że trudno znaleźć osobę, która nigdy z nimi nie miała do czynienia.

EMUI to nakładka graficzna, która istotnie wpływa na wygląd całego interfejsu. Została ona stworzona z myślą o łatwości poruszania się po interfejsie i moim zdaniem twórcom udało się to wymagające zadanie. W tym miejscu warto przejść do kolejnej aplikacji wchodzącej w skład Huawei Mobile Services. Chodzi tu o Motywy. Pozwalają one naprawdę szybko i przyjemnie spersonalizować wygląd swojego urządzenia.

Wchodzimy, wybieramy jeden z wielu gotowych motywów lub budzimy w sobie artystę i zaczynamy bawić się z możliwościami Motywów, w których możemy edytować każdy element. Możemy tu również pokusić się o pomniejsze przemeblowanie na naszym smartfonie czy tablecie, zmieniając tylko czcionkę czy tapety. Co ciekawe, Huawei podzielił się z nami interesującymi statystykami na temat tego, ile osób decyduje się na skorzystanie z płatnych dodatków.

Okazuje się, że 5% użytkowników kupiło jeden z płatnych motywów, a sami ich twórcy są w stanie zarobić nawet 10 tysięcy euro miesięcznie. Warto zresztą dodać, że to świetne miejsce do promowania regionów, które mogą stworzyć dedykowany motyw i w ten sposób znajdować turystów. Nie sposób zapomnieć tu o Huawei ScreenMagazine. Aplikacja ta dba o wyświetlanie jak najładniejszych tapet ze świata, choć naturalnie wspiera również wyświetlanie tylko wybranych przez nas zdjęć.

Wygodne działanie na co dzień

Aktualnie trudno sobie wyobrazić wiele usług bez możliwości przechowywania plików w chmurze. Huawei przygotował z myślą o takich sytuacjach Huawei Mobile Cloud i pozwala ona nie tylko na zwykłe przechowywanie naszych zdjęć, filmów, dokumentów i innych rzeczy. Moim zdaniem najważniejszym jej wyróżnikiem pozostaje wsparcie dla synchronizowania kluczowych elementów z naszych urządzeń Huawei, co umożliwia bezproblemowe wykonywanie backupu i szybkie przywracanie danych w przypadku jakichkolwiek problemów lub wymiany starego smartfona na nowy. Myślę, że to jedno z najbardziej praktycznych rozwiązań, jakie znajdziemy obecnie w mobilnym świecie.

W chmurze Huawei dostępne są cztery pakiety. Każdy użytkownik otrzymuje na start 5 GB darmowej przestrzeni, a dla bardziej wymagających przygotowano pakiety: 50 GB, 200 GB i 2 TB. Rozwiązanie to pozwala na bezpieczne przechowywanie danych na wirtualnym dysku i zapewnia szybki dostęp z urządzeń mobilnych i komputerów stacjonarnych do przechowywanych plików. W dowolnym momencie użytkownik może zrezygnować z usługi, a dostęp do plików zapisanych w chmurze utrzymać przez kolejne 12 miesięcy.

Wracając do tematu tworzenia kopii zapasowej danych, warto dodać, że samo przenoszenie zawartości smartfona lub tabletu do mobilnej chmury Huawei jest proste. Wchodzimy do ustawień, tworzymy konto ID Huawei i już możemy wykonać backup. Jak zapewne wiecie, ludzie dzielą się na dwie grupy: tych którzy robią te backupy oraz tych, które zaczną je robić, ale dopiero po nieprzyjemnym utracie danych.

Aplikacje? Huawei o to również zadbał

Ostatnio w przypadku Huawei sporo emocji wywołała dyskusja na temat tego, jak wygląda u tej firmy sytuacja z aplikacjami w ich sklepie z programami. Trzeba przyznać, że Huawei AppGallery ma się czym pochwalić. Widać zresztą, że deweloperzy stale dodają kolejne aplikacji i naprawdę trudno narzekać tu na jakiekolwiek braki. Znajdziemy tu wszystko, co chcielibyśmy pobrać na nasz smartfon albo tablet, i, co najważniejsze, nie ma tu śmieci w postaci tysięcy klonów tej samej apki czy podrabianych wariacji na temat jakiejś znanej gry. Moim zdaniem to spora przewaga AppGallery nad rozwiązaniami konkurencji.

Jeżeli chodzi o samą popularność AppGallery, najlepszym dowodem siły sklepu niech będą liczby. Aktualnie korzysta z niego aż 390 milionów użytkowników na całym świecie! Warto dodać, że mówimy tu o sklepie z aplikacjami, który na urządzenia Huawei czy Honor trafił zaledwie w marcu 2018 roku, więc trzeba przyznać, że bardzo szybko przyjął się na rynku. Warto także regularnie odwiedzać sekcje „Prezenty” w AppGallery, ponieważ na klientów Huawei czekają tam zawsze prezenty w aplikacjach.

Moim zdaniem należy tu dodać również o przygotowaniu aplikacji do płatności mobilnych, Huawei Pay. Uważam, że będzie ona dynamicznie zyskiwać na popularności wśród użytkowników.

Huawei Mobile Services – kompleksowy przepis

Huawei przygotował szereg praktycznych usług, które świetnie sprawdzają się na co dzień i pozwalają w pełni wykorzystać potencjał nowoczesnych urządzeń mobilnych. Na pewno wiele osób będzie tym zaskoczonych, ponieważ dotychczas nieświadomie korzystali z tych serwisów, tymczasem okazuje się, że cieszą się one naprawdę szerokim gronem odbiorców. Myślę, że tak kompleksowe podejście do usług, z jakim mamy do czynienia w Huawei Mobile Services, powoduje, że producent będzie cały czas wzmacniał swoją pozycję na rynku.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Huawei.