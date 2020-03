Huawei P40 Lite: Dwie opinie po tygodniu użytkowania

Przed rozpoczęciem nagrań obaj zgodnie stwierdziliśmy, że nawet gdyby Huawei P40 Lite sprzedawany był w cenie 1599 złotych (czyli takiej, jaka wyciekła do mediów przed oficjalną premierą), byłby bardzo ciekawym urządzeniem. Za 999 złotych to natomiast rewelacja, ale mówimy to pod kątem samego sprzętu. Smartfon jest jednak takim urządzeniem, które funkcjonuje bazując o usługi i aplikacje, więc brak dostępu do usług Google jest dość poważną sprawą. Te oraz inne kwestie poruszamy w naszym materiale. Nie należy od do najkrótszych, więc przygotujcie sobie kawę lub herbatę (wedle preferencji) i zapraszam do oglądania.

Huawei P40 Lite wyposażono w wykonany w technologii 7nm autorski procesor Kirin 810, który wspierany jest przez układ graficzny Mali G52 MP6. Dostaliśmy 6GB pamięci RAM i 128GB pamięci na dane. Ekran to IPS LCD o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości 1080 na 2310 pikseli. Smartfon posiada baterię o pojemności 4200 mAh i cztery aparaty – główny z matrycą 48 Mpix, szeroki kąt z matrycą 8 Mpix, obiektyw do zdjęć makro z matrycą 2 Mpix i czujnik głębi – również 2 Mpix.

Huawei P40 Lite sprzedawany jest w Polsce w przedsprzedaży za 999 złotych (będzie to stała cena również później), jako bonus do zamówień przedpremierowych dodawana jest natomiast opaska fitness Huawej Smart Band 4 Pro.