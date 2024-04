Amazon a Industry 4.0. Firma rozwija centra logistyczne w Europie

Europejskie Laboratorium Innowacji w Vercelli jest globalnym ośrodkiem innowacyjnym, gdzie zespół naukowców i inżynierów opracowuje oraz testuje rozwiązania, mające zwiększyć efektywność pracy pracowników i obsługę klientów. Funkcjonuje tu także jako europejskie centrum dla rozwoju ekologicznych opakowań oraz szkolenia operatorów Amazon Robotics. Laboratorium to zostało założone w 2017 roku i jest główną siedzibą międzynarodowego zespołu zajmującego się mechatroniką i ekologicznymi opakowaniami. Zespół ten został za to utworzony w 2019 roku i do końca tego samego roku planuje zainstalować ponad tysiąc nowych rozwiązań w europejskich centrach logistycznych Amazon.

W ciągu ostatnich pięciu lat firma zainwestowała ponad 700 milionów euro w rozwój nowych technologii. Należy do nich między innymi uniwersalna metkownica automatyczna (Universal Robotic Labeler, URL), uniwersalny sorter towarów (Universal Item Sorter, UIS), automatyczny podnośnik pojemników (Automated Tote Retriever, ATR), Sorter Bag Containerization Matrix Sorter (BCMS), samojezdny wózek transportowy (Automated Guided Cart, AGC), Flat Sorter Robotic Induct (FSRI) czy zautomatyzowany paletyzator pojemników (Robotic Tote Palletizer, RTP).

Czym wyróżniają się nowe technologie Amazona?

Chociaż są to rzeczy, o których jako klienci raczej za wiele nie myślimy, to są to istotne rozwiązania dla poprawy całego procesu zamawiania, pakowania i dostarczania zamówień. Amazon w Europie wchodzi w Przemysł 4.0, pokazując wymienione wyżej technologie. A czym się one charakteryzują? Uniwersalna metkownica automatyczna (URL), to urządzenie zapewniające szybkie naklejanie etykiet na powierzchniach o nieregularnym kształcie. Jej innowacyjność tkwi w możliwości stosowania etykiet różnych rodzajów i wielkości na różnorodnych produktach.

Po pierwsze, umożliwia ona wykorzystanie mniejszych etykiet, co prowadzi do zmniejszenia rozmiarów opakowania. Po drugie, pozwala na naklejanie etykiet na papierowych torbach, nawet o nieregularnym kształcie, a nawet bezpośrednio na produktach. Dzięki temu produkty mogą być wysyłane w ich oryginalnym opakowaniu, bez dodatkowej potrzeby pudełka, co redukuje ilość odpadów i materiałów podlegających recyklingowi po stronie klienta. Pod tym względem klienci będą mieli jednak wybór — i dobrze. Jeśli zamawiamy coś w stylu kapsułek do zmywarki czy patyczków do uszu, to etykieta na opakowaniu produktu nie powinna nam przeszkadzać — co innego jednak, kiedy zamawiamy buty czy smartfon.

Uniwersalny sorter towarów (UIS) umożliwia za to sprawną dystrybucję produktów. Po umieszczeniu towaru, system steruje przenośnikami bezprzewodowymi, zwłaszcza „iBOTami”, które transportują produkty w różnych kierunkach do odpowiednich pojemników przypisanych do docelowych punktów wysyłki. Dzięki temu zorganizowanemu procesowi każdy przedmiot trafiany jest do odpowiedniego kontenera. Dopełnieniem tego rozwiązania jest automatyczny podnośnik pojemników (ATR). Wózek wahadłowy, zsynchronizowany z UIS, porusza się wzdłuż toru przy ścianie sortera, czekając na sygnał o zapełnieniu pojemnika. Gdy otrzymuje powiadomienie, kieruje się w stronę pełnego pojemnika i za pomocą specjalnego chwytaka wymienia go na pusty. Następnie UIS kontynuuje dostawę towaru do określonej lokalizacji, powtarzając cały proces bez przerwy.

Do tego Amazon pokazał jeszcze matrycowy sorter workowy (BCMS), który zapewnia optymalną wydajność sortowania, identyfikując i grupując paczki przeznaczone do tego samego miejsca docelowego w centrach logistycznych. System przyporządkowuje paczki do worków transportowych przeznaczonych do dostawy ostatniej mili. Automatyczny wózek transportowy (AGC) to za to płaski, samodzielny robot, który podjeżdża pod stosy pustych pojemników i automatycznie przemieszcza je po terenie centrum logistycznego. Robot porusza się autonomicznie po centrum, wykorzystując czujniki w swojej podstawie do odczytywania taśmy magnetycznej umieszczonej na podłodze. Dodatkowo, skanery pozwalają mu na ciągłe monitorowanie otoczenia, co umożliwia mu zwalnianie lub zatrzymywanie w przypadku wykrycia osób, lub przeszkód na trasie, czekając, aż zostanie ona oczyszczona.

Flat Sorter Robotic Induct (FSRI) to urządzenie, które zapewnia płynne i zorganizowane przemieszczanie się paczek w centrum logistycznym. Celem FSRI jest zastępowanie pracowników w powtarzalnych zadaniach. Dzięki inteligentnym czujnikom wizyjnym, łatwo lokalizuje paczki na taśmie, a zręczne mechaniczne ramię podnosi je i przekazuje dalej — a ręka robota wyposażona jest w przyssawki, które umożliwiają sprawną manipulację różnymi rodzajami przesyłek. Zautomatyzowany paletyzator pojemników (RTP) to za to robot, który jest wyposażony w dwa zsynchronizowane ramiona, które precyzyjnie układają pojemniki na paletach, ułożonych jedna na drugiej. Jedno z ramion umieszcza trzy lub cztery pojemniki na każdej kondygnacji palety, podczas gdy drugie uzupełnia je, tworząc kompletną jednostkę ładunkową. Następnie RTP zabezpiecza całość pasami i nakleja etykietę wysyłkową, po czym pracownik może przetransportować podwójną paletę do przyczepy.

To wszystko brzmi świetnie i działa jak powinno — lecz tutaj pojawia się pytanie, czy nie przełoży się to na redukcję zatrudnień. Chociaż nikt nie mówi tego otwarcie, to zdaje się, że do tego to wszystko zmierza — bo jak ktoś oczywiście musi te wszystkie procesy kontrolować, to zwyczajnie tylu pracowników, ilu do tej pory zajmowało się tym, co teraz robią roboty, zwyczajnie nie będzie miało teraz zbytnio co robić. Czy to dobrze, czy to źle? Cóż, niech każdy oceni to sam.

Co z AWS? Amazon również przygotował kilka nowości

Amazon wykorzystuje sztuczną inteligencję, machine learning, analizę danych i Internet Rzeczy (IoT), co sprawia — zgodnie z zapewnieniami firmy — że Amazon jest w stanie skracać czas potrzebny na realizację zamówień, zapewniać bezpieczniejsze warunki pracy oraz zwiększać ogólną wydajność procesów logistycznych. Amazon Web Services jest odpowiedzialny za dostarczanie elastycznej i niezawodnej infrastruktury, która umożliwia firmie korzystanie z kluczowych narzędzi w obszarze realizacji zamówień.

Przykładem tego jest wspomniany wcześniej ATR, który jest połączony z chmurą obliczeniową, co pozwala Amazonowi na monitorowanie go i w razie potrzeby na zdalną interwencję z dowolnego miejsca. Technologie wspierane przez AWS umożliwiają optymalizację całego procesu realizacji zamówień.

Industry 4.0 coraz bardziej nas otacza

Amazon w Europejskim Laboratorium Innowacji w Vercelli wykorzystuje nieco inne technologie i rozwiązania niż Huawei w Europejskim Centrum Dostaw Huawei (HESC) w Budapeszcie, co oczywiście spowodowane jest całkowicie innym celem takiego obiektu — nie da się jednak nie zauważyć, że nowoczesne rozwiązania oparte na SI i robotyce coraz bardziej nas otaczają i stają się ważną częścią naszego życia, chociaż możemy nawet tego nie dostrzegać. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tematach związanych z Przemysłem 4.0, zajrzyjcie do tekstów Industry 4.0, czyli rewolucja w przemyśle. Wyjaśniamy, o co chodzi oraz Kluczowe technologie dla Industry 4.0. Na tym właśnie opiera się rewolucja w przemyśle!.

Wyjazd redaktora Antyweb do Europejskiego Laboratorium Innowacji w Vercelli odbył się na koszt i zaproszenie firmy Amazon. Marka nie miała wpływu na treść ani też wcześniejszego wglądu w powyższy artykuł.