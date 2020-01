Huawei stworzy własną nawigację

TomTom w ostatnim czasie zmienił nieco swoją strukturę i całkowicie zrezygnował z produkcji i sprzedaży urządzeń do nawigacji. Zamiast tego skupił się na swojej własności intelektualnej, czyli mapach oraz systemie nawigacji. Firma oferuje swoje rozwiązania wszystkim chętnym i nie jest przy tym w żaden sposób ograniczana jak spółki w USA, które musiały zerwać współprace z klientami z Chin. Jak podaje Reuters, TomTom dzisiaj ujawnił umowę podpisaną już kilka tygodni temu z Huawei, ale nie podał żadnych dokładnych szczegółów.

Wiemy tylko, że na mocy tego porozumienia chiński producent smartfonów będzie mógł wykorzystać rozwiązania TomTom w swoich aplikacjach. To oznacza, że wkrótce Huawei zaoferuje nam własną nawigację na wzór Google Maps i myślę, że będzie w stanie przygotować nawet jeśli nie lepsze, to porównywalne rozwiązanie. Tym bardziej, że umowa dotyczy nie tyko map, ale również silnika nawigacji oraz danych o natężeniu ruchu na poszczególnych arteriach. Huawei musi ubrać to wszystko tylko w ładny i funkcjonalny interfejs.

Wszystko zatem wskazuje na to, że projekt Harmony OS będzie nadal bardzo szybko rozwijany, a w kolejnych miesiącach chiński producent zaoferuje nam szereg aplikacji, które powinny z powodzeniem zastąpić usługi oferowane przez Google. Później pozostanie tylko zachęcić deweloperów do tworzenia aplikacji i publikowania ich w App Gallery, a mając ogromną bazę użytkowników swoich telefonów, z pewnością nie są w tym bez szans. Mam wręcz wrażenie, że Huawei może być lepiej przygotowane do walki z Androidem niż swego czasu był Microsoft z Windows Mobile. Wszystko to zapowiada się bardzo ciekawie.