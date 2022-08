Huawei P8 Lite - jaki był najczęściej kupowany smartfon w Polsce?

Huawei P8 Lite to smartfon, który odniósł w Polsce wielki sukces sprzedażowy. To zdecydowany numer jeden spośród wszystkich smartfonów, jakie kiedykolwiek trafiły na nasz rynek, pod względem liczby sprzedanych sztuk. Co sprawiło, że okazał się aż tak wielkim sukcesem?

Czy istnieje przepis na idealny smartfon? Owszem, istnieje i to niejeden. Jest ich kilka miliardów, czyli dokładnie tyle, ile użytkowników smartfonów na całym świecie. Każdy z nas ma swoją własną, osobistą wizję smartfona, któremu nie brakuje absolutnie niczego. Niczego, by spełnić osobiste oczekiwania konkretnej osoby. Dla jednego będzie to smartfon podstawowy, z którego można zadzwonić, na którym można obejrzeć film czy skorzystać z przeglądarki internetowej i serwisu społecznościowego. Dla innego smartfon ma być urządzeniem multimedialnym, wyposażonym w bardzo dobry aparat fotograficzny. Jeszcze inny będzie wymagał, by było to urządzenie absolutnie topowe pod każdym względem. Wszystkim dogodzić nie da rady.

Jak z problemem dostarczenia smartfonów dla każdego poradzili sobie producenci? Podzielili rynek na kilka segmentów, od podstawowych smartfonów kosztujących kilkaset złotych, po modele flagowe, których cena nierzadko przekracza 5000 złotych. Produkują również modele uniwersalne, które z założenia powinny trafić w gusta większości potencjalnych nabywców. Sztandarowym przykładem takiego smartfona może być Samsung Galaxy S20 FE czy iPhone 11. To prawdopodobnie najczęściej rekomendowane telefony w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy.

Bardzo trafne hasło reklamowe P8 Lite

Marka Huawei postanowiła pójść nieco inną drogą. Chińczycy podjęli się wyprodukowania smartfona, który zaoferuje możliwie jak najwięcej elementów typowych dla segmentu premium, przy utrzymaniu ceny typowej dla modelu średniopółkowego. Właśnie w ten sposób powstał bohater niniejszego materiału – Huawei P8 Lite. To smartfon, który w Polsce odniósł sukces absolutny. Dość powiedzieć, że do dziś żaden inny nie sprzedał się w aż tak dużej ilości sztuk, jak właśnie P8 Lite. To zarazem smartfon, który utorował marce Huawei drogę do serc Polaków. Czy rzeczywiście był aż tak dobry? Ba, nie dość, że był aż tak dobry, to jeszcze aż tak tani. A to idealny przepis na sukces.

Huawei P8 Lite – wszystkomający smartfon za rozsądną cenę

Czym tak właściwie miał być Huawei P8 Lite? Dowiadujemy się tego z jednej z reklam dedykowanych na rynek amerykańskich. Czytamy w niej, że Huawei P8 Lite to styl i funkcjonalność smartfona premium za rosądną cenę. Czy rzeczywiście tak było? Co do tego, mimo wszystko, miałbym pewne wątpliwości, jednak muszę przyznać jedno. W swojej cenie Huawei P8 Lite, w momencie rynkowego debiutu, nie miał absolutnie żadnej, ale to żadnej konkurencji. Żaden producent nawet nie zbliżył się do tego, co oferował model P8 Lite w swojej cenie. A oferował naprawdę sporo.

Żeby uświadomić sobie, jak bardzo opłacalnym smartfonem był Huawei P8 Lite, weźmy pod uwagę to, że jego cena na wolnym rynku była wyrażona liczbą trzycyfrową. Co istotne, w ofercie polskich operatorów, w większości dostępnych abonamentów, Huawei P8 Lite oferowany był za symboliczną złotówkę. Już samo to zwiastowało wielki sukces sprzedażowy. Kiedy jednak zestawimy cenę z jego możliwościami otrzymamy przepis nie na wielki, ale na gigantyczny sukces. Co zaoferował swoim nabywcom smartfon, który jako Polacy wybieraliśmy zdecydowanie najchętniej? Rzućmy okiem.

Huawei P8 Lite był smartfonem zamkniętym w plastikowej obudowie, co przeczy deklaracjom o zachowaniu stylu premium. Mimo wszystko flagowce z 2015 roku posiadały obudowy wykonane bądź to z metalu, bądź szkła. Załóżmy jednak, że producentowi chodziło wyłącznie o wzornictwo, a to mogło się podobać. Plastik był naprawdę wysokiej jakości, w dodatku nadano mu bardzo przyjemną w dotyku fakturę. Mimo wszystko, coś z tego stylu premium udało się zachować. Smartfon miał wymiary 143 x 70,6 x 7,7 milimetrów i ważył 131 gramów. W jego obudowie udało się zmieścić wyświetlacz IPS o przekątnej 5 cali i rozdzielczości HD. Swoją drogą, to właśnie rozdzielczość wyświetlacza była uznawana za jedną z największych bolączek tego smartfona. Dlaczego producent nie pokusił się o Full HD? Zapewne chodziło o to, by utrzymać cenę na rozsądnym poziomie.

Niska rozdzielczość ekranu uchodziła za największą wadę P8 Lite

Za wydajność smartfona Huawei P8 Lite odpowiadał układ SoC HiSilicon Kirin 620, wspierany przez 2 GB RAM i 16 GB pamięci na dane użytkownika. Pojemność baterii to 2200 mAh, a szufladka na karty pozwalała na umieszczenie dwóch kart SIM bądź karty SIM i karty microSD. Główny aparat miał rozdzielczość 13 Mpix, a kamerka do selfie 5 Mpix. Smartfon trafił na rynek z systemem operacyjnym Android 5.0 i otrzymał jedną dużą aktualizację oprogramowania.

Co można powiedzieć o tak dobranych parametrach? Poza niską rozdzielczością wyświetlacza, praktycznie nie ma tu słabych punktów. Kiedy porównamy to wszystko z ceną smartfona okaże się, że producentowi udało się zachować idealny balans między ceną a możliwościami smartfona. To po prostu musiało wypalić.

To P8 Lite utorował drogę chińskim smartfonom

Huawei P8 Lite, głównie za sprawą wysokiego wolumenu sprzedaży, był jednym z najważniejszych produktów w historii polskiego rynku urządzeń mobilnych. Zaryzykuję stwierdzenie, że to właśnie on odmienił go diametralnie, otwierając serca Polaków na telefony od wówczas mniej znanych producentów rodem z Chin. W 2015 roku, kiedy do sprzedaży trafił Huawei P8 Lite, w Polsce nie zastanawiano się, który smartfon z Androidem wybrać, a którego Samsunga wybrać. Jedynie sporadycznie ktoś postanowił zasugerować, że lepszym wyborem może okazać się telefon marki Motorola, zwłaszcza w niskiej i średniej półce cenowej. Huawei udowodnił, że może być realną alternatywą dla największego gracza. Co więcej, pod względem wolumenu sprzedaży jednego tylko modelu smartfona udało mu się pokonać Koreańczyków.

Mam nieodparte wrażenie, że gdyby nie kilka świetnych propozycji Huawei, na czele z omawianym tu P8 Lite, chińscy producenci smartfonów mieliby zdecydowanie większe trudności z podbiciem polskiego rynku. Skoro okazało się, że Huawei jest w stanie wyprodukować lepszy, a przede wszystkim bardziej opłacalny smartfon od konkurencji rodem z Korei Południowej, dlaczego tego samego nie miałoby zrobić Xiaomi, Oppo, OnePlus, realme czy vivo? Jak pokazała przyszłość,. P8 Lite na dobre zmienił zasady gry.

Huawei P8 Lite miał naprawdę niezły aparat

Huawei w końcu udowodnił, że potrafi produkować świetne smartfony

Pamiętacie początki marki Huawei na polskim rynku? Lekko mówiąc zbyt udane nie były. Chiński producent kojarzył się, przede wszystkim, z takim wynalazkiem jak Plusfon, czyli telefon produkowany na zamówienie sieci Plus. Później było jeszcze gorzej, ponieważ logo Huawei widniało na najtańszych smartfonach z Androidem, których wydajność i responsywność wołała o pomstę do nieba. Na szczęście, przez następnych kilka lat producent rodem z Państwa Środka odrobił lekcje do tego stopnia, że był w stanie rzucić rękawice Samsungowi. Huawei P8 Lite był tylko jednym z wielu przykładów, że istnieje alternatywa dla jedynego słusznego producenta smartfonów z Androidem. W późniejszych latach kolejne smartfony Huawei tylko to potwierdzały.

Kiedy myślę o takich modelach, jak Huawei P8 Lite, zwyczajnie żal mi marki Huawei i tego, co się z nią stało w wyniku politycznego konfliktu, o którym wszyscy doskonale wiemy. Wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami sprawiła, że właśnie ten producent nie jest w stanie nawiązać walki z rywalami dysponującymi wsparciem marki Google. Wielka szkoda, ponieważ Huawei jak mało kto znał się na rzeczy. Przykład? Bardzo proszę. Huawei P30 Pro i Huawei Mate 20 Pro udowodniły, że najlepszy smartfon z Androidem na rynku wcale nie musi mieć na obudowie logo marki Samsung.

Obsługa wszystkich częstotliwości LTE, w czasach P8 Lite, nie była standardem

Czy Huawei P8 Lite to ideał średniaka?

Dzięki mistrzowskiemu stosunkowi ceny do oferowanych możliwości, Huawei P8 Lite był najlepiej sprzedającym się smartfonem w historii Polski. Dlaczego nikt później nie był w stanie zbliżyć się do jego sukcesu? Chociażby dlatego, że premiera P8 Lite otworzyła drzwi innym producentom, dzięki czemu sytuacja na rynku uległa wyrównaniu. Obecnie dysponując kwotą około 1000 złotych jesteśmy w stanie kupić naprawdę porządny smartfon marki Xiaomi, realme, Motorola, Samsung czy Oppo. Również Huawei ma w tym budżecie ciekawą propozycję, dlatego w żadnym wypadku nie powinniśmy skreślać tego producenta.

Huawei P8 Lite był średniakiem idealnym. Oferował wszystko to, czego można oczekiwać od smartfona w takim budżecie cenowym. Czy doczekał się godnego następcy? Z całą pewnością mógł to być jeden z modeli z serii Huawei P Smart. Telefony o świetnym stosunku ceny do możliwości pojawiły się również w ofercie marki Xiaomi, na czele z bardzo fajnym Redmi Note 4, Mi A2, Redmi Note 8 itp.

Z Huawei P8 Lite korzystało mnóstwo osób, dlatego zapewne wśród naszych czytelników również znajdzie się spore grono osób, które wybrały właśnie ten smartfon. Jak go wspominacie? Kupilibyście go jeszcze raz? Komentarze należą do Was.