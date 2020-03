Skąd pobrać aplikacje, których nie ma w AppGallery na Huawei P40 Lite?

…i wielu innych aplikacji, z których przynajmniej ja korzystam mobilnie codziennie. Po samodzielnym zainstalowaniu na Huawei P40 Lite usług Google, w telefonie pojawia się po prostu Sklep Play, z którego bez problemu pobierzecie większość popularnych programów (oprócz tych, które posiadają własną certyfikację, jak choćby Netflix). Można też przekopiować te aplikacje ze starego telefonu, do czego zachęca sam Huawei. Ale można też pobrać programy samodzielnie z internetu. Jedną z charakterystycznych cech Androida jest możliwość instalowania plików apk, czyli „wgrywania” programów z zewnętrznych źródeł. W taki sposób masa Polaków grała na przykład w Pokemon Go przed oficjalną premierą gry w naszym kraju. Trzeba jednak wiedzieć skąd takie pliki pobrać. Czy to bezpieczne? Instalowanie niezweryfikowanych przez Google plików i aplikacji zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, więc nie namawiam. Jeśli jednak zastanawiacie się skąd pobierać pliki apk, przygotowałem dla Was zestawienie najlepszych moim zdaniem serwisów z takimi programami.

Skąd brać pliki apk, by później zainstalować je na przykład na Huawei P40 Lite?

APKPure